Vardarbības atpazīšanai izveido interaktīvu spēli bērniem un jauniešiem 'Hei, mosties!'

Bērnu un jauniešu vidū diemžēl joprojām ir augsts vardarbības līmenis, tāpēc Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas gaitā izveidota spēle "Hei, mosties!". Spēles mērķis ir veicināt bērnu, kā arī plašākas sabiedrības izpratni par vardarbību ģimenē, atpazīt to un iegūt informāciju par iespējamo rīcību vardarbības gadījumā.

Spēle draudzīgā veidā izglīto bērnu jautājumos, kas saistīti ar bērna emocionālo un fizisko drošību ģimenē. Caur ikdienišķām situācijām spēlētājs var attīstīt prasmi atpazīt ģimenes locekļu fiziskās vai emocionālās vardarbības pazīmes, kā arī iegūt informāciju, kur vērsties pēc atbalsta un palīdzības, informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) pārstāvis Taivo Trams.

Pētījumā par Latvijas jauniešu bērnībā gūto nelabvēlīgo pieredzi secināts, ka gandrīz trešā daļa (31,5 procenti) respondentu bērnībā un 16,4 procenti līdz 18 gadu vecumam cietuši no emocionālās vai fiziskas vardarbības no saviem vecākiem vai kāda cita mājās dzīvojoša, pieauguša ģimenes locekļa. Vardarbības ģimenē cēloņi ir meklējami gan individuālajā, gan ģimenes, kopienas un valsts līmenī. Bieži vardarbība ģimenē netiek atpazīta, vērojama arī upuru finansiālā atkarība no varmākas.

Spēles darbība notiek izdomātā vidē, kas pielāgota mūsdienu apstākļiem, tās galvenie varoņi ir pusaudži, kuru tēli ir līdzīgi ežiem. Spēlē ir iepriekš definētas situācijas un secīgas darbības katrai spēlētāja izvēlētajai rīcībai spēles gaitā, nonākot līdz konkrētam situācijas risinājumam, kas var būt gan pozitīvs, gan negatīvs - atkarībā no spēlētāja izvēlētās stratēģijas.

Spēles laikā dalībniekam ir iespēja izspēlēt dažādas lomas; pastāvīgi analizēt situāciju; mācīties identificēt vardarbības pazīmes un riska faktorus; iegūt izglītojošu informāciju un padomus; meklēt risinājumus un piesaistīt resursus vardarbības novēršanai un attīstīt kādas noteiktas prasmes un iemaņas.

Spēle izvietota "Google Play" un "Apple Store" elektronisko lietotņu veikalos, kā arī VBTAI mājaslapā.