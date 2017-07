Vārdi un tos raksturojošas zīmes: kā mazulim atvieglot apguvi un padarīt to aizraujošāku

Gada vecumā parasti mazulis sāk izteikt nenoteiktus vārdus un frāzes, kā arī palēnām aptvert, kas tā īsti ir par vietu, kurā nonācis. Lai bērniņš ātrāk apgūtu un iemācītos dažādus vārdus, talkā nāk gan vecāki, gan radinieki, gan draugu draugi, un, kā izrādās, vārdu uztveršanai mazajam var palīdzēt zīmes!

"Parenting" skaidro, ka četru mēnešu vecumā mazulis ir sasniedzis to attīstības punktu, kurā vecāki var sākt vārdiem piešķirt zīmes jeb konkrētu roku un pirkstu kustību, kas par to vēsta un raksturo. Atbildes reakciju līdzīgu zīmju formā no bērniem var sākt gaidīt septiņu līdz deviņu mēnešu vecumā, kad būs nedaudz labāk nostabilizējusies koordinācija.

Apskati interesantas idejas, kā dažādiem mazajiem vārdiņiem vari pielāgot atbilstošas zīmes!

Sāksim, piemēram, ar triju burtu vārdu "vēl". Šo mazo vārdiņu gan bērni, gan pieaugušie izmanto salīdzinoši bieži – vieni saka "gribu vēl spēlēties", bet otriem reizēm ir luste "vēl pasēdēt ar draugiem". Šo mazo vārdiņu iesaka zīmju valodā apzīmēt ar pirkstu galu savienošanu kopā un divas reizes savieno ar pretējas rokas pirktiem, kā parādīts attēlā.

Foto: DELFI

"Ēst" mazulim vari parādīt līdzīgi. Saliec pirkstu galus kopā un tuvini mutei – gluži kā gatavojoties kaut ko garšīgu apēst!

Vēl viens vārds, kurš tiek bieži izmantots, ir "viss". Sarunās ar bērnu šo vārdu nereti izmanto, lai aprakstītu, ka kaut kas ir beidzies un vairs nav turams rokās, piemēram, ēdiens vai rotaļlieta. Šim mazajam vārdiņam vari piedēvēt zīmi, kuras laikā turi abas rokas sev priekšā un grozi plaukstas, parādot mazulim, ka tajās vairs nekā nav. Tāpat šī zīme palīdzēs mazulim saprast, ka no vienas darbības pāriesiet pie citas.

Mazulim var vienkārši pateikt, ka jāiet gulēt, taču vēl papildus var pievienot zīmi. "Gulēt" parādi, rosinot bērnu aiztaisīt acis. Pieliec sejai priekšā plaukstu ar izplestiem pirkstiem un savelc tos lēnām kopā. Tajā brīdī parādi, ka ar pirkstiem aiztaisi ciet acis.

Barojot bērnu ar pudelīti vai krūti, pirms un pēc ēšanas parādi mazajam, kāda zīme piederas vārdam "piens". Velc no viena pirksta gala līdz pat otram, atdarinot govju slaukšanu un pieniņa ieguvi. Šādā veidā ar laiku bērns varēs pateikt tev priekšā, kad būs luste pamieloties.

Foto: DELFI

Kad mazais būs jau nedaudz paaudzies, tu dosi iespēju bērnam kaut ko izdarīt pašam, sevi atstājot novērotāja statusā. Var gadīties, ka pienāks brīdis un būs nepieciešama tava palīdzība, tāpēc atbilstošas zīmes parādīšana šajā situācijā varēs palīdzēt. Lai bērns varētu parādīt, ka nepieciešama "palīdzība", sakot šo vārdu, vienas rokas plaukstā ieliec otru, kurai pacelts īkšķis (gluži kā rādot, ka viss ir labi).

Foto: DELFI

Maziem bērniem viens no mīļākajiem augļiem un kārumiem ir "banāns", bet kā zināt, ka tieši šo gardumu bērns grib, ja pats vēl nevar aizsniegt plauktu vai skaidri pateikt? Iemāci bērnam, ka viņš var arī vienkārši parādīt, ko grib – banāna apzīmēšanai rādi, ka no viena pirkstiņa lobi nost mizu.

Kuram mazulim gan nepatīk, ka viņam priekšā lasa grāmatiņu? Ja iemācīsi "grāmatas" zīmi, tad mazais pats varēs tev parādīt, ka ir laiks palasīt mīļāko pasaku. Sakot vārdu grāmata, abas plaukstas saliec kopā un atvelc vienu no otras, parādot, ka grāmatiņa tiek atvērta un aizvērta.

Foto: DELFI

"Bumbas" parādīšana arī ir ārkārtīgi vienkārša – izplet pirkstus un savieno ar otras rokas pirkstu galiem, imitējot apaļas bumbas izskatu. Tāpat ar šīs zīmes palīdzību mazais varēs parādīt, ka viņam būs luste spēlēties!

Foto: DELFI

Vārds "paldies" ir viens no tiem, kurus reizēm aizņemtajā ikdienas skrējienā aizmirstam viens otram pateikt. Bērniem to noteikti vajag sākt mācīt no agra vecuma, un šim vārdam vari pievienot ārkārtīgi mīļu roku kustību. Pieliec plaukstu pie lūpām un pēc tam virzi bērniņa virzienā – līdzīgi kā sūtot gaisa buču.

Ja, runājot ar bērniņu izmantosi dažādas zīmes, iespējams, ātrāk sagaidīsi, ka mazulis sāks ar tevi komunicēt.