Ziemassvētkos Rīgas Dzemdību namā piedzimuši 50 mazuļi

Šā gada Ziemassvētku brīvdienas izdevās garas – četras dienas varēja svētkiem gan gatavoties, gan svinēt. Daudzām ģimenēm šīs brīvdienas bija dubulti svētki, jo pasaulē nāca mazulītis. Trīs Ziemassvētku dienās – 24., 25., 26. decembrī Rīgas Dzemdību namā piedzimuši 50 mazuļi, savukārt 23. decembrī pasauli ieraudzījuši 18 jaundzimušie, no tiem – divi puisēni.

Kā pastāstīja Dzemdību nama pārstāve Jana Priedniece, 24. decembrī piedzima 16 mazuļi, no tiem deviņi zēni un septiņas meitenes. 25. decembrī nāca pasaulē 17 jaundzimušie, no kuriem 10 puisīši un septiņas meitenes, bet Otrajos Ziemassvētkos – 26. decembrī piedzima 17 bērni, no tiem septiņi puikas un 10 meitenes.

Pērn trīs dienās – 24., 25. un 26. decembrī Rīgas Dzemdību namā piedzima 39 mazuļi, tātad šogad piedzimušo bēbīšu skaits ir lielāks, kas, savukārt, ļoti iepriecina.