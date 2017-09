Svētkos Annas ielā varēs uzzināt par iespējām apmeklēt ap 40 interešu pulciņus

7. septembrī no pulksten 15 līdz 19 norisināsies Tehniskās jaunrades nama (TJN) "Annas 2" organizētie svētki Annas ielā. Apmeklētājiem tiks atvērtas vairāk nekā 40 studiju un darbnīcu durvis. Zināšanas, prasmes un pieredze, ko bērni un jaunieši iegūst TJN "Annas 2", palīdz pārliecinoši spert nākamo būtisko soli izglītības un profesijas izvēlē, uzskata interešu izglītības pedagogi.

Pasākuma laikā varēs iepazīties ar pulciņu skolotājiem un pieteikties nodarbībām.

Antīkā auto stendā kopā ar Latvijas Antīko automobiļu kluba pārstāvi varēs atklāt auto restaurēšanas procesa soļus un iemēģināt roku kādā no tiem.

SUP zonā būs iespējams uzzināt vairāk par SUP ekipējumu un pašiem pārbaudīt līdzsvaru uz SUP dēļa īpašā baseinā (interesentiem lūdzam paņemt līdzi sausu drēbju kārtu). Bijušais TJN "Annas 2" audzēknis iepazīstinās apmeklētājus ar sporta laivu, SUP dēļu un bobsleja kamanu virsbūvju ražošanas procesu un tehnoloģijām.

Radošajā darbnīcā "Lidojošā mode" kopā ar papīra un tekstildizaina un šūšanas pulciņa skolotājām pasākuma dalībnieki varēs pārvērst savu fantāziju tērpos, kuri pasākuma noslēgumā pacelsies gaisā.

Drosmi būs iespējams pierādīt nobraucienā ar trosi (zip-line) no nama otrā stāva un turpat varēs arī pieteikties konkursam "Superpuika 2018".

Svētkus papildinās lidmodeļu un kuģu modeļu paraugdemonstrējumi, interesentiem būs iespēja doties īsā ceļojumā pa zinātnes centru "Tehnoannas pagrabi" un būt klāt levitācijas mēģinājumos, bet svētku noslēgumā ikviens klātesošais, kurš informācijas stendā būs saņēmis pasākuma aproci un būs klāt izlozes brīdī pulksten 18.45, piedalīsies loterijā, kurā varēs laimēt dāvanu kartes SUP ekipējuma iegādei.

Svētkus jau divdesmit ceturto reizi rīko TJN "Annas 2", un tas ir pozitīvs, atraktīvs un izglītojošs pasākums zinātkāriem bērniem un jauniešiem. TJN "Annas 2" sniedz iespēju apgūt laikmetam atbilstošas kompetences papildus formālajai izglītībai, kas veido pārliecinātus un mērķtiecīgus jauniešus, paaugstinot viņu konkurētspēju darba tirgū.

Ieeja pasākumā ir bez maksas.