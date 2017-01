Lūk, piedāvājam blogeres un mammas Natašas Kraigas "Huffingtonpost" publicētās atklāsmes par 10 lietām, ko ir izjutušas mūsu mammas, bet par to nekad nav stāstījušas! Aizkustinoši…

Viņa tevis dēļ raudāja. Bieži

Viņa raudāja, uzzinot, ka ir stāvoklī. Viņa raudāja dzemdību laikā. Raudāja, kad pirmo reizi tevi apskāva. Raudāja no laimes. Raudāja, jo baidījās un pārdzīvoja par tevi. Viņa dziļi jūt un dala ar tevi visas sāpes un visu dzīves laimi, pat tad, kad tu to neapzinies.

Viņa tomēr gribēja to pēdējo pīrādziņa kumosu

Taču tad, kad viņa ieraudzīja, kā tu burtiski siekalojies un skaties uz to ar savām lielajām acīm, viņa vienkārši nespēja to apēst. Viņa zināja, ka būs daudz laimīgāka, noskatoties, kā tu apmierināts to apēd gardu muti.

Viņai sāpēja

Sāpēja, kad tu viņai plūci matus, skrāpēji ar saviem asajiem nadziņiem, ko nebija iespējams nogriezt. Sāpēja, kad viņa tevi baroja ar krūti, bet tu tajā kodi. Tu radīji viņai rētas uz vēdera, kad centies izkļūt no dzemdes. Un tava nākšana pasaulē bija saistīta ar mokošām sāpēm.

Viņa par tevi pārdzīvo. Vienmēr

No tava ieņemšanas brīža viņa ir darījusi visu, lai tevi pasargātu. Viņa kļuva par to sievieti, kura gribēja teikt "nē", kad kaimiņu meitenīte palūdza tevi paturēt rokās, un kura savilkās kamolā, kad meitenīte tomēr tevi paņēma rokās. Viņas sirds dauzījās divreiz stiprāk, kad tu spēri pirmos solīšus. Viņa neaizvēra acis, lai pārliecinātos, ka tu esi atgriezies mājās un esi drošībā, un modās agrāk, lai tevi pavadītu uz skolu. Viņa bija gatava pasargāt tevi no sliktiem sapņiem vai nakts murgiem. Viņa bija vienmēr blakus, lai pārliecinātos, ka ar tevi viss ir kārtībā.

A photo posted by @sterlingandbirch on Jan 17, 2017 at 4:30pm PST

Viņa zina, ka nav ideāla

Mamma pati sev ir vislabākais kritiķis. Viņa zina savus trūkumus un dažreiz sevi par tiem neieredz. Taču visgrūtāk ir tad, kad lieta skar tevi. Viņa vēlētos būt ideāla mamma un visu darīt pārliecinoši, taču viņa ir cilvēks, un tādēļ arī pieļauj kļūdas. Droši vien, ka viņa joprojām cenšas sev to piedot. No visas sirds vēlas atgriezties pagātnē un darīt visu citādāk, taču tas nav iespējams. Tādēļ esi labs pret savu mammu un zini, ka viņa ir izdarījusi visu labāko, kas vien bija iespējams.

A photo posted by mrs smith (@mommywearsheels) on Jan 17, 2017 at 4:13pm PST



Viņa vēro tevi, kamēr tu guli

Bija naktis, kad viņa pulksten 3 sēdēja pie tavas gultas, lūdzoties, lai tu beidzot aizmiedz. Viņa dziedāja tev šūpuļdziesmu, lai gan pati vairs nespēja noturēt acis vaļā. Bet tad, kad tu beidzot aizmigi, viņa gulēja tev blakus, un viņa miegs bija pazudis vienā acumirklī, kad viņa skatījās uz tavu sejiņu, gulošā eņģelīša sejiņu, izjūtot bezgalīgu mīlestību, kurai nav nedz sāpju, nedz noguruma.

A photo posted by @the_slutty_dillons on Jan 17, 2017 at 9:05pm PST

Viņa nēsāja tevi daudz ilgāk nekā tikai deviņus mēnešus

Viņa tev bija vajadzīga. Tāpēc citu variantu nebija. Viņa iemācījās tevi nēsāt, kamēr kopa mājokli, kad pa retam izdevās kaut ko apēst un pat tad, kad gulēja. Rokas bija piekusušas, bet mugura neizturami sāpēja, taču viņa tevi turēja, jo tu gribēji būt tuvāk mammai. Viņa piekļāva tevi sev klāt, mīlēja tevi, skūpstīja un spēlējās ar tevi. Tu viņas rokās juties drošībā, un tu biji laimīgs, jo viņa tevi rokās ņēma tik bieži, cik vien tu vēlējies.

Katru reizi, kad tu raudāji, viņas sirds plīsa

Mammai nav nekā trakāka, kā dzirdēt raudam savu bērnu, un redzēt, kā asaras tek pa mazā bērna vaidziņu. Viņa darīja visu, kas vien bija viņas spēkos, lai apturētu tavu asaru straumes, un kad tas neizdevās, viņas sirds plīsa miljons mazos gabaliņos.

Tu viņai vienmēr esi pirmajā vietā

Viņa varēja iztikt bez ēšanas, dušas un bez miega. Viņa vienmēr tavas vajadzības izvirzīja daudz augstāk par savējām. Viņa visu dienu veltīja tev un pašai priekš sevis vairs spēka viņai neatlika. Taču nākamajā dienā viņa pamodās pat agrāk un darīja visu no gala, jo tu viņai nozīmēji daudz vairāk nekā viss pārējais.

Viņa atkal būtu gatava tam visam iet cauri no jauna

Būt mammai ir visgrūtākais darbs uz pasaules. Tu raudi, tev sāp, tu centies, taču nekas neizdodas, tu mācies un pārvari personīgās robežas. Un tāpat tu izjūti prieku un mīlestību, ka šķiet, šīm emocijām eju sirdī pietiek vietas. Neraugoties uz visām sāpēm, ciešanām un negulētām naktīm, caur ko ir izgājusi tava mamma, viņa ar prieku to visu izjustu atkal no jauna, tāpēc, ka tas ir tā vērts. Tāpēc nākamreiz, kad satiksi savu mammu, vienkārši pasaki viņai paldies. Ļauj viņai saprast, ka tu viņu mīli. Gan jau šos vārdus tik bieži mamma nemaz nedzird no tevis, tāpēc labojies!