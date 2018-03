Vieglāk ir ar pusaudzi, kurš dauza durvis, nevis 'smaidošo mēbeli' – tajiešu meiteni Pū, atzīst viesģimene

Pērnā gada augusta beigās Latvijā ieradās 34 ārzemju skolēni, lai 11 mēnešus dzīvotu izvēlētajā latviešu ģimenē un apgūtu mūsu kultūru un dalītos ar savām tradīcijām un paradumiem. Latvijā skolēni ieradās ar bezpeļņas organizācijas "AFS Latvija" Starpkultūras programmas starpniecību. Viesskolēni, tāpat kā vietējie bērni, dodas uz skolu un mācās tādu pašu programmu kā latvieši.

Ir pagājuši seši mēneši, kopš skolēni dzīvo Latvijā. Šoreiz piedāvājam iepazīties ar Vīksnu ģimenes stāstu par to, kā viņi ģimenē uzņēma pusaudžu vecuma meiteni Pū no Taizemes. Mamma Zane atzīst, ka vieglāk sadzīvot ir ar pusaudzi, kurš dauza durvis, ne kluso, padevīgo Pū, kas sākumā vispār šķitusi kā "smaidoša mēbele".

Neizdibināmā taizemiete Pū par jūtām nerunā pat ar ģimeni

16 gadus vecā Pū (Phoo) Latvijā ieradās, kad viņai bija 15 gadu. Edgars un Zane Vīksnas kopā ar meitu un dēlu tajiešu meiteni izvēlējās, jo šīs nacionalitātes pārstāvji ir mierīgi un nav pārlieku lieli ballīšu cienītāji. Izvēlēties palīdzējis arī AFS lapā uzskaitītās īpašības un intereses, bet tās likušas vilties. Daļa no sarakstītajiem teikumiem neesot patiesība, jo nekas par to neliecina. Piemēram, patīk lasīt grāmatas, bet meitene pat nevienu reizi nav paņēmusi rokās grāmatu.

Kopš taizemiešu meitene dzīvo pie Vīksnām, ģimenei ir daudz vairāk jākurina māja, jo viņai ir auksti tādēļ, ka pati nāk no zemes, kurā ir karsts klimats. Atbraucot augusta beigās, kad Latvijā bija ap plus 15 grādiem pēc Celsija, viņai jau bijis vēsi. Tāpat jāpielāgojas, ka viņa ļoti ilgi uzturas vannasistabā. "Manuprāt, tas nav saistīts, ka viņa ir tajiete, bet gan tāpēc, ka ir pusaudžu meitene," iespējamo iemeslu min Zane.

Zane atzina, ka latviešu un taizemiešu kultūrai vispār nav nekā kopīga, izņemot to, ka cilvēkam ir divas rokas, kājas un galva. Audzināšanā ir milzīgas atšķirības, viņi ir klusi, pieklājīgi, visam piekrīt un pieaugušais ir augstāk stāvoša būtne.

"Ir ļoti grūti ar šādu klausīšanu, jo man personīgi vieglāk ir izturēt pusaudzi, kurš dauza durvis, nevis meiteni, pa kuru neko nezinām, ko viņa patiesībā domā. Mēs to nezinām pat pēc sešiem mēnešiem," pauž Zane. Meitenei viss patīk un viņa nekad neizrāda nepatiku, viņa visu patur sevī. Taizemē ir pieņemts, ka par jūtām nerunā ne ar mammu, ne draugiem.

Foto: Privātais arhīvs

Meitenei tiek stāstīts par latviskajām tradīcijām, kā pieņemts svētkus svinēt šeit. Piemēram, Ziemassvētkos kopīgi taisīts puzurs un pīts adventes vainags. Ģimene atzīst, ka cenšas ļoti daudz stāstīt par paražām, cerot pretī uzzināt, kā dažādas lietas dara Taizemē. Edgars neslēpj, ka mājās tajiešu tradīcijas ienāk tikai tad, ja paši papūlas konkrēti izjautāt meiteni. Ar lielām lūgšanām sanāk sarunāt, ka meitene pagatavo kādu tradicionālo ēdienu. Pats tipiskākais variants esot pagatavot sauso barību jeb, kā ģimenes galva atzina, roltonu. Pārsvarā Taizemē ēd šāda veida pārtiku, jo viņiem nav aktuāla silto ēdienu gatavošana karstā klimata dēļ, un viņu virtuves atrodas ārpus mājas. Taizemē nav pieņemts stundām ilgi pavadīt pie plīts.

