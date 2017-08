Spīķeros ar koncertiem un citām izklaidēm svinēs 1. septembri

Jau trešo gadu 1. septembrī Spīķeru kvartāls pārvērtīsies par aizraujošu Zinību dienas svētku norises vietu Rīgā. Pasākuma apmeklētāji būs aicināti radoši darboties dažādās darbnīcās, piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī dziedāt līdzi populāriem un iemīļotiem pašmāju mūziķiem. Uz svētku skatuves kāps Justs, "Bandmaster", "Transleiteris", "Chris Noah Band" un "Guys on the Red Carpet".

Zinību dienas svētkos no pulksten 15 līdz 20 aizraujošas aktivitātes un nodarbes radošajās darbnīcās, visticamāk, varēs atrast ikviens svētku apmeklētājs. Kopā ar "Prātnieku laboratoriju" svētku apmeklētāji varēs iejusties detektīvu lomās, būvēt laivas un, ja izdosies – atrisināt noziegumus. "Fizmix" aicinās piedalīties dažādos eksperimentos, kur tiks izmantots gan šķidrais slāpeklis, gan sausais ledus, gan dūmu lielgabals un vēl citas pārsteidzošas lietas un vielas.

Kopā ar "Amarana" varēs veidot oriģinālus gleznojumus uz akmeņiem, kā arī radīt "Ebru" – gleznas uz ūdens, ko pēc tam varēs "pārnest" uz papīra. Radošā apvienība "Sapnīca" aicinās mezglot krāsainas aproces sev un draugiem, tāpat izveidot neparastas apdrukas uz kokvilnas maisiņiem, kuri pēc tam lieti noderēs skolas gaitās. Apmeklētāji būs aicināti arī iemēģināt roku aušanā. Izglītības un attīstības centrs "Emīla skola" aicinās iepazīt, atpazīt un uzjundīt sajūtas rotaļās ar krāsām, sajūtu takā, sajūtu maisiņos, būs arī aktīvā siena pašiem mazākajiem un citi pārsteigumi. Tāpat radošu darbošanos pasākumā piedāvās arī bērnu un jauniešu vides izglītības centrs "Rīgas Dabaszinību skola".

Par jautrību svētkos gādās košie un brīnumainie "Mārtiņa burbuļi", kā arī dažādas lielformāta spēles un koka spēles, kas balstītas uz klasisko un visiem labi zināmo galda spēļu motīviem, kā arī iemīļotu un populāru multiplikāciju un pasaku motīviem.

Svētkos darbosies arī foto stūrītis, kurā skolēni un studenti varēs iemūžināt savas Zinību dienas emocijas profesionāla fotogrāfa vadībā.

Īpaši aizraujošu šovu gan lieliem, gan maziem būs sagatavojuši ekstrēmo velo sportu šovu komanda "Greentrials".

Paralēli aktivitātēm no pulksten 16 līdz 21 skolēni un studenti aicināti izbaudīt svētku koncertu, piedaloties iemīļotām grupām un izpildītājiem. Pasākumā uzstāsies grupas "Guys on the Red Carpet", "Transleiteris", "Chris Noah Band", "Bandmaster", pasākuma noslēgumā koncertu sniegs Justs.

Ieeja pasākumā ir bez maksas. Pasākumu organizē biedrība "Rīgas Spīķeri", atbalsta "Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments".