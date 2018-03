Vai pret slimībām vakcinēts bērns, spēlējoties ar nevakcinētu vienaudzi, nav apdraudēts?

Pēdējos gados arvien vairāk ir to vecāku, kuri daļēji vai pavisam atsakās mazuļus vakcinēt pret dažādām slimībām saskaņā ar vakcinācijas kalendāru. Mediķi par šo tendenci ik pa laikam ceļ trauksmi, norādot, ka būtu jādomā par to, kā veicināt vecāku atbildību saistībā ar lēmumiem, ko viņi pieņem attiecībā uz savu bērnu veselību, tostarp arī vakcināciju.

Ja par šādiem vecākiem vairāk uztraucas mediķi, rūpējoties par sabiedrības veselību kopumā, tad, piemēram, ir arī vecāki, kuri aizdomājušies, vai šie nevakcinētie bērni neapdraud vakcinētos. Portālā "Cālis" ir vērsušās vairākas mammas, uzdodot līdzīgus jautājumus – vai nav bīstami, ja kopā spēlējas vakcinēti un nevakcinēti bērni. Mammām radušās bažas, vai tādā veidā netiek apdraudēts arī vakcinētais bērns.

Atbildi satrauktajiem vecākiem sniedz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu vakcinācijas centra vadītāja dr. Dace Zavadska:

"Ja lietot vārdu "bīstami", tad to drīzāk varētu attiecināt uz nevakcinēto bērnu, jo tieši nevakcinētais ir tas, kuram nav nekādas aizsardzības pret konkrēto vakcīnregulējamo infekciju. Latvijas un arī citu Eiropas valstu kalendāros ir ietvertas tās vakcīnas, kur konkrētās infekcijas apdraudējums katram individuāli un kaut kādā ziņā arī sabiedrībai kopumā varētu būt letāls, ar invalidizāciju saistīts vai smagu, komplicētu gaitu.

No tā arī var izdarīt secinājumus, cik katrs ir pasargāts, kādu atbildību apzināmies un uzņemamies, kad nevakcinējamies. Mikrobi mums iepriekš neziņo, kad plāno uzbrukt, un arī redzami tuvojoties tie nav!

Vakcinētais bērns, teorētiski un patiešām reti arī praktiski, var saslimt ar infekciju, pret kuru ir saņemta adekvāta vakcinācija (atgādināšu, ka vienmēr vakcinācijas mērķis ir bijis novērst smagu infekcijas gaitu, komplikācijas, stacionēšanu, nāvi), taču pat, ja tā notiks, slimība būs viegla, dzīves ritmu un kvalitāti netraucējoša un veselību neapdraudoša."

Turpmāk vari iepazīties ar "Cālis" arhīva materiāliem par to, ko nosaka vakcinācijas kalendārs, ar kādām blaknēm jārēķinās, kas jāievēro, pirms doties mazo potēt. "Cālis" forumā atradīsi gana daudz diskusiju par to, kādēļ vecāki izvēlas bērnus nevakcinēt vispār vai izvēlas potēt tikai pret atsevišķām slimībām. Te un te atradīsi tikai dažas no šīm diskusijām.