Svarīgāk ir audzināt nevis čempionu, bet laimīgu bērnu; idejas rezultāta sasniegšanai

Kas ir laime? Katram no mums laime ir kas cits: prieks par veselību, to, ka dzīvo harmonijā ar sevi, un to, ko dari, gandarījums par savas ģimenes sasniegumiem. Bieži vien laime ir mazu, skaistu mirkļu summa. Laimes definīcija laika gaitā ir mainījusies, piemēram, vecmāmiņai, kura ir pieredzējusi karu, laime ir jau tad, ja var dzīvot miera laikā.

Cilvēkiem, kas karu nav pieredzējuši, iespējams, "pilnai laimei" vajag daudz vairāk. Tomēr sākt bērnam moralizēt par to, ko viņš nav piedzīvojis (redz, kara laikā bērniem pietika ar mazumiņu, bet tev vajag visu, kas ir veikala plauktos), it nepavisam nebūtu pareizākais, kā bērnam justies laimīgam. Svarīgāk iemācīt bērnam izpratni, ka laime neveidojas no tā, ka nemitīgi sevi salīdzini ar klasesbiedriem un to, kāda modeļa telefons ir viņiem, uzsver Labklājības ministrijas un kampaņas "Maziem mirkļiem ir liela nozīme" radošās komandas pārstāve Aiga Ozoliņa.

Laika gaitā ir mainījusies komunikācija starp bērniem un vecākiem. Mūsdienu bērnus audzina par personībām jau no mazotnes. Bērniem pie ģimenes pusdienu galda ir sava vieta jau no mazām dienām, bērni piedalās sarunās un viņu viedoklis tiek uzklausīts, piedāvājot dažādas iespējas.

Reizēm gan svarīgāk par to, lai mēs audzinātu bērnu – veiksminieku (teicamnieku vai čempionu), ir rūpēties par to, lai bērns justos laimīgs – ģimenē, skolā, pulciņā. Viens no laimes priekšnosacījumiem katram cilvēkam ir izjūta, ka esi vajadzīgs un ka tev tiek veltīts laiks.

Laimes izjūtai vajadzētu caurstrāvot ģimeni dienu no dienas, jo, tikai esot kopā ar sev tuvajiem un mīļajiem, varam sajusties gaidīti, mīlēti un pieņemti. Pat piecas kvalitatīvi pavadītas minūtes, ko veltām saviem bērniem, sniedz stabilitātes un pleca izjūtu. Mazie laimes mirklīši, ko veltām saviem bērniem, palīdz veidot laimes izjūtu kopsummu.

Kampaņas "Maziem mirkļiem ir liela nozīme" radošā komanda piedāvā dažas idejas kopīgai laika pavadīšanai:

Atzīmēsim Latvijas kartē vietas, kur noteikti vēlētos aizbraukt;

Skatīsimies filmas, kas uzņemtas pirms 100 gadiem;

Noskaidrosim, kāpēc rudenī koku lapas maina krāsu;

Sarīkosim karaoke vakaru;

Izveidosim atmiņu kladi, kurā katru nedēļu ierakstīsim nedēļas jaukākos un sirsnīgākos mirkļus. Pēc daudziem gadiem būs patīkami atcerēties;

Atradīsim tavas vecvecmāmiņas (vecvectēva) portretfoto un meklēsim līdzības ar tevi;

Uzrakstīsim 50 labas īpašības, kas tev piemīt vai kuras tu gribētu, lai piemīt.

Vairāk ideju atradīsi šeit.