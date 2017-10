Tukšu salmu kulšana – jauniešu secinājumi par partiju programmām saņem balvu

"Tukšu salmu kulšana" ir Oskara Kaulēna, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas un Lienes Dreimanes, Olaines 1. vidusskolas skolēnu pieteikts projekts, kas šodien, 7. oktobrī, saņēmis konkursa "Nacionālā eTwinning balva 2017" balvu. Tāpat par uzvarētāju atzīts Tatjanas Vinokurovas, privātās vidusskolas "Klasika" pieteiktais projekts "ICT World 2017".

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) oktobra pirmajā nedēļā organizēja konferenci, kuras laikā tika prezentēti seši labākie skolu projekti, kuri veikti "E-Twining" īstenošanas gaitā. Tie ir projekti, kuri īstenoti, lai uzlabotu mācīšanās procesu skolās, pilnveidotu mācību procesu un padarītu to bērniem un jauniešiem interesantu. No visiem iesūtītajiem projektiem tika izvirzīti seši labākie.

No šiem projektiem tika izvēlēti divi labākie, kas ieguva arī balvu un nomināciju – gada projekts nacionālajā līmenī un projekts starptautiskā līmenī.

Projekta "Tukšu salmu kulšana" laikā Olaines un Ventspils skolēni salīdzināja politiskās programmas pašvaldību vēlēšanās startējošajiem politiskajiem spēkiem. Skolēni strādāja starpskolu komandās, kur katrai bija jāsalīdzina un jāizanalizē viena politiskā spēka programma. Projekta laikā skolēni arī analizēja, kas ir raksturīgie piedāvājumi vadošajām partijām. Projekta nosaukums zīmīgi atspoguļo dažu partiju programmās atrasto informāciju.

Kā stāsta Liene Dreimane, skolu sadarbības projektu "Tukšu salmu kulšana" izlēmuši organizēt gan 2017. gada pašvaldību vēlēšanu tuvošanās dēļ, gana arī tamdēļ, ka Lienei personīgi un arī viņas kolēģim (projekta sadarbības partnerim) Oskaram Kaulēnam, ir īpaši svarīga jauniešu aktīva līdzdalība politikā un sociālās atbildības stiprināšana.

"Projekta nosaukums tapa vienlaikus ar ideju par to, ka šāds projekts jāveido. Projekta nosaukuma simboliskā nozīmē (Tukša salmu kulšana) norāda uz iespējamu priekšstatu par partiju priekšvēlēšanu programmu saturu, par iespējām attieksmēm un emocijām par to. Diemžēl nereti pirmajā brīdī, domājot par vārdu "politika", nav tie paši gaišākie un pozitīvākie," skaidro Liene.

"Kas interesanti, ka projekta gaitā šie priekšstati mainījās! Nebūt nav tā, ka visas partijas būtu aizmirsušas priekšvēlēšanu programmu būtiskāko uzdevumu - kalpot par rīcībpolitikas dokumentu partijas darbībā (ievēlēšanas gadījumā). To apliecina jauniešu konstruktīvie un pamatoties secinājumi pēc šo partiju programmu analīzes.

Vislielāko gandarījumu šajā projektā sniedz jauniešu ieguvumi no tā - spēja patstāvīgi pieņemt atbildīgu, izvērtētu un pamatotu lēmumu savās pirmajās vēlēšanās.

Tāpat ir liels prieks redzēt jauniešos degsmi stiprināt demokrātiskās vērtības mūsu valstī, sniedzot labumu plašākai sabiedrībai - informējot par partiju priekšvēlēšanu programmu saturu.

Reiz kādā politikas un tiesību stundā teica mana audzēkne – "Tu esi tas, ko tu vēlē! Nebūt vienaldzīgiem, būt aktīviem, domājošiem un darošiem!," tā Liene, stāstot par projektu.