Vīksnu ģimene par godu meitenes dzimšanas dienai sarīkoja svinības latviskajās noskaņās ar rasolu, torti un svecītēm un dāvanām, kā arī 16 reizes tika "urrāta" gaisā. Taizemē nav ierasts svinēt dzimšanas dienas, labākajā gadījumā kopā ar vecākiem aiziet uz veikalu un nopērk kūku vai pasēž kafejnīcā. Ciemos nākuši arī klasesbiedri.

Foto: Privātais arhīvs

Ropažu vidusskolā kopā ar Pū klasē mācās vēl tikai seši skolēni. Taizemē klases ir daudz lielākas – ap 40-50 skolēniem, jāatzīst, ka meitenes mamma priecājas, ka šajā gadā iespēja apgūt vielu daudz mazākā klasē nekā dzimtajā zemē. Obligātās ieskaites meitenei jānokārto konkrētos priekšmetos, bet viņa apmeklē visas stundas, tāpat kā pārējie. Skolotājas atzinušas, ka līdz galam nav sapratušas, ko meitene saprot, jo brīžiem šķietot, ka viņa ir krietni priekšā pārējiem, te pēkšņi šķiet, ka neko nesaprot.

Latvijā skolas ir daudz labāk aprīkotas, ne tikai tehniskā aprīkojuma ziņā, jo, piemēram, Taizemē pat soli ir nobružāti, nerunājot nemaz par tehnoloģijām. Pū dzimtenē katru dienu mācības notiek astoņas stundas un nodarbības noris par desmit minūtēm ilgāk nekā Latvijā. Arī mājasdarbu ir daudz vairāk, sanāk pildīt pat brīvdienās, tādēļ pie vecmāmiņām izdodas padzīvot tikai Jaungada brīvdienās. "Es prasīju viņai, kā tev šķiet, tu mācies daudz vairāk, stundu vairāk, mājasdarbi neprātīgi, tev jābūt uz pusi gudrākai nekā pārējiem tava vecuma bērniem, bet viņa saka, ka tā gan nejūtoties un ka tā ir tikai izglītības sistēma," komentē Zane.

Foto: Privātais arhīvs

Lielāko laiku Pū pavada, lietojot telefonu, arī skolā no klases uz klasi iet, acis nenolaižot no ekrāna. Viņa nedraudzējas ar klasesbiedriem, viņa ir īpaši nerunīga un noslēgtāka nekā citi taizemieši. Taču ģimenes mamma atzina, ka pozitīvi ir tas, ja klasesbiedri aicina kaut kur doties, meitene nekad neatteiks un vienmēr piebiedrosies. "No Pū sapratām, ka viņi Taizemē neprot jēgpilni pavadīt laiku, jo viņiem ir daudz mācību un maz brīvā laika. Šeit tas ir daudz vairāk un ir reizes, kad viņa vienkārši aiz neko nedarīšanas ar pirkstu baksta sienā," stāsta Zane. Paiet dienas trīs, neko nedarot, un tad ceturtajā beidzot nonāk pie lēmuma, ko vēlas darīt. Viņa sev nopirkusi krāsojamo grāmatu un izšūšanas komplektu. Sazināšanos apgrūtina ne tikai fakts, ka meitene maz runā, bet arī tas, ka viņa ir no citas rases un žestus un mīmiku nav viegli nolasīt, arī pati Pū atzinusi, ka nesaprotot latviešu neverbālo valodu.

Foto: Privātais arhīvs

Ģimenē saziņa notiek angliski. "Cenšamies pēc iespējas vairāk viņai visu teikt latviski, bet, ja ir kas sarežģīts, tad angliski un ja tas nelīdz, tad rakstam ziņu "Whatsapp", tas ir glābiņš it visam," atzīst Edgars. Ģimenes galvas piebilst, ka trāpījusies visšvakākā skolniece, viņai ar latviešu valodas apgūšanu neveicas. "Man pat ir aizdomas, ka viņai tas nav vajadzīgs. Viņai nav motivācijas šeit būt, viņa ir atbraukusi tā kā cietumniece šeit nosēdēt un iegūt bonusu, jo Taizemē skaitās prestiži padzīvot Eiropā," secina Vīksna. It kā tā ir vecāku griba aizsūtīt bērnu apgūt jaunas lietas, bet jaunieši ir zemu motivēti un vēlas, lai viņus liek mierā.

