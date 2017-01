Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir izveidojis trīs animācijas filmas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par traumatisma profilakses jautājumiem. Animāciju filmu mērķis ir bērniem saistošā un viegli uztveramā veidā skaidrot biežākos traumu gūšanas veidus un rīcību, kā bērniem sevi no tām pasargāt, tādējādi mazinot traumatisma risku.

Filma "Lielais noslēpums" stāsta par to, kā izvairīties no applaucēšanās, kā nesavainot sevi ar šķērēm. Tāpat uzmanība tiek vērsta uz to, ka nedrīkst pie atvērta loga sēdēt uz palodzes un staigāt bez čībām pa slapju grīdu, jo var paslīdēt. Tā gadījās filmiņas varonim, kurš salauza pēdu.

Savukārt filmiņa "Bērnu laukuma detektīvs" vēsta par to, ko drīkst un ko nedrīkst, rotaļājoties ārā –bērnu spēļu laukumiņā. Izmeklētājs Šerloks palīdz nebēdnim Kristam apgūt pamata drošības pasākumus.

Filmiņa "Jampadracis" atspoguļo dažādas situācijas, kas var rasties bērnu starpā, piemēram, kad bērndārznieki sāk grūstīties, ejot pa kāpnēm, vai strīdu kāds vēlas atrisināt ar dūru palīdzību. Bērni sākumā domā, ka visus nelabos darbus paveicis kāds neredzams briesmonītis, bet atklājas, ka paši vien ir vainīgi.

Visās filmiņās ar animācijas filmu galveno varoni Šerloku tiek izmeklēti dažādi traumu gūšanas gadījumi mājās, ārpus tās, kā arī izglītības iestādē. Lai bērni vieglāk apgūtu un atcerētos pareizo rīcību un izvairītos no traumām, būtiskākā informācija tiek skaidrota skaitāmpantiņu veidā.

SPKC aicina vecākus, pedagogus un citus pieaugušos izmantot animācijas filmas, lai skaidrotu bērniem ar traumu gūšanas riska mazināšanu saistītos jautājumus.