Topošos un jaunos tētus lekcijās izglītos par izmaiņām, ģimenē ienākot mazulim

Topošos un jaunos tētus, kā arī mammas aicina uz bezmaksas nodarbībām "Bērns ienāk ģimenē: pārmaiņas pāra attiecībās un tēva loma jaundzimušā bērna dzīvē, tēva ietekme un ieguldījums bērna agrīnajā attīstībā" un "Bērnu gaidot: pārmaiņas pāra attiecībās un topošā tēva loma, grūtniecības ietekme uz pāra attiecībām, topošo tēva un mātes vajadzības, tēva lomas apgūšana".

Nodarbības notiks Rīgas Dzemdību namā un tās vadīs psiholoģe, ģimenes psihoterapeite, Dr. Psych. Ilona Laizāne, ģimenes psihoterapeits Aldis Miglinieks un ģimenes psihoterapeite, Mg. Psych. Andželika Kāle.

Nodarbības ietver izglītojošu informāciju par pārmaiņām pāra attiecībās, bērnam ienākot ģimenē, un tēva loma jaundzimušā bērna dzīvē, tēva un mātes lomas un sadarbība bērna veiksmīgai attīstībai. Nodarbībās arī tiks pārrunāts, kā bērniņa gaidīšanas laikā mainās pāra savstarpējās attiecības, un pastāstīts, kā topošais tētis var pats sagatavoties pārmaiņām dzīvē, kā arī atbalstīt un palīdzēt topošajai mammai.

Nodarbība "Bērns ienāk ģimenē: pārmaiņas pāra attiecībās un tēva loma jaundzimušā bērna dzīvē, tēva ietekme un ieguldījums bērna agrīnajā attīstībā" notiks otrdien, 7. augustā, no pulksten 17.30 līdz 19 (vadīs Ilona Laizāne) un 28. augustā – tajā pašā laikā, bet lekciju vadīs Aldis Miglinieks. Nodarbība "Bērnu gaidot: pārmaiņas pāra attiecībās un topošā tēva loma, grūtniecības ietekme uz pāra attiecībām, topošo tēva un mātes vajadzības, tēva lomas apgūšana" notiks 14. augustā no pulksten 17.30 līdz 19, to vadīs Andželika Kāle.

Savu dalību nodarbībā jāpiesaka, rakstot uz e-pastu: ardes@inbox.lv vai zvanot pa tālruņa numuru 26938883.

Lekcijas organizē Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar biedrību "Cēsu ģimenes centrs".