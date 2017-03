Šopavasar jau saņemts pirmais atlīdzību pieteikums par negadījumā cietušu bērnu – kāds zēns lauzis roku, krītot no velosipēda, informē kompānijas pārstāve Linda Upeniece.

Arī iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka izteikts, ar velosipēdiem saistītu traumu skaita pieaugums, sākas tieši martā un aprīlī. "Īpaši uzmanīgus aicinām būt bērnus un viņu vecākus," uzsver BTA Baltijas risku parakstīšanas departamenta direktors Ivo Danče. "Pērn gandrīz 50 procenti ar riteņbraukšanu saistītajos pieteiktajos apdrošināšanas gadījumos cietuši bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam."

"Lai arī atlīdzību pieteikumus par dažādiem ar riteņbraukšanu saistītiem negadījumiem saņemam visu gadu, izvērtējot aizvadīto gadu statistiku, redzam, ka izteikts velo-traumu pieaugums tradicionāli sākas tieši martā un aprīlī, ko var skaidrot ar laikapstākļu uzlabošanos," stāsta Danče.

"Pavasarī īpaši uzmanīgiem jābūt ne tikai velobraucējiem, bet arī citiem satiksmes dalībniekiem, jo satiksmē aktīvi sāk iesaistīties bērni. Uzsākot jaunu velobraukšanas sezonu, ir nepieciešams laiks, lai bērni atjaunotu savas braukšanas iemaņas. Pēc atlīdzību pieteikumiem varam spriest, ka visaktīvākā velo sezona, protams, sākas, kad beidzas mācību gads, un bērniem ir vairāk brīvā laika, piemēram, pagājušā gada maijā saņēmām 16 procentus no visiem atlīdzību pieteikumiem par velo-traumām," norāda Danče. Taču visvairāk negadījumu, kuros cietuši vai iesaistīti velobraucēji ik gadu notiek augustā – pērn 21 procents no saņemtajiem atlīdzību pieteikumiem, kad traumas guvuši velobraucēji, saņemts tieši šajā vasaras mēnesī. Tas skaidrojams ar daudzajiem riteņbraukšanas pasākumiem, kas notiek šajā laika periodā, turklāt augusts ir aktīvs atvaļinājumu laiks, kad ģimenes mēdz pavadīt brīvo laiku, dodoties kopīgos velobraucienos.

Puse no cietušajiem negadījumos ar velosipēdu – bērni un jaunieši

Gandrīz puse no velosipēdistiem – kompānijas nelaimes gadījumu apdrošināšanas klientiem, kas piedzīvo dažāda veida negadījumus, ir nepilngadīgi. 25 procentos saņemto atlīdzību pieteikumu, kas saistīti ar velobraukšanas rezultātā gūtām traumām, cietuši bērni vecumā no astoņiem līdz 13 gadiem. Retāk, 13 procentos gadījumu, dažāda veida traumas guvuši jaunieši vecumā no 14 līdz 17 gadiem, bet pirmsskolas vecuma bērni cietuši 10 procentos no visiem gadījumiem.

Visbiežāk dažāda veida traumas velobraucēji gūst kritienu rezultātā. BTA izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības cietušajiem velobraucējiem ir robežās no dažiem desmitiem eiro par nelieliem sasitumiem līdz pat vairākiem tūkstošiem eiro par nopietnām traumām, ko neveiksmīgu kritienu rezultātā vai sadursmēs ar autobraucējiem guvuši velobraucēji. Visbiežāk negadījumos velobraucēji traumē rokas un kājas, gūst sasitumus, sastiepumus un lūzumus. Smagāku kritienu rezultātā velobraucēji guvuši galvas traumas, nopietnus sejas sasitumus un pat muguras skriemeļu lūzumus.