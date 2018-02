Video: Ļauj bērnam paķēpāties jeb mājās gatavots 'slaims'

Bērnu vidū aizvien populārākas kļuvušas pašu gatavotas lietas, ar kurām spēlēties un rotaļāties. Viena no tādām ir "slaims" – elastīga masa, no kuras var izveidot dažādas figūriņas. "Rimi Bērniem" piedāvā divus variantus, kā to pagatavot pašu spēkiem no dažādiem mājās atrodamiem izejmateriāliem.

Vienā no variantiem tiek izmantota PVA līme, šķidrais veļas pulveris, skūšanās putas, kā arī gliteri vai pārtikas krāsvielas. Līdzīgu "slaimu" var izgatavot no PVA līmes, lēcu šķīduma un sodas, pievienojot iepriekš minētās pārtikas krāsvielas vai gliterus. Abos variantos vajadzēs arī trauciņu, kurā veidot masu (video izmantota plastmasas kastīte). Video parādīts, kādā secībā viss jāliek kopā, kā arī masas sajaukšanai kopā tiek izmantota karote. Konkrēts pielietojums "slaimam" nav, bet bērni no tā bieži veido dažādas figūras, staipa uz visām pusēm, liek kastītēs, dala vairākās masās u.c. Starp citu, arī pieaugušie var šo masu paspaidīt - efekts varētu būt līdzīgs kā "nomierinošajām bumbiņām", kuras spaidot, daudzi patiesi spēj palikt mierīgāki.