"Negribas jau arī vecākus lieki satraukt, jo viņi ļoti pārdzīvo un uztver, it kā būtu pateicību parādā un ka esam milzīgi upurējušies meitas labā," nosaka sarunbiedre. Ģimene tikai priecātos, ja meitene pateiktu, ka negrib ēst pagatavotās brokastis, un pameklētu ledusskapī to, ko sirds kāro. Tādā veidā paužot savu brīvo izvēli, tās pietrūkst, atzina Vīksnu ģimene.

"Es ticu, ka viņu interesē redzēt, kā mēs dzīvojam, piemēram, Siguldas rudens lapas. Taizemē kokiem lapas vienmēr ir zaļas un gadā iespējams novākt četras ražas," uzskata Zane. Tā kā mūsu valstī ir iespējams izaudzēt tikai vienu ražu, tad Pū tiek skaidrots, lai saglabātu ražu, latviešiem ir pieņemts marinēt, skābēt, kūpināt. Viņai negaršo ne skābēti kāposti, ne marinēti gurķi un paniņas. Mamma Zane cenšas skatīties uz lietām no meitenes skatupunkta un izskaidrot lietas, kā pieņemts pie mums.

Taizemē nav atšķirības starp dienu un nakti garuma ziņā ne vasarā, ne ziemā. Tur daudz spīd saule, bet taizemiešu tradīcijās saulei nav nekāda nozīmes, toties svarīgs ir mēness, piemēram, viņi svin pilnmēness svētkus un visu, kas ir saistīts ar mēnesi. Taču Latvijā svarīga ir tieši saule un saulgrieži, kas saistīti ar dienas garumu.

Foto: Privātais arhīvs

Nerunāšana rada vislielākās grūtības, ar ko nākas saskarties viesģimenei. "Pašā sākumā nevarēja pilnīgi neko saprast, vienmēr sekoja atbilde "jā", bet bija redzams, ka tā nav. Nevar būt, ka cilvēkam viss patīk, mēs vienkārši zinām, ka tā nav. Tas sākumā tā tracina. Bet mēs to pārvarējām, pieņēmām un sapratām," atceras Zane.

Sagādājot kādu pārsteigumu vai arī neko nepiedāvājot, vienmēr atbilde liecinājusi, ka viss ir lieliski. "Sākumā šķita, ka atbraukusi smaidoša mēbele," ar sajūtām dalās Zane. Taču kopumā šajā kopā pavadītajā laikā meitene ir divas reizes izrādījusi savas emocijas un raudājusi, tad beidzot radusies sajūta, ka viņa tomēr ir tāda pati kā citi cilvēki. Reizēm latvieši tiek pielīdzināti vēsajam, atturīgajam tipam, bet, salīdzinot ar šo meiteni, sācis šķist, ka latviešu tauta ir ļoti karstasinīgi, kaut arī tajieši nāk no siltas zemes.

Zane un Edgars pastāsta par savu novērojumu, pirms meitene atbraukusi pie viņiem. Saziņa ar izvēlēto ģimeni noritēja jau pirms satikšanās. Kamēr Pū vēl bija savā dzimtenē, viņa jautājusi, ko ģimene vēlas, lai atved kā ciemkukuli, solījusi dažnedažādus kārumus. Tā arī noticis, viņa atvedusi pilnu čemodānu. Taču šeit jāpiemin, ka tajiešu kultūrā pieņemts pašam neuzbāzties ar dāvanām, bet gaidīt uzaicinājumu, lai tās pasniegtu. Savukārt latviešiem nav pieņemts lūgt dāvanas, bet gan gaidīt, kad pasniedz. Tā pagājušas vairākas dienas, līdz ģimenes atvase Amanda nav varējusi nociesties un, beigu beigās palūdzot, Pū uzcienājusi.

Pāris atzina, ka bija cerējuši uz lielākiem ieguvumiem, taču, protams, nav tā, ka neko sev neiegūst. Ir iegūts rūdījums, kas palīdzēs citās situācijās. Tika cerēts, ka mājās savā veidā ienāks Taizeme, taču tas piepildījies tikai nedaudz, reizēs, kad nācies uzbāzties, lai kaut ko pastāsta. Noteikti esot iegūts jauns draugs un kontakti Taizemē, kur turpmāk laipni gaidīti kā ciemiņi. Arī angļu valodas nostiprināšana garantēta, ja dzīvo kopā ar viesskolnieci.