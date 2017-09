Zosu vērošana, Tuntuļu Jurīša iepazīšana – idejas rudenīgai ģimenes atpūtai Jūrmalā

Nedēļas nogales ir piemērots laiks, lai aktīvi un interesanti pavadītu brīvdienas kopā ar bērniem. Tuvāko divu nedēļu laikā Jūrmala aicina izbaudīt dažādas aktivitātes, kuras piemērotas arī bērniem, piemēram, zosu vērošanu, mākslinieka un bērnu dzejnieka Alberta Kronenberga grāmatu tēlu iepazīšanu un citas.

Skrien un baudi mūziku un gaismas

30. septembrī pulksten 16 Dzintaros pirmo reizi Baltijā norisināsies rudens skrējiens "Electric Run Jūrmala", kurā dalībniekiem piecu kilometru distancē LED gaismās un mūzikas skaņās būs iespēja piedzīvot spilgtas emocijas. Skrējiena dalībniekus priecēs gan Latvijā zināmu dīdžeju priekšnesumi, gan Intara Busuļa koncerts skrējiena noslēgumā. Būs iespēja piedalīties arī lego bērnu skrējienos un zumbas meistarklasēs. Piecu kilometru distancē var piedalīties ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma, skrienot, nūjojot, dejojot vai vienkārši pastaigājoties, izbaudot festivāla atmosfēru. Organizatori katram dalībniekam izsniegs LED brilles un dažādus spīdīgus aksesuārus.

Putnu dienas Ķemeros

Eiropas putnu vērošanas dienās, 30. septembrī un 1. oktobrī, dabas izglītības centrā "Meža māja" Ķemeros no pulksten 11 līdz 15 radošajās darbnīcās un izglītojošas nodarbībās varēs doties dabā un uzzināt, kur un kā vislabāk izvietot putnu būrīšus, kas tajos ligzdo un kādēļ nav par vēlu tos stiprināt kokos arī rudenī. 30. septembrī pulksten 18 varēs iesaistīties īsti naksnīgā piedzīvojumā – izglītības centra speciālistu vadībā būs iespēja doties vērot zosu barus, kas nolaižas uz nakts atpūtu Ķemeru Nacionālā parka mitrājos. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 26424972. Vairāk informācijas atradīsi vietnē "Putnudienas.lv".

Arī skrituļot ir jāiemācās

Skrituļslidošana un aktivitātes bērniem kopā ar "Simpsonu" tēliem notiks katru oktobra sestdienu un svētdienu (7., 8., 14., 15., 21., 22., 28. un 29. oktobrī) no pulksten 11 līdz 14 Majoru sporta laukumā (Rīgas ielā 1), kur būs iespēja profesionāla trenera vadībā bez maksas iemācīties pareizi skrituļot, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās kopā ar animācijas seriāla "Simpsoni" varoņiem Lizu un Bārtu. Skrituļslidas var nomāt, nomas maksa pieaugušiem – divi eiro, skolēniem un pensionāriem – viens eiro, bērniem līdz septiņu gadu vecumam – bez maksas.

Foto: DELFI

Iepazīšanās nodarbības – zumba, hiphops un balets

Studija "Jurmala dance center" (Strēlnieku prospektā 50/52) aicina bērnus un jauniešus bez maksas iepazīt dažādus deju veidus – zumbu, hiphopu un baletu. 7. oktobrī pulksten 11 deju centrā notiks zumbas nodarbība bērniem no sešu gadu vecuma. Nodarbību vadīs Ingus Stauģis. 14. oktobrī pulksten 12 bērni no septiņu gadu vecuma tiek aicināti iepazīt un izmēģināt hiphopu trenera Aleksandra Ivanova ("Snickers") vadībā, bet 21. oktobrī pulksten 9 baleta nodarbību Kaivas Brahmanes-Maizenbergas vadībā bērniem no četru gadu vecuma. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 67995533.

Ģimeņu pēcpusdiena Jūrmalas pilsētas muzejā

7. oktobrī, 4. novembrī un 2. decembrī no pulksten 12 līdz 14 Jūrmalas pilsētas muzejā (Tirgoņu ielā 29) notiks ģimeņu pēcpusdienas pastāvīgajā izstādē "Bērns kūrortā" bērniem vecumā no pieciem līdz 12 gadiem kopā ar pavadoņiem – mammu, tēti, vecmāmiņu vai vectēvu. Izstādē "Bērns kūrortā" var iepazīties ar bērnu izklaidēm un vaļaspriekiem kūrortā laika posmā no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Vecāki un vecvecāki varēs dalīties ar saviem "kūrorta bērna" atmiņu stāstiem un pierakstīt tos kā dokumentālu liecību. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 26524361 vai e-pastā muzejpedagogs@jurmala.lv. Muzejs apmeklētājiem atvērts no trešdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 17. Ieeja bez maksas.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Izstāde "Kronenbergs. Lietu stāsti" Aspazijas mājā Dubultos

Lietām Aspazijas mājā (Z. Meierovica prospektā 20) uz laiku pievienojušās arī pazīstamā jūrmalnieka, mākslinieka un bērnu dzejnieka Alberta Kronenberga lietas izstādē "Kronenbergs. Lietu stāsti". Izstāde palīdzēs iepazīt vai atsaukt atmiņā autora humoristiskos un asprātīgos pasaku varoņus — Mazo ganiņu, Tuntuļu Jurīti, Piecus kaķus un citus. Māksliniekam piederējušie priekšmeti palīdzēs iejusties viņa pasaulē. Muzejs atvērts no otrdienas līdz sestdienai no pulksten 10 līdz 17. Ieeja bez maksas.