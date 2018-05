Video: Kas jāņem vērā, bērnam ceļojot ārpus Latvijas

Tuvojoties vasarai, kad sākas atvaļinājumu laiks un gan lielie, gan mazie dodas ceļojumos, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās fakultātes docente un zvērināta notāra palīdze Inga Kudeikina atgādina, kādi dokumenti vajadzīgi, ceļojot kopā ar savu bērnu, bērnam vienam pašam vai kopā ar skolotāju, treneri, vecmāmiņu dodoties ārpus Latvijas robežām.

Braucot ārpus Latvijas, vienmēr jāņem līdzi bērna pase un bērnam jābūt apdrošinātam. Ja bērns ceļo kopā ar vecākiem, viņam jābūt ierakstītam vismaz vienā no vecāku pasēm. Ja vecākiem, dodoties ceļojumā, līdzi ir tikai ID karte, tad jābūt līdzi arī bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātam norakstam. Ja bērns ceļo kopā ar vecākiem, kuri nav precējušies, viņam jābūt ierakstītam vismaz vienā no vecāku pasēm vai jābūt līdzi bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātam norakstam.

Bērni, kuri ir Latvijas pilsoņi, no septiņu gadu vecuma Eiropas Savienības (ES) valstīs var ceļot vieni paši bez vecāku piekrišanas un pilnvaras, taču Kudeikina tomēr vecākiem iesaka laikus sagādāt pilnvaru "kādam tuvam cilvēkam, kurš nepieciešamības gadījumā operatīvi var ierasties valstī, kur bērns uzturēsies, jo jebkuras valsts tiesību akti nosaka pilngadīgo personu atbildību par bērnu". Lai vajadzības gadījumā svešajā zemē vērstos pie ārsta vai kādas valsts atbildīgās amatpersonas, bērnam būs nepieciešama pilnvarotās personas klātbūtne.

Ja bērns ceļo kopā ar personu, kas nav viņa vecāki, jāņem līdzi bērna dzimšanas apliecība vai tās notariāli apliecināts noraksts un, kā iesaka RSU docente Kudeikina, vecāku piekrišana jeb pilnvara vai apliecinājums. Pilnvara un apliecinājums (bez tulkojuma) maksā aptuveni 20 eiro.

Ko labāk izvēlēties – pilnvaru vai apliecinājumu? Apliecinājumu izdod bērniem no septiņu gadu vecuma. Tajā netiek minēta konkrēta persona, kuras pavadībā bērns ceļo, līdz ar to ārzemēs ārsts, policists vai kāda cita personai, kurai varētu rasties šāda nepieciešamība un kura tiesīga to lūgt, prasīs juridisko pamatojumu, uz kura šis konkrētais pieaugušais, proti, vecmāmiņa vai treneris, pārstāv bērnu, kurš ir devies ārpus Latvijas bez vecākiem. Tāpēc Kudeikina labāk iesaka izvēlēties pilnvaru, ko var izsniegt jebkura notāra birojā, norādot konkrētu personu, kuras pavadībā bērns ir tiesīgs ceļot. Turklāt ir vērts atcerēties, ka pilnvaru var izsniegt uzreiz vairākām personām no bērna piedzimšanas līdz pilngadībai. Pilnvara, ceļojot ES, nav jātulko, taču, lai ārzemēs nerastos problēmas ar medicīnas darbiniekiem, policiju un citām atbildīgām institūcijām, labāk to iztulkot angļu valodā.

"Lai ceļojumi un atpūta šajā vasarā būtu izdevusies, novēlu padomāt par bērna drošību un laicīgi sagatavot dokumentus!" saka RSU Juridiskās fakultātes docente.