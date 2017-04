No šī gada 18. līdz 30. aprīlim notiks animācijas filmu programmas "Lupatiņi un draugi" noslēguma seansi, kuru laikā programma tiks demonstrēta ap 30 Latvijas bērnu namos, krīzes centros un citās bērnu interesēs strādājošajās institūcijās.

Papildus šiem seansiem 22. aprīlī pulksten 12 kinoteātrī "K-Suns" (Rīgā Elizabetes ielā 83/85) notiks bezmaksas seanss, uz kuru īpaši būs gaidīti tie mazie skatītāji, kuri finansiālu apsvērumu dēļ ikdienā uz kino tiek reti vai netiek nemaz. Mazajiem apmeklētājiem tiks sarūpēti arī garšīgi pārsteigumi un nelielas dāvaniņas, informē Maija Kalniņa, "Kinopunkts" projektu vadītāja.

Animācijas filmu programma "Lupatiņi un draugi", kas paredzēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, sākot no pagājušā gada pavasara apciemojusi un iepriecinājusi bērnus aptuveni 100 dažādās Latvijas vietās. Programmā iekļautas piecas studijas "Atom Art" veidotās "Lupatiņu" sērijas: "Kā Lupatiņi būvēja māju", "Kā Lupatiņi veseļojās", "Kā Lupatiņi kārtoja", "Kā Lupatiņi slēpās" (2015) un "Kā Lupatiņi precējās" (2014) (režisors Edmunds Jansons), kā arī divas studijas "Animācijas Brigāde" filmiņas: "Zīļuks" (2011) un "Sārtulis" (2014) (režisore Dace Rīdūze). Animācijas programmas kopējais garums ir aptuveni viena stunda.

"Lupatiņi" ir stāsti par četriem auduma bērniņiem - Zeķīti, Cimdiņu, Lakatiņu un Spilventiņu, kuri kopā ar gudro Kaķi dzīvo skaistā auduma mājiņā un iepazīst pasauli. "Lupatiņu" animācijas īsfilmas izrādītas vairāk nekā 70 starptautiskos bērnu filmu festivālos visā pasaulē un saņēmušas godalgas prestižos animācijas filmu festivālos ASV un Ķīnā, kā arī pašmāju "Lielo Kristapu" par labāko animācijas filmu mākslinieku 2012. gadā.

Abas studijas "Animācijas Brigāde" filmiņas veidotas pēc Margaritas Stārastes stāstu motīviem un tikušas iekļautas arī Berlīnes kinofestivāla programmā. Filmiņa "Zīļuks" vēsta par to, kā no ozolzīles un koka zariņiem veidots vīriņš vārdā Zīļuks mācās dzīvot mežā, bet "Sārtulis" stāsta par sarkano krāsu zīmuli, kurš no mākslinieces galda nokļūst nepabeigtas bilžu grāmatas savādajā pasaulē, un tur to pārsteidz tikšanās ar neparastiem tēliem, dažādas ķibeles un likstas.

Paredzētās labdarības seansu demonstrēšanas vietas: centrs "Rasas pērles" Latgalē, Ģimenes atbalsta centrs Daugavpilī, "Centrs Valdardze" Valmierā, Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība" Krāslavā, "Centrs Elizabete" Jelgavā, Latvijas SOS bērnu ciemati Bauskas novadā, Jelgavā un Valmierā, Ģimenes atbalsta centrs "Lejasstrazdi" Dobeles novadā, sociālās rehabilitācijas centrs "Zīles" Alojas novadā, sociālās aprūpes centrs "Kalkūni" Daugavpils novadā, Vaiņodes internātpamatskola, Grašu bērnu ciemats Cesvaines novadā, Kokneses Ģimenes krīzes centrs "Dzeguzīte", Zvanenieku mājas Cēsu novadā, kā arī Rīgas krīzes centrs bērniem un sievietēm "Māras centrs", valsts sociālās aprūpes centrs "Teika" un valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" u.c.

Projekts norisinās ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.