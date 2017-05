No nākamā gada 1. janvāra plānots nodrošināt valsts apmaksātu psihosociālo rehabilitāciju paliatīvajā aprūpē esošajiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem, liecina 18. maijā valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais noteikumu projekts par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem.

Pēc ministrijas apkopotajiem datiem, pakalpojums varētu būt nepieciešams apmēram 300 bērnu un apmēram 900 viņu ģimenes locekļiem. Labklājības ministrija (LM) norāda, ka paliatīvā aprūpe mājās 2015. gadā nodrošināta kopā 292 bērniem un 294 bērniem 2016. gadā.

Kā informēja ministrijas pārstāvis Egils Zariņš, noteikumu projektā reglamentētā pakalpojuma mērķgrupa ir bērni, kas saņem paliatīvo aprūpi dzīvesvietā, ar šiem bērniem vienā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes locekļi – brāļi, māsas, vecāki, vecvecāki, aizbildnis, audžuģimenes locekļi un citas personas, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai.

Pakalpojumu paredzēts sniegt gan paliatīvās aprūpes periodā, gan sērošanas periodā pēc bērna nāves, skaidro LM.

Tāpat no valsts budžeta paredzēts finansēt atlīdzību starpdisciplinārajā paliatīvās aprūpes komandā ietilpstošajiem sociālajiem darbiniekiem un kapelāniem, kā arī daļēji segt atlīdzību komandu vadītājiem. Plānots, ka tas kopā ar veselības aprūpes pakalpojumiem ļaus mazināt paliatīvajā aprūpē esošo bērnu un viņu ģimenes locekļu sociālo spriedzi, kā arī nodrošinās speciālistu savstarpēji koordinētu rīcību vienas starpdisciplināras komandas sastāvā saskaņā ar vienotu bērna paliatīvās aprūpes plānu. Saskaņā ar Saeimas lēmumu, pakalpojuma nodrošināšana deleģēta Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai.

Kopējais nepieciešamais finansējums pakalpojuma ieviešanai gadā ir 599 837 eiro, šo finansējumus LM plāno nodrošināt par tai piešķirtajiem līdzekļiem. Noteikumu projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Vienlaikus valsts sekretāru sanāksmē izsludināts arī noteikumu projekts par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem. Plānotie noteikumi definē, ka par valsts budžeta līdzekļiem, sākot no 2018. gada 1. janvāra, psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt personas, kurām onkoloģiskas slimības rezultātā iestājusies invaliditāte vai prognozējama invaliditāte, un personas izvēlēts viens ģimenes loceklis. Šis pakalpojums paredzēts kā sešu dienu rehabilitācijas kurss ar izmitināšanu.

Noteikumu projekts paredz arī maksimālo personu skaitu pakalpojuma vienlaicīgai saņemšanai, kas ir 24 personas, kā arī nosaka minimālo personu skaitu pakalpojuma vienlaicīgai saņemšanai kursā – 14 personas. Grupu terapijas veiksmīgai norisei pakalpojumu saņemošās personas tiktu sadalītas grupās līdz 12 personām. Šo pakalpojumu nodrošinātu Onkoloģisko slimnieku atbalsta biedrībai "Dzīvības koks".

Saskaņā ar biedrības "Dzīvības koks" novērojumiem, aptuveni 30 procenti no onkoloģisko slimnieku nepieciešams psihosociālais atbalsts, lai varētu sadzīvot ar savu diagnozi un adaptēties slimības ārstēšanas radītajām sekām, tomēr tikai 30 procenti no viņiem ir gatavi atzīt šāda atbalsta nepieciešamību, un motivēti to saņemt. Tādējādi sākotnēji pakalpojumu varētu būt gatavi saņemt apmēram 720 onkoloģisko slimnieku un viņu izvēlētu ģimenes locekļu gadā.

Pēc LM paustā, kopējais nepieciešamais finansējums šī pakalpojuma ieviešanai ir 317 390 eiro gadā.