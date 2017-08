Video: Grēviņš rosina samazināt skolēnu skaitu klasēs, dziedātāja Raila – paaugstināt algas pedagogiem

Klasēs jāsamazina skolēnu skaits - tādu viedokli pirms kārtējā mācību gada sākšanās sarunu šovā "Starp mums runājot" pauda radio balss un dīdžejs Toms Grēviņš, bet dziedātāja un vokālā pedagoģe Laura Raila uzskata, ka beidzot būtu laiks skolotājiem paaugstināt algas, lai viņi uz skolu nāktu sirsnīgāki.

"Nomainoties politiskajai iekārtai un kaut kādā ziņā mums atverot durvis, un skatoties uz Rietumiem, mēs aizmirsām paskatīties to mantojumu, ko savācām no iepriekšējās kolektivizācijas. Es ar to domāju, - tu aizej uz skolu un tiec salikts kopā ar 30 svešiem cilvēkiem un tev pasaka, ka tagad ar viņiem 12 gadus būs jābūt kopā, viņi būs tavi labākie draugi un jūs kopā darīsiet kaut kādas lielas lietas. Jums kopā būs emocionāli piedzīvojumi, jums patiks viena un tā pati mūzika. Tās taču ir pilnīgas muļķības," raidījumā uzsvēra Grēviņš.

Dīdžejs un divu bērnu tēvs norāda, ka katrs cilvēks ir individualitāte, ar savām vērtībām un interesēm. Viņaprāt, pirmkārt, būtu jāsāk ar to, ka klasēs tiek samazināts skolēnu skaits.

Laura Raila atzina, ka normāli būtu, ja klasē būtu līdz 15 bērniem, jo skolotājs vienkārši nevar katram individuāli iemācīt mācību vielu. "Un otrs, kas man šķiet ļoti aktuāls jautājums, - skolotājiem būtu jāpalielina algas, lai viņi uz skolu nāktu daudz sirsnīgāki, nevis dusmīgi – atkal man tā klade jālabo!" tā Laura.