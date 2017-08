Vieglāki rīti, laika zagļu likvidēšana: iespējas mātes lomas un darba attiecību līdzsvarošanai

Mūsdienās arvien vairāk sieviešu strādā, ne tikai sēž mājās, aprūpējot bērnus un uzturot kārtību mājoklī. Būšana strādājošas mammas lomā tev var likt justies vainīgai un ienest savā dzīvē ne mazums stresa, tāpēc, ka uzmanība ir jāsadala gan ģimenei, gan darbam. Laimes un harmonijas atslēga ir sekot līdzi plānam, organizēt un atrast īsto līdzsvaru starp šīm abām svarīgajām lietām.

Tas nav viegli būt par mammu, kas strādā pilnas slodzes darbu un rūpējas par ģimeni. "Parents" apkopojis dažus padomus, kad palīdzēs rast līdzsvaru starp ģimenes dzīvi un darbu.

Vainas apziņu palaid brīvībā

Tā vietā, lai sūkstītos par to, ka nevari būt kopā ar savu bērnu, padomā, kā tava loma darbavietā palīdz atbalstīt tavu ģimeni. Iespējams, tas ļauj atļauties noteiktu izglītību un paver lielākas iespējas tava bērna izaugsmei, un varbūt tu pat spēj veikt uzkrājumus bērna augstākajai izglītībai nākotnē. Advokāte un mamma Liza Pīrsone teic, ka "lielākā daļa sieviešu, kurām ir veiksmīga karjera, spēj atrast vidusceļu abās pasaulēs, tas reizēm liek izdarīt izvēles, balstoties uz attiecīgā momenta prioritātēm." Pieņem to, ka būs gan labas, gan sliktas dienas. Mammām jāsaprot, ka viņas nav vienas un visu ieteicams apspriest ar partneri, ģimeni vai atrast domubiedrus – citas strādājošas māmiņas.

No "dekrēta" uz darbu, kā neraudāt mammai un bērnam? Palūkojies šajā rakstā, varbūt atradīsi sev noderīgus ieteikumus.

Atrodi kvalitatīvu bērna aprūpētāju

Apjautājies draudzenēm un ģimenes locekļiem par auklītēm vai dienas centriem, kur atstāt bērnu. Izveido sarakstu ar kritērijiem, kas tev ir svarīgi un tad izplāno laiku, kad satikties un izrunāties ar auklītēm, vai apskati izvēlētos aprūpes centrus. Labāk ir izvēlēties auklītes, kuras strādājušas kādā ģimenē ilgu laiku. Tas norāda uz teicamu pieredzi un to, ka auklīte māk strādāt ar visāda vecuma bērniem. No jaundzimušajiem līdz pat skolas vecuma bērniem, un spēs palīdzēt mājasdarbos, ja nepieciešams.

Foto: Shutterstock

Pirms atstāt bērnu pilnīgi vienu ar auklīti, ieteicams izveidot satikšanos un iepazīšanos divu līdz četru stundu garumā, kas tev ļaus redzēt, kā auklīte saprotas ar tavu atvasi. Labai auklītei ir jābūt plašai pieredzei, lieliskām atsauksmēm un noteikti CV ierakstiem, kas to pierāda. Taču labam bērnu dienas aprūpes centram ir jābūt elastīgām stundām, vietai ārpus telpām un auklītēm ar attiecīgu izglītību.

Cik svarīga bērna dzīvē ir aukle un kā izdarīt pareizo izvēli, lasi šeit, kur savu skatījumu sniedz profesore Gunta Ancāne.

Padari rītus vieglākus

Izvairies no haotiskiem rītiem, sagatavojoties jau iepriekšējā vakarā. Sataisi bērna pusdienas, saliec gan bērna, gan savas drēbes un visi nomazgājieties. Izdomā jau, ko taisīsi brokastīs, sakārto somas gan sev, gan bērnam un noliec tās pa ķērienam netālu no ārdurvīm. Pārskati nākamās dienas darāmo lietu sarakstu, ko izveido ar savu otru pusi, apskati, kuram no rīta ir pienākums apģērbt bērnu, kuram pēc darba ir jāiebrauc veikalā un kurš gatavos vakariņas. Pirms došanās gulēt var izrunāt arī kādas grafika izmaiņas, kuras vēlies samainīt ar savu partneri. Šādu mazo darbiņu izdarīšana iepriekšējā vakarā ļauj bez steigas ieturēt brokastis ģimenes lokā.

Izveido un organizē ģimenes kalendāru

Izvirzi ģimenes prioritātes. Izveidotajā kalendārā var atzīmēt, kad ir jānomaksā rēķini, darbiņi, kas jāpadara bērniem, skolas un ģimenes pasākumus, ārpusskolas aktivitātes, dzimšanas dienas un citas lietas. Un tā katru svētdienu varat veltīt 15 minūtes, ģimenes lokā pārskatot kalendāru un sagatavoties jaunajai nedēļai. Tas palīdz izvairīties no liekiem pārsteigumiem. Ja ģimene ir pieņēmusi darbā auklīti, tev vajadzētu parādīt to arī viņai, lai visi būtu lietas kursā par visām aktivitātēm. Daļa no organizētības ir tīra un sakārtota vide. Atrodi katrai lietai savu vietu un tā tas lai arī paliek. Atslēgas turi vienā vietā, lādētājus un vadus citā, papīrus un dokumentus citā.

