Viens no dokumentālās filmas 'Turpinājums' varoņiem – gaišmatainais darba rūķis Kārlis

No 23. marta Latvijas kinoteātros varēs skatīt dokumentālā kino klasiķa Ivara Selecka dokumentālo filmu "Turpinājums". Tā ir pirmā daļa no ieplānota ilgtermiņa kino vērojuma par pieciem Latvijā dzimušiem bērniem, un šoreiz piedāvājam iepazīties tuvāk ar vienu no viņiem – Kārli no Kusas. Filmu cikla mērķis ir atgriezties pie pirmās filmas varoņiem ik pēc septiņiem gadiem un dokumentēt viņu dzīves gājumu līdzi laikam.

Filma top studijā "Mistrus Media", Nacionālā kino centra programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei". Viens no filmas varoņiem ir Kārlis. Uzņemšanas laikā viņam ir septiņi gadi, un puika sāk mācīties 1. klasē Kusas pamatskolā. Mācības iet roku rokā ar darbu ģimenes saimniecībā, kur jāzāģē malka, jāgana aitas, jābaro putni. No visiem darbiem Kārlim vislabāk patīk braukt ar traktoru. Jautāts par nākotni, Kārlis saka, ka būs traktorists. Kārļa dzīve rit gluži kā no latvieša rokasgrāmatas: brašs gaišmatains saimniekpuika sāk skolas gaitas un sapņo braukt ar traktoru tepat, savā saimniecībā. Vai viņam izdosies? Video redzams ieskats Kārļa dzīvē no filmā "Turpinājums" neizmantotā materiāla. Šeit vari noskatīties filmas pirmo treileri. Filma veidota divu gadu garumā no 2015. gada septembra – tobrīd, trīs gadus pirms Latvijas simtgades, mācības pirmajā klasē dažādos Latvijas novados sāka pieci bērni, un filma "Turpinājums" seko viņu gaitām visa pirmā skolas gada garumā. Filmas radošajā komandā ietilpst arī operators Valdis Celmiņš, producenti Antra Gaile un Gints Grūbe, komponists Kārlis Auzāns, skaņu režisors Ernests Ansons, montāžas režisore Andra Dorša, montāžas un scenārija konsultante Krista Burāne, varoņu izpēti veica Dace Dzenovska un Antra Gaile. "Turpinājums" ir jau otrā Ivara Selecka filma, kas top šajā studijā. Filmas režisors Ivars Seleckis ir viens no leģendārās Rīgas dokumentālās kino skolas pamatlicējiem un jau 1968. gadā debitējis kā dokumentālā kino režisors. Liela daļa Ivara Selecka veido filmu pieskaitāma Latvijas kinovēstures zelta fondam, viņa filma "Šķērsiela" (1988) saņēmusi trīs prestižākās dokumentālās kino balvas pasaulē, tāpat Seleckis saņēmis arī nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps" par mūža ieguldījumu kinomākslā. Filmu studija "Mistrus Media" ir viena no vadošajām filmu studijām Latvijā, kas pēdējos gados producējusi daudzas Latvijā un pasaulē zināmas filmas.