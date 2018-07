Turpmāk bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi padziļinātas medicīniskās pārbaudes veiks Bērnu slimnīcā

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) pārņem Valsts Sporta medicīnas centra funkcijas un turpmāk piedāvās bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi un sportistiem padziļinātas profilaktiskās medicīniskās pārbaudes.

"Bērnu slimnīcas Funkcionālās diagnostikas dienestā izveidots Sporta medicīnas centrs, kas, sākot ar 2018. gada 2. jūliju, pārņem Valsts sporta medicīnas centra funkcijas un no 16. jūlija sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi nodrošinās padziļinātas profilaktiskās medicīniskās pārbaudes," skaidro BKUS Sporta medicīnas centra pārstāve Everita Skudra, piebilstot, ka pakalpojumi nodrošināti bērniem no 10 gadu vecuma, kuriem ir paaugstināta fiziskā slodze, kā arī bērniem no astoņu gadu vecuma, kuri nodarbojas ar daiļslidošanu, sporta dejām, mākslas un sporta vingrošanu.

Sportistiem būs iespēja nodot analīzes Bērnu slimnīcā un saņemt rezultātus vienas stundas laikā. Ja sporta ārsts uzskatīs, ka bērnam nepieciešami papildu izmeklējumi atbilstoši indikācijām, tiks nodrošināta iespēja veikt nepieciešamos izmeklējumu Bērnu slimnīcā.

Pieteikties pārbaudēm var, zvanot uz 67226002 vai rakstot uz epastu – sporta.medicina@bkus.lv.

Bērnu slimnīca pārņem Valsts sporta medicīnas centra funkcijas atbilstoši Veselības ministrijas reorganizācijas plānam. Bērnu slimnīcā no līdzšinējā Valsts sporta medicīnas centra pārnāks strādāt 16 darbinieku.

Vidēji gada laikā Valsts sporta medicīnas centrs sniedza pakalpojumus līdz 15 000 sportistu.