Savukārt projekta "ICT World 2017" laikā skolēni nopietni pievērsās programmēšanas apgūšanai. Skolēni no sešām valstīm kopā veidoja dažādas spēles. Lai tās sagatavotu, izmantota programmēšanas vide "Scratch". Kopā tika izveidotas sešas spēles, katrai no tām or seši līmeņi, un katru bija izveidojuši citas valsts skolēni. Uzdevums bija saglabāt spēles pamatprincipus, bet izveidot mazliet grūtāku līmeni. Paralēli darbam, skolēni apguva dažādas IKT un matemātikas prasmes. Projekta laikā tika piesaistīts atbalsts no uzņēmuma "Baltic 3D", ar ko palīdzību skolēni apguva 3D modelēšanas un printēšanas pamatus, kā arī varēja redzēt 3D printera darbību procesā. Spēles var apskatīt un izspēlēt šeit.

Starp konkursa "Nacionālā eTwinning balva 2017" finālistiem bija arī Tatjanas Gvozdevas, Rīgas Skolēnu pils pieteiktais projekts "Share your favorite latin quote". Tā laikā skolēni pētīja pasaulslavenas frāzes latīņu valodā, un meklēja sev raksturīgāko. Pēc tam katrai no frāzēm tika veidota animācija, kas tika ievietotas speciāli izveidotā instagram vietnē. Skolēni aktīvi pētīja vienaudžu darbu, komentēja un dalījās plašākai auditorijai. Projekta rezultāti un darbība tika publicēta blogā, kas plašākai auditorijai apskatāma šeit.

Projekta "Oh, triangle! You are so beautiful!", ko pieteica Regīna Urbanoviča no Daugavpils 16. vidusskolas, laikā skolēni detalizēti apguva vienu ģeometrijas tēmu – trīsstūri. Darba laikā skolēni izveidoja daudz dažādu mācību spēļu par šo tēmu. Pavisam tika veiktas astoņas aktivitātes – sākot no iepazīšanās, kopīgas uzdevumu veidošanas un risināšanas, līdz pat skolēnu gatavotiem stāstiem par ģeometrijas elementiem. Rezultāti tika apkopoti trīs digitālajās grāmatās, kur interesenti var atrast teoriju, praktiskus uzdevumus, kā arī skolēnu sacerētus stāstus par trijstūriem. Grāmatas var būt noderīgs resurss arī citu pedagogu ikdienas darbā. Tās pieejamas šeit.

Projektā "Youth through camera", ko pieteica Ināra Vimba no Siguldas pilsētas vidusskolas, bērni papildināja audzināšanas stundās aktuālās tēmas ar angļu valodas stundā apgūstamajām zināšanām. Projekta sākumā skolēni diktēja par dažādām jauniešiem raksturīgām problēmām. Šīs problēmas tika apskatītas caur projekta dalībvalstu dokumentālo vai mākslas kino. Piemēram, latvieši projekta partneriem piedāvāja apskatīt un analizēt pašmāju titulēto filmu "Modris". Projekta gaitā skolēni veidoja arī savu scenāriju un režisēja kopīgu filmu. Gala rezultātā tika izveidota drūma, bet aktuāla filma par skolēnu ikdienas sajūtām, sociālajām problēmām un motivāciju mācīties.

Projekta "Математические Коорнаменты", ko pieteica Tatjana Romanceviča no Kalupes pamatskolas, laikā skolēni padziļināti apguva vienu matemātikas tēmu – koordinātu plakni. Šī tēma tika eleganti apvienota ar valstu kultūras apguvi, jo projekta laikā tika veidoti uzdevumi, kur koordinātu plaknē pēc punktiem pareizi atliekot koordinātas, iespējams uzzīmēt dažādas nacionālās rakstu zīmes. Lai radītu pievienoto vērtību, skolēni arī izveidoja aprakstus par zīmēm un meklēja, kur tās tiek izmantotas 21. gadsimta iedzīvotāju ikdienā. Projekts tika veikts starp trim valstīm – Latviju, Lietuvu un Bulgāriju. Visi rezultāti apkopoti apjomīgā elektroniskajā grāmatā, kas pieejama šeit.