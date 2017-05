Laikam jau nebūs tādu bērnu, kuriem nepatiku spēlēties smilšu kastē. Arī speciālisti atzinuši, ka rotaļāšanās smiltīs ir ļoti labvēlīga ietekme uz bērnu attīstību. Viss jau šķistu jauki, ja vien smilšu kastē nebūtu ieperinājušies apakšīrnieki – skudras.

Par publiski pieejamām smilšu kastēm šoreiz nerunāsim, jo tur jau patiešām vecāki maz ko var ietekmēt – gan apkaimes runči nāk ciemos, gan citi kukaiņi. Atliek tikai – vai nu bērnu laist tajās spēlēties vai nē.

Bet, ja tavam bērnam ir sava personīgā smilšu kaste, tad jau ir cieta lieta – vecāki var parūpēties, lai smiltiņas vienmēr būtu tīras – gan, piemēram, tai uzliekot vāku, lai gadījumā neielien kāds kaimiņu kaķis vai arī, ja to apsēduši kukaiņi. Skudras ir dažādas, dažas sugas, protams, kaitējumu bērna veselībai nenodarīs, bet tāpat ir nepatīkami, ja tās tur ir, it īpaši gadījumos, ja mazajam ir paniski bail no visiem kukaiņiem.

Apkopojām vecāku ieteikumus no portāla "Cālis" foruma, kā cīnīties ar skudrām. Varbūt arī tev ir kāda iedarbīga metode un vari ar to padalīties ar citiem vecākiem? Tad raksti to pie komentāriem!

"Man viena tante ieteica skudrām virsū kaisīt dzeramo sodu. Mēģinājusi vēl neesmu, bet pazūdot uz neatgriešanos."

"Borskābi ar cukuru".

"Raugs – efektīvs līdzeklis, kā cīnīties ar skudrām. Svaigu raugu sajauc ar ūdeni, veidojot biezu pastu. Maisījumam pievieno nedaudz ievārījuma vai medus un izliek mazus trauciņus vietās, ko iecienījušas skudras."

"Viens no efektīvākajiem veidiem, kā dārzā atbrīvoties no skudrām – netālu no pūžņa novietot trauku ar cukura sīrupu, kurā iemaisīts insekticīds. Skudrām ļoti patīk saldumi, tādēļ viņas ar prieku mainīs savas ikdienas gaitas, lai panašķētos, turklāt uzcienās arī savu ciltsmāti. Apmēram nedēļas laikā varēs novērot, kā skudru pulki manāmi samazinās."

Foto: Vida Press

"Skudrām nepatīk saulespuķu eļļas smarža."

"Lai pasargātu no skudru invāzijas kādu vietu ārpus ēkām, netālu no tās var iestādīt biškrēsliņu ceru – skudrām nepatīk šī auga aromāts."

"Skudru takas vai pūzni var apkaisīt ar smalcinātām piparmētrām, vērmelēm vai biškrēsliņiem. Cīņā var mēģināt izmantot vērmeļu uzlējumu – 300 g svaigu vērmeļu aplej ar 10 litriem ūdens un atstāj nostāvēties. Šķīdumu nokāš un smidzina uz skudru takām."

"Kaut kur lasīju, ka skudrām nepatīk bērnu pūderis, ko lieto dupsim. Domājams, ka to var pamēģināt izbērt smilšu kastē un samaisīt ar smiltīm."

"Man kāds teica, ka kārtīgi jāizkaisa ar sāli."

Protams, vēl jau paliek ķīmiskie līdzekļi, bet diezin vai riskēsi, ka bērns spēlējas vidē, kur nesen sabērts vai saliets kāds efektīvs, bet veselībai kaitīgs līdzeklis.