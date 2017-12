Somijas simtgadē sešiem Rīgā dzimušiem mazuļiem dāvinās vērtīgas zīdaiņu pūriņu kastes

Somija 6. decembrī svinēs valsts pastāvēšanas simtgadi un par godu tam, Somijas vēstniecība nolēmusi iepriecināt arī ģimenes Latvijā, dāvinot vērtīgus zīdaiņu pūriņus.

Seši mazuļi, kuri 6. decembrī nāks pasaulē Rīgas Dzemdību namā, dāvanā saņems kastes, kurās ir 50 dažādas jaundzimušajam noderīgas lietas, tostarp silto un biezo kombinezonu, matracīti, gultasveļu, rāpulīšus, jaciņas, cepurītes, krekliņus, higiēnas preces.

Savukārt vēl trīs pūriņi tiks izlozēti loterijā no visiem Latvijā šā gada decembrī dzimušajiem bērniem.

Foto: DELFI

Somijas vēstniecībā šodien, 4. decembrī, notika īpaša zīdaiņu pūriņa prezentācija. Somijas vēstnieks Latvijā Olli Kantanens uzsvēra, ka savas valsts simtgadē vēlas iepriecināt arī Latvijas ģimenes. Viņš apliecināja, ka mātes un bērna veselība Somijā jau daudzus gadus tiek uzskatīta par vienu no prioritātēm, un kopš 1938. gada, kad sākusi strādāt šī pabalstu shēma, ir izdarīts ļoti daudz, un jaunās ģimenes novērtē valsts sniegto atbalstu.

Maternitātes (mātes un bērna) pabalsta shēma Somjā tika izstrādāta 1937. gadā un ieviesta dzīvē 1938. gadā. Šī programma tika ieviesta, lai samazinātu zīdaiņu mirstību un zemo dzimstību. Pirmās pūriņa saņēmējas 1938. gadā bija maznodrošinātās māmiņas – apmēram divas trešdaļas no visām jaunajām māmiņām. Kopš 1949. gada praktiski katra māmiņa Somijā ir saņēmusi zīdaiņa pūriņu. Savukārt kopš 1990. gada arī adopcijas ģimenēm ir tiesības saņemt zīdaiņa pūriņu.

Foto: DELFI

Zīdaiņa pūriņš ir viena no Somijas valsts labklājības sastāvdaļām, to izplata Kela – Somijas Sociālās apdrošināšanas aģentūra. Katru gadu aptuveni 40 000 zīdaiņu pūriņi tiek piedāvāti topošajām māmiņām un adopcijas vecākiem. Somijas jaunās māmiņas var izvēlēties zīdaiņa pūriņa vietā saņemt naudas pabalstu, tomēr vairāk nekā 90 procenti no visām māmiņām savam pirmdzimtajam mazulim tomēr izvēlas zīdaiņa pūriņu. Vēstniecības darbinieki stāstīja, ka naudas pabalsts, ja neizvēlas pūriņu, ir 140 eiro, tomēr pūriņš ir gana vērtīgāks, un ģimenes to zina, tāpēc vairums izvēlas saņemt no valsts šo milzu kasti. Tajā patiesi ir tik daudz lietu, ka jaunie vecāki pirmajā laikā pēc mazuļa piedzimšanas var nedomāt par kādu lietu iegādi. Turklāt pūriņu ģimenēm izsniedz gaidību laikā, lai topošie vecāki varētu iepazīties ar pūriņa saturu, un, dodoties uz dzemdību nodaļu, visu kasti vienkārši paņemt līdzi.

Foto: DELFI

Vēstniecībā bija iespējams apskatīt, aptaustīt tajā esošās mantas, un jāatzīst, ka itin viss apģērbs ir no ļoti kvalitatīviem materiāliem, mazuļa ādiņai ļoti atbilstošs.

Lūk, šeit neliels video ieskatam par pūriņu, ko saņem ikviena ģimene Somijā, gaidot mazuli!

Pasākumā piedalījās arī veselības ministre Anda Čakša, kura norādīja, ka arī Latvija pēdējos gados arvien vairāk dara, lai uzlabotu mātes un bērna veselību, tostarp, lai vide, kurā nāktu pasē mazulis, būtu droša. Aplūkojot somu pūriņu mazuļiem, ministre atzina, ka tas veidots tā, lai jaunā mamma saņemtu visu, kas nepieciešams jaundzimušajam. Viņa dzirdējusi atsauksmes no mūsu dzemdību iestādēm, ka nereti sievietes uz dzemdību nodaļu paņem līdzi lietas, kas absolūti nav nepieciešamas. Tādēļ šāds pūriņš ir kā starts, lai pirmajam laikam bērnam būtu viss. “Iespējams, arī mums ir jādomā par šādu iespēju. Un tas nav nedz tētim, nedz mammai, bet tikai bērnam domāts,” sacīja ministre.

Somijā, piemēram, lai iegūtu šo pūriņu, sievietēm līdz ceturtajam grūtniecības mēnesim ir jāapmeklē ārsts, ginekologs vai dzemdību klīnika. Mātes un bērna nāves gadījumu skaits strauji krities, un tas ir viens no zemākajiem rādītājiem pasaulē. Bezmaksas dzemdību klīnikas, pirmsdzemdību sagatavošanas kursi, konsultācijas par zīdīšanu ir daļa no Somijas mātes un bērna aprūpes programmas, uzsvēra vēstniecībā.

Zīdaiņu pūriņā kopā ir 50 dažādi priekšmeti – drēbītes, kopšanas līdzekļi un citi aksesuāri mazulim, aksesuāri mātei, kartona kaste, kas ir paredzēta arī kā gultiņa, matracis, sega, paladziņi, un katru gadu tā saturs tiek atjaunināts.

Piektdien, 8. decembrī, ar Somijas vēstniecības darbinieku klātbūtni Rīgas Dzemdību namā sešas laimīgās ģimenes saņems šo vērtīgo starta kapitālu, bet arī citām ģimenēm, kurām bērniņš piedzims decembrī, ir iespēja vinnēt, apmeklējot Somijas vēstniecības Latvijā profilu feisbukā un piesakoties loterijai. Uzvarētāji tiks paziņoti nākamā gada janvārī.