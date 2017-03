Ārvalstu viesskolēni no dažādām pasaules valstīm Latvijā ieradīsies augustā, lai uzsāktu skolas gaitas kādā no Latvijas skolām un pavadītu šeit 2017./2018. mācību gadu. Lai nodrošinātu viesskolēniem iespēju Latvijā mācīties, iepazīt mūsu valsts kultūru un valodu, jauniešiem tiek meklētas viesģimenes, kas labprāt savās mājās uzņemtu ārvalstu skolēnu. Viesskolēni Latvijā ieradīsies no tādām valstīm kā Čehija, Itālija, Ungārija, Beļģija, Taizeme, ASV un citām valstīm.

Kā norāda "AFS Latvija" programmu koordinatore Inese Diebele, kļūšana par viesģimeni ir ieguvums ikvienam ģimenes loceklim. Viesskolēniem ļoti patīk uzņemties starpkultūru vēstnieku lomu, iepazīstinot savus jaunos brāļus un māsas ar pārstāvētās valsts paražām, tradīcijām un valsts svētkiem, kas sniedz plašas zināšanas ģimenes jaunākajām atvasēm.

"Kā liecina pieredze, līdz ar viesskolēna ienākšanu ģimenē, visi ģimenes locekļi kļūst saliedētāki, jo kopā ar viesskolēnu parādās dažādas kopējas nodarbes – sakot ar ēst gatavošanu līdz ievērojamu vietu apskatīšanai, sniedzot iespēju atklāt un novērtēt kā kultūras, tā arī citas atšķirības," stāsta Diebele.

Vairāku gadu pieredze pasaulē arī liecina, ka vairums viesģimeņu ar uzņemtajiem viesskolēniem vēl pēc programmas beigām uztur ciešas un draudzīgas attiecības un viesojas cits pie cita. Ieva Otaņķe no Aizputes ir viena no viesmammām, kura pērn uzņēma viesskolnieku Roko no Itālijas. Kā viņa pati saka, šī bijusi neaizmirstama pieredze, no kuras gūtas daudz pozitīvas emocijas. Kā vienu no galvenajiem ieguvumiem no kļūšanas par viesģimeni Ieva min to, ka dzīvē ir iegūts ļoti labs draugs.

Par viesģimeni var kļūt ikviena ģimene, kura ir atvērta starpkultūru pieredzei. Viesģimenes galvenais pienākums ir uztvert viesskolēnu nevis kā ārvalstu viesi, bet kā savas ģimenes locekli, nodrošināt skolēnu ar dzīvesvietu un ēšanu, kā arī censties adaptēt skolēnu savās ikdienas gaitās un ģimenes dzīvē. Tā ir iespēja parādīt Latviju, tās kultūru un tradīcijas, citiem pasaules iedzīvotājiem.

Viesskolēni Latvijā ierodas ar bezpeļņas organizācijas "AFS Latvija" Starpkultūru programmas" starpniecību, kas Latvijā darbojas jau vairāk nkā 25 gadus. Apmaiņas programmas laikā ārvalstu viesskolēnu mērķis ir adaptēties jaunā vidē, iepazīt jaunu kultūru un tradīcijas, apgūt latviešu valodu. Lai to īstenotu, viesskolēni dzīvo viesģimenēs un mācās vietējās skolās.

Plašāku informāciju par viesskolēniem iespējams atrast šeit, kur iespējams arī aizpildīt pieteikuma anketu, lai kļūtu par viesģimeni.