Foto: Shutterstock

Veido kontaktu pa dienu

Pat ja neesi blakus savam bērnam, neaizmirsti ar viņu kontaktēties dienas gaitā. Ja tev ir jaunāks bērniņš, tad ieraksti vai nofilmē video ar to, kā runā, dziedi vai lasi bērnu grāmatu, lai to varētu viegli atskaņot un bērnam būtu tava klātesamības sajūta. Ja tu nespēsi ierasties vai nokavēsi sava vecākā bērna skolas pasākumu, tad iedod savai atvasei kaut ko īpašu, kādu veiksmes figūriņu vai jauku zīmīti ar iedrošinājumu. Izskati iespējas filmēt šo pasākumu, lai tu spētu to noskatīties vēlāk. Izvieto mājās fotogrāfijas ar sevi un partneri, lai bērns jūs dienas laikā redz. Savās darba pauzēs sazvanies ar bērnu, dzirdot viņa balsi, tas palīdzēs arī tev grūtā darba dienā.

Izvairies no traucēkļiem un laika zagļiem

Esi disciplinēta un nosaki laiku, kāds tev dots, lai pārbaudītu e-pastus, veiktu telefona zvanus, lietas, kuras vari izdarīt, kamēr bērni guļ. Samazini laiku, ko pavadi ar partneri skatoties televīziju un pavadiet savus vakarus citādāk. Izvairies darīt vairākus darbus vienlaicīgi, it sevišķi, kad pavadi laiku kopā ar bērniem. Centies neizšķiest laiku darbā. Protams, ka pļāpāšana ar kolēģiem vai vienkārši pasēdēšana internetā var likties kā atpūta, bet tas tevi novērš no produktivitātes. Koncentrējies uz saviem darba uzdevumiem un pļāpā ar kolēģiem tikai pauzēs un pusdienas pārtraukumā.

Un vispār - ko veidot pirmo - karjeru vai ģimeni? Atbildi meklē te.

Izveido īpašas ģimenes aktivitātes

Izbrīvē laiku gan nedēļas vidū, gan brīvdienās, lai padarītu kaut ko kopīgu ar ģimeni, tas ir ļoti svarīgi. Tas liek visiem satuvināties. Ja tavs laiks ir ļoti ierobežots, ieturiet kopā brokastis vai uzspēlējiet vakarā galda spēles, vai paskaties kopā kādu filmu. Pielāgo šādas aktivitātes savam grafikam, lai tavs bērns zinātu, ko un kad gaidīt. Kad jums ir šādas ģimenes pasēdēšanas, izvairies runāt par darbu un noliec savu telefonu malā. Tā vietā interesējies par sava bērna interesēm, draugiem, nodarbībām un skolu. Ja tavs bērns ir pietiekami vecs, apjautājies, ko viņš vēlētos darīt ar tevi kopā vakarā. Galu galā, nav jau svarīgi, ko jūs darāt, galvenais, ka pavadāt laiku kopā.

Pavadi laiku kopā ar partneri

Neaizmirsti kopt un rūpēties par savām attiecībām ar partneri, kurš ir pirmais cilvēks, kas vienmēr ir tev blakus. Sāc ar ikmēneša randiņa vakariem, lai satuvinātos, izbaudiet viens otra kompāniju. Bieži, kad esi aizņemta ar darbu un māju dzīvi, partneris ir pirmais, kas jūtas izstumts no tavas dzīves. Rūpes par attiecībām, atgriež atpakaļ uguntiņu partnerattiecībām, un palīdz sekot līdzi viens otra gaitām un notikumiem. Dažiem pāriem šāds randiņš katru mēnesi var būt par dārgu, bet tas nenozīmē, ka nevarat pavadīt laiku kopā. Uztaisiet sev randiņu mājās, kopā gatavojot vakariņas, vai papļāpājiet pie vīna glāzes, bet pavisam noteikti ne par darbu un bērniem.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Atrodi arī laiku tikai sev

Gudri pārvaldot laiku, tu vari atrast tik ļoti noderīgos un vajadzīgos mirkļus, ko veltīt tikai sev. Atsvaidzinoša atpūta tev palīdzēs uzlādēties un parūpēties par savām personiskajām vajadzībām. Sadali savu enerģiju, lai pietiek visam un visiem. Tu nevari būt laba darbiniece, jauka mamma bērniem un mīloša sieva vīram, ja neesi veltījusi laiku arī sev un savam priekam, atpūtai. Palasi grāmatu pirms došanās gulēt, paguli burbuļvannā vismaz reizi nedēļā, vai izveido sev spa dienu. Ja vari, tad laiku pa laikam apmeklē jogu vai kādas citas aktivitātes. Atceries ieturēt veselīgu maltīti un atpūsties. Tās ir vienkāršas lietas, par kurām reizēm aizmirstam.