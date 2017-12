Viena ar 10 audžubērniem Krievijas pierobežā: ir jāizskauž parazītisms sabiedrībā

Līdzjūtība reizēm pārvēršas par pretēju lietu jeb to, ka cilvēkam, pret kuru jūtam žēlumu, patiesībā vajadzētu žagarus. Tik daudzas ģimenes Latvijā ir pieradušas dzīvot no pabalstiem, ka nemaz nedomā strādāt, un tā aug arī viņu bērni. Ir jāizbeidz parazitēt uz sociālās palīdzības rēķina un bērniem jāmāca darba tikums, uzskata Zinta Zihmane no Alūksnes puses. Kā pati smej, Alūksne esot tālāk no viņas mājām nekā Krievijas robeža.

Par Zintu gribam pastāstīt tādēļ, ka viņa darba nebīstas, tieši tāpat itin nemaz nebaidās no rūpēm par bērniem un savu sirdi un mājas durvis kopumā atvērusi 10 bērniem, kurus laidušas pasaulē citas sievietes. Viņas ieguldījumu "bērnības salabošanā" kādam būtu grūti apstrīdēt. Zinta viena izaudzinājusi pašas dēlu, bet ar to bija krietni par maz, viņa ir adoptējusi trīs māsas, un patlaban bez meitenēm pie viņas dzīvo vēl trīs audžubērni, no kuriem jaunākajam ir četri mēneši. Par to arī būs mūsu stāsts – par sievieti, kura vārda vistiešākajā nozīmē spēj gāzt kalnus, par viņas mīlestību uz bērniem, darbu, mājām, kas celtas tālajos Ulmaņlaikos un patlaban centimetru pa centimetram tiek pamazām atjaunotas.

Ar Zintu mani saveda kopā "Dod pieci!" komanda, savukārt labdarības kampaņai savu mammu pieteica Zintas dēls Volands. "Diemžēl jāatzīst, ka varu pastāstīt tikai daļu no savas mammas stāsta. Uzskatu, ka viņa ir pelnījusi ne tikai to, ka es ar viņu no sirds lepojos, bet arī līdzcilvēku cieņu un ievērību. Es zinu, ka mana mamma nav tas cilvēks, kas tiektos pēc apkārtējo atzinības, novērtējuma vai atbalsta. Viņa to dara sev un bērniem, jo patiesi tos mīl un saprot, ka īstā vērtība ir ģimene, nevis tas, kas tev pieder. Daudz atbalsta mammai sniedz arī viņas māte, kas, par spīti cienījamam vecumam, piedalās bērnu aprūpē un audzināšanā. Lai arī mammai neklājas viegli un mājas labiekārtošanā vēl ir ejams tāls ceļš, viņa mērķtiecīgi virzās uz priekšu, ar katru gadu paveicot aizvien vairāk. Mana mamma ir viens no centīgākajiem, patiesākajiem un nesavtīgākajiem cilvēkiem, kuru es pazīstu, un es domāju, ka labdarības akcija "Dod pieci" šogad ir tieši par šādiem cilvēkiem kā viņa," tā par mammu raksta viņas nu jau pieaugušais dēls.

Ar Zintu sazināmies pa tālruni, un saruna, kas sākotnēji šķietami nerisinās tik raiti, "ieskrienas", un pēc stundu ilgas pļāpāšanas šķiet, ka varētu to turpināt vēl un vēl.