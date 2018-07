Teipi grūtniecei – kādos gadījumos tos ieteicams pielietot

Grūtniecības laiks ir piesātināts ne tikai ar dažādām emocijām, bet arī lielām fizioloģiskām pārmaiņām sievietes organismā, kuru rezultātā var rasties arī sāpes un diskomforts. Medicīniskā teipošana šajā skaistajā, bet vienlaikus nebūt ne vieglajā posmā, var būt labs palīgs, atvieglojot un mazinot sāpes.

Sertificēta bērnu nēsāšanas konsultante Aija Apsīte skaidro, kāpēc un kā palīdz medicīniskie teipi grūtniecības laikā.

Kas ir medicīniskie teipi

Teipi – visbiežāk mēdz saukt par kinezioloģiskajiem teipiem, ir vienpusēji līpoša, no dabīga materiāla izveidota lenta, kuras biezums un elastība līdzinās ādas īpašībām. Nelietojot pilnīgi nekādus medikamentus, tikai pareizi uzlīmējot teipus, ir iespēja iegūt vajadzīgo efektu – atvieglot sāpes, palīdzēt muskuļiem u.c. Ņemot vērā to, ka topošajām māmiņām, kuras zīdaini baros ar krūti, un pašiem zīdaiņiem ir ļoti ierobežotas medikamentu lietošanas iespējas, teipi noteikti ir viena no ieteicamākajām izvēlēm.

Kā medicīniskie teipi var palīdzēt

Teipošana ir fizioterapijas metode, ar kuras palīdzību var mazināt galvassāpes, muskuļu un locītavu sāpes, kā arī spēj atslābināt un tonizēt muskuļus. Teipi spēj uzlabot apasiņošanu nospiestās un tūskainās ķermeņa daļās, atbrīvojot audus un uzlabojot limfas plūsmu.

Ar teipošanas palīdzību var koriģēt stāju un ķermeņa asimetriju. Grūtniecēm īpaši liela slodze veidojas ar muguras lejasdaļas muskuļiem, ko arī var mazināt ar medicīnisko teipu palīdzību. Jo vairāk grūtnieces vēders virzās uz priekšu, jo lielāka slodze ir šiem muskuļiem, kuru uzdevums ir izlīdzināt un stabilizēt līdzsvaru, tāpēc grūtniecēm muguras sāpes ir bieži sastopama parādība. Zīdaiņiem ar teipu palīdzību var mazināt kolikas, novērst nabas trūces veidošanos, koriģēt ķermeņa asimetriju un lieliski tikt galā ar iesnām.

Kādos gadījumos to izmanto un vai tas izraisa alerģiskas reakcijas

Grūtniecības pirmajos divos mēnešos nav ieteicams teipot krustu un cirkšņu rajonus. Kinezioloģiskos teipus izmanto dažādu sāpju un diskomforta mazināšanai – sākot ar muguras sāpju, kāju un roku tūsku un kakla rajona saspringumu, beidzot ar rētu mazināšanu. Alerģija no teipiem veidojas reti, jo akrila līme, ar ko tie pārklāti, ir hipoalerģiski. ''Topošajām māmiņām iesaku teipus likt tikai pie zinoša speciālista, jo jābūt ļoti uzmanīgiem arī attiecībā uz ādas intensīvo stiepšanos. Speciālistam ir labi jāpārzina kā pareizi līmēt produktu, lai teipošanas vietās neizveidotos strijas,'' stāsta Aija Apsīte. Lietojot teipus vasarā, āda no sākuma ir rūpīgi jānomazgā, jo sviedri satur sāli, un, ja uzlīmētais teips uz ādas ir saskāries ar ādu, kur iespējama sāls esamība, tad var rasties reakcija, kas ir līdzīga alerģijai.

Apsīte dalās savā personīgā pieredzē: "Man pašai, diemžēl, nebija iespēja izmantot teipus gaidību laikā, jo trešais bērniņš piedzima gadu pirms Latvijā vispār bija sastopama teipošanas metode. Toties varu apgalvot, ka es tiešām būtu šo metodi izmantojusi jau ar pirmo bērnu. Toreiz pacelt uz augšu vēderu, lai nespiež uz simfīzi, varēja tikai ar platām jostām, kuras, protams, nospieda arī visu apasiņošanu. Tagad to viegli var koriģēt ar teipu palīdzību, un tie apasiņošanu neietekmē. Noteikti šo iesaku grūtniecēm un topošajām māmiņām!''

Plašāku informāciju par medicīniskajiem teipiem, kā arī citām noderīgām tēmām, varēs uzzināt "Gaidību 4dienā". Pasākums notiks nākamnedēļ, 26. jūlijā, no pulksten 11 līdz 13 tirdzniecības centrā "Domina Shopping", Ieriķu ielā 3, Rīgā (centrālajā laukumā pie restorāna "Vairāk saules"). Dalība seminārā ir bezmaksas.