Topošos vecākus aicina uz lekciju par to, kā pāra attiecības ietekmē bērniņa ienākšana ģimenē

10. februārī pulksten 15 Rīgas Centrālajā bibliotēkā (Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā) topošajiem vecākiem cikla "Sakrālais un profānais vīrieša un sievietes attiecībās" īstenošanas gaitā notiks seminārs "Kā pāra attiecības ietekmē bērniņa ienākšana ģimenē?"

Seminārs paredzēts pāriem, kuri jau kopā gaida bērnu (jebkurā grūtniecības nedēļā), kā arī tiem pāriem, kuru attiecības jau ir tādā kvalitātē, ka abi vēlas radīt kopīgu bērnu, domā un diskutē par to.

Seminārā tiks runāts par to, vai un kā mazulis ietekmē pāra attiecības, ko vīrietim iesākt ar sievietes kaprīzēm grūtniecības laikā? Vai un kāds sekss drīkst būt grūtniecības laikā? Kad no seksa būtu jāatturas? Sekss un attiecību kopšana pirms un pēc dzemdībām. Sievietes ķermeņa izmaiņas pēc dzemdībām, un māka tās pieņemt – gan pašai sievietei, gan vīrietim. Biežākās vīrieša un sievietes bailes bērna rašanās sakarā. Identitātes maiņa – no brīvas meitenes par māti, no puiša par tēti. Mēģināsim noskaidrot, kā tētis var iesaistīties mazuļa gaidīšanā (un līdz ar to – satuvināties ar mazuli) un to, ko sieviete visbiežāk gaida no sava partnera visā šajā procesā, stāsta semināra vadītājs Arturs Šulcs.

Seminārs paredzēts divu stundu garumā, un to var apmeklēt jebkurā grūtniecības nedēļā, kā arī, ja mazulīti vēl tikai plānojat. Svarīgi – ierašanās ar vīru/kopdzīves partneri/draugu ir ļoti vēlama.

Ieteikums sagatavot sev aktuālos jautājumus, lai semināra laikā uz tiem rasktu atbildes. Dalība seminārā ir bez maksas.