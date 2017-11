'ZinZINOO' video: kā pagatavot šokolādes kūku trīs minūtēs

Kūka "Meteorīts" – to būs pa spēkam pagatavot pat vismazākajiem, sola raidījuma "ZinZINOO" vadītājs Marģers. Viņš eksperimentā parāda, kā trīs minūtēs tikt pie gardas kūkas, ja vien mājās ir dažas nepieciešamās sastāvdaļas.

Tev vajadzēs olu, vaniļas cukuru, miltus, cepampulveri, kakao, pienu un eļļu. Darbarīki – bļoda, olas kuļamais, mikroviļņu krāsns vai cepeškrāsns. Ko un kā darīt, skaties video, tas patiešām ir vienkāršāk par vienkāršu!

Portāls "Cālis" sadarbībā ar LMT piedāvā noskatīties jaunāko izklaidējoši izglītojošu raidījumu "ZinZINOO" zinātkāriem bērniem un jauniešiem. Jaunākajā sērijā tiek stāstīts par kulināriju un skatītāji var iemācīties izcept vienkāršu, bet ļoti gardu kūku.

Kā veidojas garša un kā gadsimtu gaitā mainījusies cilvēku ēdienkarte? Un kādas ir pasaulē dārgākās picas sastāvdaļas? To šoreiz noskaidro raidījuma vadītājs Marģers, kurš bērniem stāsta, ka senatnē cilvēki ēda tikai to, ko paši varēja izaudzēt, jo pārtikas pārvietošana bija dārga. 2800 eiro vērta pica! Tu spēj tam noticēt? No kā tā pagatavota, uzzināsi video. Aptuveni 9000 garšu kārpiņu atrodas uz cilvēka mēles – arī par to tiek runāts šajā sērijā. Un vēl skaitļi – vai vari iedomāties, ka 19 procenti pasaules iedzīvotāju ēd ar rokām?

Raidījuma noslēgumā kopā ar mazajiem "ZinZINOO" ekspertiem aklajā degustācijā varēs "nogaršot" dažādas visai neparastas uzkodas.

Zinātkāros prātus pirmajā sezonā izaicinās 25 raidījumi, ik piektdienu piedāvājot divas atklājumiem bagātas sērijas ar iespaidīgiem zinātniskiem eksperimentiem, smieklīgiem jokiem un pavisam nopietnām sarunām par aizraujošo un neizdibināmo zinātnes pasaulē.

