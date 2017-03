Saruna daļēji ir saistīta ar to, ka šogad notiks jubilejas, pēc kārtas 30. skolu informātikas olimpiāde. Mārtiņš Opmanis nepiekrīt tam, ka olimpiādes būtu daļa no skolas IT izglītības, jo sagatavošana tām neietilpst mācību procesā, taču vienlaikus viņš nenoliedz, ka sporta programmēšanas sacensības industrijai sniedz daudz. Daudzi dalībnieki vēlāk kļūst par industrijas zvaigznēm.

Olimpiādes arī tiešā veidā ietekmē visbiežāk piesaukto Latvijas skolu reitingu. Opmanis neuzskata, ka tas būtu taisnīgi (reģionālajām skolām šādos apstākļos esot grūti konkurēt), taču atzīst, ka vieglāka un ērtāka veida skolu salīdzināšanai nav. Uzvarētājs iegūst visu – šķiet, ka tāds ir "olimpiāžu kustības" moto.

Latvijai ir, ar ko lepoties – 25 gadu laikā Latvijas skolēni vispasaules informātikas olimpiādēs ieguvuši 7 zelta, 23 sudraba un 40 bronzas medaļas. Mūsu kaimiņu panākumi ir pieticīgāki: 5 zelta, 18 sudraba un 31 bronzas Igaunijai un 2 zelta, 25 sudraba un 40 bronzas – Lietuvai. Jādomā, ka mūsu bērnu panākumu pamatā noteikti ir labi organizēta un tikpat labi finansēta sistēma. Vai tā tiešām ir, uzzināsim no pirmavota.

– 30 olimpiādes pēc kārtas, gandrīz katru gadu – tas ir ļoti daudz. Bet kā viss sākās?

– Pirmā olimpiāde bija ne visai oficiāla un notika 1986. gada 22. februārī šajā ēkā (LUMII ēka Raiņa bulvārī, Rīgā). Toreiz komjaunieši nolēma, ka bez matemātikas kaut kas būtu jādara arī informātikas lauciņā. Ņemot vērā, ka te bija klase ar displejiem, kas savienoti ar SM-4 mašīnu, nolēma sarīkot olimpiādi. Tajā piedalījās 24 cilvēki.

Oficiāla olimpiāde LPSR līmenī notika 1988.gadā. Manuprāt, tās organizēšanas iniciatīva nāca no Maskavas.

Toreiz "informātikas", bet tagad jāsaka – "programmēšanas". Tolaik informātika un programmēšana bija sinonīmi – ja tu neproti programmēt, tad nevari arī izmantot datoru. Tagad ir citādi.

– Kāda ir olimpiādes struktūra? Viss sākas skolās?

– Struktūra ir līdzīga citām – skolas kārta, rajona kārta, valsts kārta, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi Nr. 384. Tiek uzskatīts, ka organizē VISC, taču saturu izdomā bijušo olimpiādes dalībnieku grupa manā vadībā.

Turklāt programmēšanas olimpiāde ir vienīgā valsts olimpiāde, kuras beigu daļa norisinās ne tikai Rīgā. Šo modeli esmu noskatījis Lietuvā. Lūdzām to ieviest arī pie mums, taču VISC bija kategoriski pret. Tad iestājās krīze, naudas nebija un attieksme mainījās. 2009. gadā sarīkojām to Ventspilī, bet pēc tam arī citās reģionālajās pilsētās. Tas ir ļoti labs eksperiments, kura rezultātus tagad pasniedz kā apzinātu rīcību. It kā tā tas bija plānots (smejas).

Tas ir labi vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, es atklāju, ka reģionos ir ļoti daudz tehnikas. 2012. gadā bijām Jelgavā – tur bija 200 datoru, bet mums vajadzēja 80. Līdz ar to nekādu problēmu ar organizēšanu nebija. Otrkārt, cilvēki uz vietas ir daudz vairāk ieinteresēti sarīkot valsts mēroga pasākumu labā līmenī. Rīgā šāda olimpiāde ir viena no daudzajām, skolēnu ekskursijas neviens neorganizē. Savukārt reģionos visu parādīs un izstāstīs.

– Kur notiks olimpiāde 2017. gadā?

– Liepājā. No uzvarētāju grupām notiks atlase "Baltiādei", bet pēc tam – vispasaules informātikas olimpiādei.