Vecāku pienākumi: rakstnieces Grēthenas Rubīnas laimes noslēpumi

Vecākiem ir divas medaļas puses: viena mums atnes laimi, iedvesmo, piespiež aizdomāties par globālām lietām un otra vienlaikus iztukšo, sasaista un uzliek pienākumus. Ne vienmēr mums izdodas izrādīt bērniem savu mīlestību un uzmanību, būt labiem vecākiem, atrast viņiem laiku un enerģiju.

Ikdienas rutīna, pienākumi un nemiers dara mūs satrauktus, bet tas nekādi neizslēdz to, ka bērni dara mūs laimīgus. Rakstniece Grēthena Rubīna runā par to, ka vecāku rūpes var mums radīt neērtības un klapatas, bet nepavisam tas neietekmē to, kādu laimi mums dāvā bērni.

Savā grāmatā, kas kļuvusi par bestselleru, "Laimes projekts" rakstniece dalās savā pieredzē, meklējot prieka avotus ikdienas dzīvē. Vienu mēnesi Grēthena veltījusi attiecībām ar savām divām meitām. Viņa vēlējusies kļūt daudz maigāka un saprotošāka mamma, mazāk dusmoties un radīt mājās vieglu un jautru atmosfēru.

Lūk, 10 padomi, ko savā grāmatā apraksta Rubīna, jeb par to, kā baudīt mātes lomu!

No rītiem dziedāt. Rīts piedod toni visai dienai, bet tieši no rītiem vecāki pieliek ne mazums pūļu, lai sevi savaldītu rokās. Situācijas normalizēšanai var palīdzēt jautra dziesmiņa, joks un apskāvieni.

Pārskati savas attiecības pret rutīnas ķibelēm. Pasaki sev, ka tev patīk ar to nodarboties. Piemēram, vai tad tu piekristu, ka tavas meitas dzimšanas dienu sarīkotu kāds cits? No vienas puses, tas nozīmē milzum daudz darīšanu un jautājumu, kurus jārisina. Bet bērni aug tik ātri, un jāizmanto tie brīži, kurus mēs ar viņiem pavadām kopā.

Rēķināties ar bērnu jūtām, ieskaitot arī negatīvām. Mēs bieži tās nosaucam par kaprīzēm, ignorējam vai tās aizliedzam: "Nevajag tev vairs "Lego". Un ar to, kas tev ir, tu nespēlējies", "Tu neesi izsalkusi. Tu nesen paēdi". Tā vietā efektīvāk būs bērnam parādīt, ka tu viņu saproti, nevis sacīt: "Nečinksti, tev taču patīk plunčāties". Labāk izvēlies šāda veida frāzi: "Tu vēlies paspēlēties, bet iet vannā negribi, lai gan ir jau laiks".

Nav obligāti jārunā. Ja bērns niķojas, pamēģini viņu apskaut un vienkārši nedaudz pabūt kopā ar viņu.

Minimizēt vārdu "nē" un "pārstāj" lietošanu. Bērni jau tā tik bieži tos dzird, ka pārstāj uz tiem reaģēt. Tā vietā pacenties viņiem paskaidrot, ka atceries par viņa vēlmēm, bet kaut kāda iemesla pēc tagad nevari tās apmierināt.

Foto: Shutterstock

"Aizņemies" burvju nūjiņu. Ja bērns kaut ko pieprasa, bet tu nevari izpildīt viņa vēlēšanos, pamēģini izmantot "burvju nūjiņu", piemēram: "Ja es būtu feja, tad uzburtu, lai…".

Piekritīsi, ka uzdevums var būt grūts. Tā vietā, lai bērnu atbalstītu ar šādiem vārdiem "tas ir viegli, pamēģini to izdarīt, neslinko" piekrīti bērnam, ka viņa uzdevums nav viegls, tas prasa pielikt pūliņus un parādi, kā to var atrisināt.

Glabā laimīgas atmiņas. Patīkamām atmiņām no pagātnes piemīt apbrīnojams spēks darīt mūs daudz patiešām daudz laimīgākus. Radi savu ģimenes laimīgo atmiņu glabātuvi: foto albumus, kastītes ar tev mīļām lietām, mapes, kur var glabāties bērnu fotogrāfijas, ielūgumi uz svētkiem, atklātnītes, ko gatavojuši bērni.

Atceries par ģimenei svarīgām tradīcijām. Tās ne tikai notikumus dara saviļņojošus, bet arī stiprina ģimenes saites, nodrošina pārmantojamību un paredzamību. Negaidi, ka tradīcijas radīsies pašas no sevis, radi tās pats.

Velti laiku ģimenes projektiem. Tie var būt tādi lieli notikumi, kā dzimšanas dienas, bet var būt arī mazi – kopīga darbošanās radošās nodarbēs. Lai gan tās ir patīkamas nodarbes, tās prasa laiku un spēku. Bet tieši tās rada visspilgtākos brīžus mūsu dzīvē.

Izbaudi iespējami vairāk laimes no šādiem laimīgiem notikumiem!