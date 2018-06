Starptautiskā leļļu festivālā Daugavpilī tiksies 25 rotaļlietu un autorleļļu mākslinieki no septiņām valstīm

No 15. līdz 17.jūnijam Daugavpilī notiks I Starptautiskais leļļu festivāls, ko rīko Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs sadarbībā ar Autorleļļu un rotaļlietu meistaru Baltijas Ģildi. Pasākuma apmeklētājus gaida daudzveidīga un aizraujoša programma: izstādes, koncerti, meistarklases bērniem un pieaugušajiem un daudz citu pārsteigumu.

Festivālā piedalīsies 25 rotaļlietu un autorleļļu mākslinieki no septiņām valstīm – Latvijas, Baltkrievijas, Somijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Vācijas. Festivāla laikā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā (Rīgas ielā 8) būs skatāmas divas unikālas autorleļļu izstādes: privātkolekciju izstāžu zālē tiks atklāta leļļu dāvinājuma izstāde, kas sniegs ieskatu dāsnajā leļļu dāvinājumā, ko muzejs šogad saņēma no vairākiem starptautiski atzītiem leļļu meistariem. Savukārt izstāžu zālē darbosies unikāla festivāla dalībnieku atvesto leļļu ekspresizstāde, kas būs skatāma tikai trīs dienas, no 15. līdz 17. jūnijam.

Šādas lelles nebūt nav tikai mazu meiteņu aizraušanās. Izstādēs būs ko redzēt gan lielām, gan mazām meitenēm, un kāds pasaku personāžs liksies uzmanības vērts arī maziem puikām vai pat pieaugušiem vīriešiem. Ikviens izstādes apmeklētājs varēs nobalsot par interesantāko lelli, kuras autors festivāla noslēgumā saņems skatītāju simpātijas balvu, stāsta Lolita Kozlovska, Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras vecākā eksperte tūrisma jomā.

Divu dienu garumā, 16. un 17.jūnijā, muzejā varēs vērot unikālu meistaršovu: leļļu māksliniece no Baltkrievijas Gaļina Dmitruka apmeklētāju acu priekšā veidos skulptūru, kuras tapšanas procesu varēs vērot no pirmā līdz pēdējam posmam, sākot ar metāla karkasa izveidi un beidzot ar māla virsslāņa uzklāšanu.

Muzeja pagalmā darbosies radošās darbnīcas un meistarklases bērniem un pieaugušajiem, "face-art" un foto stūrītis, leļļu tirdziņš, būs skatāmi koncerti, bet bērnus izklaidēs animatori.

Dalība visās festivāla aktivitātēs, izstāžu un ekspozīciju apskate ir bez maksas. Pieteikšanās darbnīcām un papildus informācija pa tālruņa numuriem 654 24155, 20203713 (darba dienās no pulksten 9 līdz 17) vai e-pastu natalja.ivanova@daugavpils.lv. Plašāku informāciju par festivāla programmu meklē šeit.