Vai ir jāgludina bērnu apģērbs

Jautājumā, vai gludināt bērnu apģērbu vai nē, mammas parasti dalās divās frontēs: vienas apgalvo, ka tikai tā var izvairīties no bīstamiem mikrobiem un baktērijām, bet citas – ka nav nepieciešamības gludināt, bet laiku, kas tiek zaudēts monotonās darbībās ar gludekli, labāk izlietot spēlēs ar mazuli vai atpūtai.

Kā atzīst pediatre Tatjana Buckaja, pirmkārt, bērnu drēbju gludināšana ir estētikas un auduma mīkstināšanas pēc mazgāšanas jautājums. "Protams, vairums mammu gludina bērnu apģērbu, kāda to dara normālā režīmā, bet kāda šim pasākumam pievērš pārāk lielu uzmanību. Vai tas ir tā vērts?" jautā pediatre.

Viņa rekomendē bērnu apģērbu gludināt tāpat kā pieaugušo: ir pilnīgi pietiekami to izgludināt tikai no vienas puses – labāk no iekšpuses, lai mīkstinātu audumu, krokas un šuves. Gludināt bērnu apģērbu, lai nogalinātu liekos mikrobus, patiešām ir svarīgi bērniem ar nopietnām ādas slimībām, kad tā pastāvīgi plaisā, iekaist un nepilda pienācīgā veidā aizsargfunkcijas. Parastam, veselīgam bērnam šāda pārlieku aizsardzība no mikrobiem ne tikai nav nepieciešama, bet pat kaitīga: bērnam ir jāsatiekas ar minimālu daudzumu mikroorganismu, lai veidotos stipra imunitāte.

"Ticiet, bērns saņems daudz vairāk mikrobu no pieaugušo rokām, kuras tikko turējušas mobilo tālruni, nekā no izmazgāta, bet neizgludināta apģērba," uzsver pediatre.

Un, protams, parasta, veselīga bērna apģērba gludināšana no abām pusēm – tas ir rituāls, kas nomierina satraukto mammu un sniedz viņai pārliecību. Ja mammai tas ir nepieciešams un viņai ir laiks nodarboties ar gludināšanu, kāpēc gan ne?

Sešu dēlu mamma, fotogrāfe un blogere Svetlana Hamada atzīstas, ka viņa nekad negludina bērnu apģērbu. "Negludināju ne autiņus, ne zeķubikses un līdzīgi. No mikrobiem mēs nebaidāmies – neesmu sterilitātes fanāte. Man šķiet, ka agrāk, kad nebija autiņbiksīšu, gludināšana bija nepieciešama: bērnus tina daudzkārt lietojamos autiņos, un vajadzēja tos vārīt un gludināt. Tagad tādas nepieciešamības nav," uzskata daudzbērnu mamma.

Viņa atzīst, ka gludināšana paņem pārāk daudz laika, tādēļ Svetlana gludinot tikai pašu minimumu un tikai lietas, kas ir domātas iziešanai – uz skolu, piemēram, viņa nepalaidīšot bērnu negludinātā kreklā un bez buktēm biksēs. Lūk, viņa piedāvā dažus vienkāršus noteikumus, kuriem daudzbērnu mamma arī pati seko!

"Lai mazāk gludinātu, es žāvēšanas režīmu veļas mašīnā lieku uz 400-500 apgriezieniem (lai veļa nebūtu pārāk sausa), kārtīgi uzpurinu lietas, bet pēc tam iztaisnoju un izkaru tā, lai uz auduma nebūtu lieku kroku.

Ja lietoju veļas knaģus, tad ar tiem apģērbu piestiprinu šuvju vietās. Kreklus žāvēju uz pakaramajiem.

Kad veļa izšuvusi, es obligāti to salieku "kā veikalā". Tādā veidā arī glabāju skapī.

Iepērkoties cenšos izvēlēties apģērbu no mīkstas kokvilnas. Jo blīvāka kokvilna, jo tā būs daudz cietāka pēc mazgāšanas – dažām lietām pat gludeklis nepalīdzēs. Sintētiku nepērku. Dodu priekšroku pazīstamiem zīmoliem, kuri ražo bērnu apģērbu un kontrolē to kvalitāti."