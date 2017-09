UNESCO aicina interaktīvā kartē izpētīt pasaules valstu sniegumu un attīstību izglītības jomā

Iesākot jauno mācību gadu Zinību dienā, 1. septembrī UNESCO mudina ikvienu padomāt par savu ceļu izglītībā un aicina izpētīt pasaules valstu un Latvijas sniegumu kvalitatīvas un pieejamas izglītības jomā, izmantojot UNESCO Statistikas institūta jaunradīto interaktīvu karšu rīku.

"Interaktīvais rīks ir radīts izglītības datu apkopošanai un analizēšanai, lai to var viegli un pārskatāmi izmantot gan pieredzējis statistiķis, gan arī jebkurš skolēns vai pieaugušais ar pamatzināšanām datorprasmēs un angļu valodā, vienā mirklī iegūstot priekšstatu par to, cik tuvu vai tālu esam no globālo mērķu sasniegšanas izglītībā dažādās pasaules valstīs.

Šis interaktīvais rīks sniedz iespēju uzzināt, piemēram, par digitālajām prasmēm Turcijā, par ārpusstundu nodarbībās iesaistīto skaitu Latvijā vai par mācību stundu kavējumiem Namībijā. Turklāt rīks ļauj ar šiem atklājumiem dalīties sociālajos tīklos vai ievietot šo datu karti savā blogā, prezentācijā vai ziņojumā, ja tas ir nepieciešams," skaidro UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa.

Rīks "eAtlants izglītībai 2030", ko ilgtermiņam radījis UNESCO Statistikas institūts, ir unikāls sistemātisku interaktīvu karšu apkopojums, kas turpmāk vienuviet ļaus pētīt datus par dažādām pasaules valstīm, ilustrējot ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķu sasniegšanu izglītības jomā. Šis instruments ļauj sekot datu papildinājumiem un esošo datu izmaiņām gadu no gada tādās tēmās kā izglītības pieejamība no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai un kvalitāte, analizējot rezultātus dažādās sabiedrības grupās – gan atšķirīgos vecumos, gan dzimumos. Pašreiz rīkā redzama daļa datu, kas nākamgad tiks papildināta ar 2017. gadā ievāktajiem datiem.

Rīks "UNESCO eAtlants izglītībai 2030" ikvienam pieejams šeit.