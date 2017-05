SOS mamma Tamāra Špore: sākumā bērni uzvedās kā spuraini eži

Foto: Privātā arhīva foto

Bērnu audzināšana nav no vieglākajiem uzdevumiem – daži vecāki tiek galā labāk, citi – sliktāk. Bet viena lieta, ja uzdevums jāveic ar pašas radītiem bērniem, pavisam cita – ja mazie nākuši no pavisam citas vides. Tādas, kur mīlestībai, rūpēm un drošībai daudz vietas nav ticis atvēlēts. Šis ir stāsts par Tamāru Špori, par to, kā viņa bērnus, kas sākumā ir kā spuraini eži, gluži kā ar burvju nūjiņas palīdzību, pārvērš mīļos un atsaucīgos cilvēkbērnos. Viņa ir mamma SOS ciematā.