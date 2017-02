Mūsdienās ir milzīgs daudzums bērnu gultiņu, ražotu dažādas pasaules malās, no metāla, koksnes, tekstila un pat no plastikāta. Izvēle liela, taču ko darīt, lai izvēlētos mazulim pašu labāko?

Materiāls.

Labāk izvairīties no gultiņām, kas ražotas no lamināta, kam pievienots liels daudzums dažādu līmju veidu. Vēl arī lamināta gultiņu virskārta izgatavota no melamīna vai akrila sveķiem, kas nodrošina dēļa aizsardzību pret nodilšanu un trieciena slodzēm. Jā, šādas gultiņas ir lētākas, taču padomājiet, cik svarīga jums ir jūsu mazuļa veselība, jo bērns savus pirmos dzīves gadus tik daudz laika pavada gultiņā. Gultiņas, kas izgatavotas no metāla-konstrukcijas ir ar savu dizainera akcentu, bet tās mazāk rūpējās par jūsu mazuļa drošību un veselību. Gultiņas, kas gatavotas no tekstila (tā saucamās travel cots), brīnišķīgi noderēs izbraukumos un ceļojumos, vasarnīcā, vai vienkārši, lai mazulis varētu pavadīt 1-2 dienas pie vecmāmiņas, taču nav ieteicamas ikdienas lietošanā, jo pati šo gultiņu bāze nav noturīga un var ietekmēt pareizu jūsu mazuļa mugurkaula attīstību. Protams, pats labākais materiāls bērnu gultiņu izgatavošanai ir koksne. Baltijas valstu veikalos mēs varam iegādāties gultiņas no bērza, dižskābarža un priedes. Tagad sīkāk par šiem dabīgajiem materiāliem.

Priede – ražošanā materiāls viegli padodas apstrādei. Mūsu vietējiem un poļu ražotājiem patīk strādāt ar priedes koksni. Pirmkārt, tā pietiekošā vairumā pieejama mūsu

mežos, otrkārt, tādēļ, ka priedei ir pietiekoši mīksta koksne, ražošanas instrumenti tik ātri nenodilst. Bet vai tā ir pietiekoši laba jūsu mazulim? Pamēģināsim noskaidrot. Pērkot priedes koka gultiņu, pievērsiet uzmanību, lai nebūtu redzamu zaru vietu, jo dabīga sveķu izdalīšana var sabojāt jums garastāvokli. Vēl, pērkot priedes koka gultiņu, pārklātu ar laku, tad ziniet, ka saules staru ietekmē, ar laiku priedes koka krāsa kļūs daudz dzeltenāka. Šeit jūs neko nevarēsiet mainīt – šāda ir šīs koksnes īpašība. Taču, ja tā nokrāsota baltā krāsā un nav redzamu zaru – tā jums ir laba izvēle. Vēl ir arī priedes koka gultiņu priekšrocība, tās ir lētākas nekā bērza vai dižskābārža gultiņas un tā arī ir ļoti laba un ekoloģiski tīra izvēle jūsu mazulim.

Bērzs un dižskābardis. Gultiņas no šīs koksnes atrodas daudz dārgākā segmentā. Gan bērzs, gan dižskābardis pieskaitāmi cietajām koksnes sugām. Tas nozīmē, ka izmantošanas laikā uz jūsu gultiņas nepaliks gredzenu, mazuļa zobiņu un tml. pēdas. Vēl arī bērza un dižskābarža koksne, pārklāta ar laku, nemainīs savu krāsu. Pārdodot šādas gultiņas otrreizējā tirgū, jūs vinnēsiet, jo pēc viena vai pat diviem bērniem šīs gultiņas paliks tikpat stabilas un pievilcīgas, kā pie pirkšanas. Citiem vārdiem – kā jaunas.

Kādu jums izdarīt izvēli? Tas atkarīgs no personīgām vēlmēm par dabīgo koksni un jūsu maciņa biezuma.



Lakas, krāsas un standarti.Pērkot gultiņu, obligāti pajautājiet pārdevējiem, kādas lakas un krāsas izmantotas konkrētās gultiņas apdarē. Protams, labāk, ja lakas un krāsas ir uz ūdens bāzes. Tās neizraisīs alerģisku reakciju un būs pilnīgi drošas jūsu mazulim. Kad atvediet gultiņu mājās, atvērāt iepakojumu, pārliecinieties, ka nav spirta aromāta, kas liecinātu, ka gultiņa krāsota ar nitrolaku. Šāds aromāts ir raksturīgi ass un neizvēdinās pat pēc 20 minūtēm pēc iepakojuma atvēršanas. ES standarti. Eiropas Savienībā pastāv vienots standarts, kas jāievēro visiem bērnu gultiņu ražotājiem. Uz šodienu tas ir EN 716-1:2008 + A1:2013. Lūk, daži šī standarta momenti, uz kuriem vecākiem būtu vērts pievērst uzmanību: