Vaira Vīķe-Freiberga maznodrošināto ģimeņu bērniem dāvina galda spēles un ziemas jakas

Šogad, rādot piemēru un iedvesmojot citus šajos svētkos palīdzēt tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams, namiņu apmeklēja vairākas sabiedrībā zināmas personības.

"Sirds siltums un gaišums ir tas, kas mūsu ikdienu piepilda ar prieku un laimes sajūtu. Esmu priecīga, ka šī gada svētku gaidīšanas laikā, man bija iespēja apmeklēt namiņu un ienest kādas ģimenes mājās svētku brīnumu un prieku," uzsver bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

"Laimas" namiņu šogad apmeklēja un dāvanas sagādāja arī tādas sabiedrībā pazīstamas personības kā televīzijas projektu un pasākumu vadītāja Anna Rozīte, dīdžejs un televīzijas, radio raidījumu vadītājs Toms Grēviņš ar ģimeni, televīzjas personība Katrīne Sauliete, dziedātāja Māra Upmane-Holšteina, kā arī Dace Alpa.

Foto: Publiciātes attēls

Jau vēstījām, ka, turpinot pagājušajā gadā aizsākto tradīciju, pirmo bērnu veidoto kartīti no "Laimas" namiņa brīnumu egles izvēlējās Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa dzīvesbiedre Iveta Vējone. Šogad Vējoņu ģimene piepildīs Ziemassvētku vēlēšanos sešu bērnu audžu ģimenei no Līgatnes novada.

Starp kārotākajām dāvanām šogad ierindojas tieši velosipēdi, kas tālākos Latvijas reģionos ir ļoti gaidīti, bērnu aktīvajai atpūtai un brīvā laika pavadīšanai. Savukārt bērnu talantu attīstīšanai "Laimas" kartītes glabā tādas vēlmes Ziemassvētkos kā krāsojamās grāmatas, otas un krāsas. Protams, ne mazāk populāras bērnu loloto dāvanu vidū ir mūsdienu tehnoloģijas, piemēram, mobilie tālruņi un planšetdatori. Līdztekus lielākām dāvanām, bērni lolo sapņus arī par tādām ikdienā nepieciešamām lietām kā siltas ziemas jakas, zābaki, kleitas, trauki un saldumi.

Trešo gadu pēc kārtas "Laimas" namiņa projektā iesaistās arī Bērnu slimnīcas fonds, lai iepriecinātu un piepildītu Ziemassvētku brīnumu 35 Onkoloģijas nodaļas mazajiem pacientiem, kuriem svētkus nāksies pavadīt slimnīcā.

"Laimas" namiņā līdz pat 2017. gada 2. janvārim, no pulksten 12 līdz 21, izņemot svētku dienas, mīļi gaidīts ir ikviens Latvijas iedzīvotājs un viesis, lai no namiņa brīnumu egles izvēlētos vienu kartīti un, sarūpējot dāvanu, piepildītu to bērnu sen lolotus sapņus par kārotām dāvanām, kuru ģimenes šajos svētkos pašas to nevar atļauties. "Laimas" namiņš pie "Laimas" pulksteņa šogad tiek atvērts piekto gadu pēc kārtas, un kopš 2012. gada, kopā tajā ir piepildīti vairāk nekā 2 500 bērnu sapņi Ziemassvētkos.