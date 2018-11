Valsts plāno pilnībā kompensēt pretgripas vakcīnas grūtniecēm un maziem bērniem

No nākamā gada rudens valsts pilnībā apmaksās pretgripas vakcīnas grūtniecēm un bērniem līdz divu gadu vecumam, paredz šodien valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie Veselības ministrijas (VM) sagatavotie grozījumi Vakcinācijas noteikumos, kuriem vēl jāgūst apstiprinājums valdībā.

Kā norāda VM, patlaban no ambulatorai aprūpei nepieciešamo zāļu kompensācijas līdzekļiem gripas vakcīna tiek kompensēta grūtniecēm 50 procentu apmērā un bērniem līdz divu gadu vecumam 100 procentu apmērā, taču process esot pietiekami sarežģīts, proti, jāsaņem recepte, jādodas uz aptieku, kur tiek iegādāta vakcīna, pēc tam pie ģimenes ārsta, kurš veic vakcināciju.

Tāpēc, lai mazinātu slogu ārstiem un uzlabotu pretgripas vakcīnas pieejamību, kā arī lai nodrošinātu vienotu pieeju no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu vakcīnu nodrošināšanai, pretgripas vakcīna grūtniecēm un bērniem līdz divu gadu vecumam tiks iekļauta vakcinācijas kalendārā. Tas atbilst arī Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām, jo grūtnieces un mazi bērni ir augsta riska grupā, piebilda ministrija.

Vakcinācijas kalendārā plānotas arī citas izmaiņas. Plānots noteikt, ka vakcinēt pret tuberkulozi jaundzimušos varēs, sākot no 12 stundām pēc dzimšanas, līdzšinējo divu līdz piecu dienu vietā. Arī citās Eiropas Savienības valstīs, kurās vakcinē bērnus pret tuberkulozi, vakcīnas ievadīšanas laiks ir dažāds, piemēram, Igaunijā - pirmajās 12 stundās pēc dzimšanas, Lietuvā – 2.-3.dienā, Slovākijā – 3.dienā, Polijā – pirmajās 24 stundās pēc dzimšanas. Savukārt no 2020.gada 1.janvāra pusaudžu vecuma bērniem paredzēts atteikties no sestās poliomielīta vakcīnas devas, aizstājot to ar sesto garā klepus vakcīnas devu, jo ir novērojams garā klepus gadījumu skaita pieaugums.

Tāpat vakcinācijas kalendārā tiks iekļauta arī nevakcinētu personu, kuras bijušas ciešā kontaktā ar inficēto cilvēku, vakcinācija pret vairākām epidemioloģiski nozīmīgām infekcijas slimībām - difteriju, poliomielītu, masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu. Tādējādi normatīvos tiek skaidri noteikts, ka kontaktpersonu vakcinācija pret iepriekšminētajām infekcijas slimībām tiks segta no valsts budžeta līdzekļiem.

Vienlaikus noteikumos precizētas prasības vakcinācijas iestādēm, kas veicinās atbilstošu vakcīnu uzglabāšanu un sekmēs vakcīnu racionālu pasūtīšanu un izlietošanu.

Lai vakcinācijas kalendārā no 2019.gada rudens iekļautu grūtnieču un mazo bērnu vakcināciju pret gripu, kā arī ieviestu citas izmaiņas nepieciešams papildu finansējums 2019.gadam – 195 304 eiro, 2020. gadam – 365 612 eiro, un 2021. gadam – 359 296 eiro.

Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu VM noteikumu projektā iepriekš minētajiem pasākumiem 2019.-2021.gadam plānots izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.