Foto: Shutterstock

"Reiz dzīvoja trīs ruksīši no kārtīgām nodrošinātām ģimenēm. Dzīvoja viņi kā gribēja, katra diena bija svētki." "Zilonēns vārdā Tobijs, vienmēr vēlējies kļūt par lielu zvaigzni cirkā. Bet sakarā ar to, ka Tobijam bija milzīgas ausis, apaļīgs ķermenis un īss snuķītis, viņu cirkā nepieņēma." "Reiz dzīvoja Pēteris, kuram nebija ko darīt. Viņš gribēja zīmēt, bet nebija uz kā, tāpēc viņš izgāja ārā." Šie ir mazi citāti no skolēnu sacerētām biznesa pasakām.