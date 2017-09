Trīs latviešu ģimeņu pieredzes stāsti par viesskolēnu no Taizemes un Japānas uzņemšanu

25. augustā Latvijā ieradās 34 ārvalstu skolēni no visas pasaules – Itālijas, Taizemes, Hondurasas, Ungārijas, Čehijas, Japānas, Beļģijas, Vācijas, Francijas, Honkongas, Meksikas un Brazīlijas. Viņi ar bezpeļņas brīvprātīgo organizācijas "AFS Latvija" Starpkultūras programmas palīdzību dzīvos viesģimenēs un Latvijā mācīsies visu mācību gadu.

Jau 27. augustā ģimenes pirmo reizi sastapa savus izvēlētos skolēnus, kuriem dos mājas. Trīs ģimenes ar portālu "Cālis" piekrita dalīties savos pieredzes stāstos un pirmajos iespaidos, taču diemžēl ģimenes vismaz pagaidām, programmas pašā sākumā, nevēlējās dalīties ar savām fotogrāfijām, tādēļ rakstā izmantotajām bildēm ir tikai ilustratīvs raksturs.

Pasvits no Taizemes grib piedzīvot visus gadalaikus

Māris Pētersons ar sievu savā ģimenē uz vienu mācību gadu ir pieņēmis 16 gadus vecu puisi vārdā Pasvits no Taizemes. Šī gan nav pirmā reize, kad ģimene iesaistījusies līdzīgā piedzīvojumā. Pagājušajā gadā "Taize Riga" laikā uz pāris dienām devuši mājas trīs meitenēm no Polijas. "Es pat nezinu, kāpēc nolēmām piedalīties. Izlasījām internetā par šo, ka meklē cilvēkus un piekritām. No sākuma gan gribējām uz trīs mēnešiem paņemt vienu puisi no Beļģijas, bet viņš jau bija aizrunāts citai ģimenei. Tad principā paņēmām to, kas bija palicis," stāsta Māris par to, kā izdomājuši piedalīties šajā programmā.

Ieguvumi no šādas pieredzes var būt dažādi un katram savi, bet galvenais, ko vēlas Māris ar sievu, ir uzlabot savas valodas prasmes. "Gribam ar sievu no skolas laikiem atcerēties angļu valodu, jo iesākumā komunikācija būs angliski. Gribam arī iemācīties un saprast citas tautas kultūru, jo Taizemē ir ļoti interesanta kultūra un cilvēki. To pašu arī gribam sniegt Pasvitam – mūsu kultūru un parādīt Latviju no tās labākās puses." Bet Māris par ieguvumiem daudz nedomā un uzskata, ka tas ir vienkārši interesanti pavadīts laiks un pilnīgi noteikti tas būs kaut kas jauns viņa ģimenei.

Māris stāsta, ka pagaidām nav uztraukumu vai bažu par to, kā būs, bet šobrīd ir tikai sākums. "Viņš jau vēl nav adaptējies. Galvenais ir jāsaprot, ka šī viņam ir sveša valsts, viņš ir prom no vecākiem, viņš ir nepilngadīgs un nav nekad tā braukājis apkārt. Tā kā pagaidām viņam varētu būt grūti, jo var redzēt, ka pusi viņš nesaprot, jo Pasvits saņem šobrīd ļoti daudz informācijas, protams, arī uztraukums ļoti liels. Un mums arī ir uztraukums, arī ēšanas paradumi nedaudz mainīsies." Bet pilnībā pielāgoties Taizemes viesskolēnam viņi netaisās. "Šobrīd, protams, kaut ko mainīsim un nebarosim tā uzreiz ar latviešu pārtiku, mēģinām dot vairāk ēdienu, pie kura viņš ir pieradis. Bet principā ļoti netaisāmies mainīt savu dzīvi, arī AFS mērķis un moto ir mums uztvert šo bērnu kā savu ģimenes locekli.

Jārespektē vienam otru. Protams, mēs viņu arī nespiedīsim ēst kaut ko, ko viņš nevēlas, kā liellopu gaļu, jo viņš kā budists to neēd." Gatavojoties uzņemt, viesskolēnu no Taizemes, Māris ar sievu daudz negatavojās. "Pie mums nāca meitenes, kuras vairāk ir kontaktējušās ar taizemiešiem, un viņas mums stāstīja visādas lietas, tieši par Taizemes kultūru. Bet tomēr ir 21. gadsimts un modernās ģimenes ir arī tur. Protams, viņiem tur ir sava ticība, bet viņš dzīvo, runā un dara tieši to pašu, ko visi cilvēki. Nekas īpašs tur jāiepazīst nebija, visi esam parasti un vienkārši cilvēki." Māris smej, ka Pasvits ir gandrīz tāds pats kā latvietis, tikai ar savādāku ādas krāsu un nedaudz savādāku domāšanu, bet principā tas pats cilvēks jau vien ir.

Kā spilgtāko Pasvita iespaidu Māris stāsta tieši ierašanos pie viņiem mājās. "Mēs dzīvojam piecstāvu mājā, vecā fonda mūra māja, kas celta pirms kara laikā. Latvijas mērogā mums ir diezgan liels dzīvoklis, ap 80 kvadrātmetriem. Vismaz mēs tā līdz šim uzskatījām, ka tas ir salīdzinoši liels dzīvoklis. Bet puisis ienāca iekšā un viņš prasa, vai mums pieder visa māja. Un es atbildēju, ka nē, ka mums ir tikai šis viens dzīvoklis. Un Pasvits palika tāds domīgs un sacīja, ka viņiem Taizemē ir sešstāvu māja." Māris stāsta, ka pagaidām puisim viss šķiet interesants un viss tiekot fiksēts ar telefona kameru.

Viens no iemesliem, kāpēc Pasvits izvēlējies Latviju kā savu galamērķi, ir tas, ka viņš vēlas izbaudīt gadalaikus, kurus Taizemē tā nevar izjust. Viņš vēlas krāsainas lapas, aukstumu un redzēt sniegu. Taizemē sniega vietā ir tikai lietus, stāstījis Pasvits.

"Pasvits jau runā nedaudz latviski. Nu ar runā es domāju dažas pieklājības frāzes, bet arī tas ir patīkami," Māris stāsta, ka puisis ir ļoti gudrs un ātri mācās. "Apgūst visu ar patiesu interesi, cenšas mācīties. Šodien bijām arī skolā un viņam būs četri obligātie priekšmeti un mēs tikām mākslas klasē. Latviešu valoda būs obligāta, tad būs angļu valoda un kā trešo svešvalodu viņš vēlas franču. Es jau baidos, ka būs par daudz trīs valodas reizē, bet es jūtu, ka viņš ir ļoti spējīgs. Es viņam vienreiz kaut ko pasaku un viņš vēl nākamajā dienā atkārto un atceras."