Kā bērnus pasargāt no sadzīves traumām?

Brīvdienas ir laiks, ko pavadīt kopā ar ģimeni, atpūšoties vai dodoties jaunos piedzīvojumos. Taču, lai brīvajā laikā saglabātu labu noskaņojumu, nedrīkst aizmirst par drošību. Ugunsdrošības un darba aizsardzības ekspertu uzņēmums FN Serviss, kura e-veikals piedāvā dažādas preces mājokļa drošībai, ir apkopojis noderīgus padomus drošām brīvdienām. Raksta turpinājumā uzziniet, kā parūpēties par sev mīļajiem, lai tie ir drošībā!

Lai mājās valda omulība – drošība viesistabā!

Gada aukstajā laikā mājīgas noskaņas radīšanai tiek dedzināts ne mazums sveču. Taču košās liesmiņas, kas tiek aizdegtas, neievērojot ugunsdrošības noteikumus, var sagādāt nepatīkamus pārsteigumus.

Lai svecītes maigi sildītu, nevis degtu ar nevaldāmu liesmu, FN Serviss iesaka gan brīvdienās, gan ikdienā ievērot šos ugunsdrošības padomus:

● novietojiet sveces drošā vietā – bērniem un dzīvniekiem neaizsniedzamas, iespējami tālu no sildierīcēm, tehnikas, tekstila un citām viegli uzliesmojošām lietām;

● nekad neatstājiet bez uzraudzības aizdegtas sveces vai elektrisko sildītāju – vienmēr nodzēsiet sveces un izslēdziet apsildes ierīces, izejot no mājokļa;

● apsveriet dūmu detektora iegādi, lai laikus konstatētu potenciālu ugunsnelaimi – FN Serviss E-veikalā varēsiet izvēlēties piemērotāko;

● pievērsiet uzmanību svečturiem – tiem jābūt stabiliem, lai novērstu liesmu saskari ar citiem priekšmetiem, piemēram, ar papīra salvetēm vai sauso ziedu kompozīciju, kas novietota uz vakariņu galda.

Lai vakariņas gardas – drošība virtuvē!

Brīvdienās ir vairāk laika, lai nodarbotos ar kulinārijas eksperimentiem. Gatavojot vakariņas mājiniekiem vai ciemiņiem, nereti nākas "žonglēt" ar vairākiem ēdieniem vienlaicīgi. Krāsnī čurkst zivtiņa, uz plīts vārās kartupeļi, bet uz galda nesagrieztas guļ sastāvdaļas salātiem. Varbūt ledusskapī gaida saldais krējums, kuru noteikti vajag saputot rupjmaizes kārtojumam, ko bērni tā iecienījuši. Visas elektrības rozetes jau aizņemtas, bet vēl kaut kur jāpievieno mikseris...

Virtuves darbi prasa lielu piesardzību, jo tieši virtuvē bieži vien var gūt dažādas sadzīves traumas, piemēram:

● apdegumus – viens neuzmanīgs pieskāriens tikko no krāsns izņemtai cepamajai pannai vai katlam no plīts, un roka jau sārtojas nelāgi košos toņos. Strādājot virtuvē kopā ar bērniem, pievērsiet papildu uzmanību tam, lai mazie nejauši neapgāztu kādu karsta dzēriena krūzi un turētos labu gabalu no karstas plīts vai krāsns. Negaidītu uguns nelaimju novēršanai, noderīgs būs arī ugunsdzēsības pārklājs vai ugunsdzēsības aparāts;

● elektrotraumas – atcerieties, ka, darbojoties ar sadzīves tehniku, nepieciešams ievērot ražotāja drošības norādes. Nelietojiet mikserus, blenderus, smalcinātājus un citas ierīces, kuru vadi ir bojāti. Tāpat nepieslēdziet šos aparātus nedrošām elektrības rozetēm – nepareiza rīcība ar elektrību var kļūt par iemeslu uguns nelaimei vai elektrotraumu gūšanai.

● savainojumus, griežot pārtikas produktus – ass nazis var sagriezt ne tikai burkānus un tomātus, bet arī ievainot pašu griezēju. Strādājot virtuvē, mēģiniet pievērst vairāk uzmanības darāmajiem darbiem, mazāk – televizora ekrānam vai sarunām ar apkārtējiem.

Tomēr, ja gadījusies ķibele, lieti noderēs pirmās palīdzības aptieciņa, un FN-SERVISS e-veikals ir vieta, kur to iegādāties. FN Serviss e-veikals piedāvā divus dažādus modeļus – pirmās palīdzības aptieciņu somiņā vai pirmās palīdzības aptieciņu kastītē. Gan viena, gan otra aptieciņa atbilst Ministru kabineta noteikumiem.

Aptieciņa labi noderēs virtuvē gūtu traumu aprūpei, jo ietver, piemēram:

● vienreizējās lietošanas cimdus. Gadījumiem, ja nepieciešams apstrādāt grieztu brūci vai nelielu apdegumu;

● sterili iepakotus brūču plāksterus, marles saites, šķēres un leikoplastu – gūto ievainojumu nosegšanai un sedzošā materiāla nostiprināšanai.

Atcerieties! Lai gan pirmās palīdzības aptieciņa palīdzēs ikdienišķu savainojumu gadījumā, sastopoties ar smagākām traumām, piemēram, apdegumiem, kas skāruši bērnus, noteikti nepieciešams meklēt profesionālu mediķu palīdzību, zvanot pa tālruni 113.

Lai brīvdienas priecīgas – drošība ārpus mājas!

Skaistas, sniegotas ziemas dienas ir kā radītas, lai dotos izbraucienā. Taču, arī esot ārpus mājas, der atcerēties par drošību. Gan dodoties slidot vai slēpot, gan braucienā uz mežu, var gadīties saskarties ar traumām, kas radušās neuzmanības rezultātā.

Lai justos droši arī, izbraucot no mājas, FN Serviss iesaka:

● ņemiet līdzi mobilo tālruni – līdzīgi, kā rudenī dodoties sēņot, arī dodoties uz mežu ziemas aktivitātēs, neaizmirsiet paņemt līdzi telefonu. Ja gadījies savainoties vai apmaldīties, Jūs varēsiet izsaukt mediķus, zvanot pa tālruni 113;

● neaizmirstiet par aptieciņu automašīnā – ja slidojot vai pikojoties gadījies nokrist uz ledus un gūt nobrāzumus, noderēs aptieciņā iekļautās sterilās pārsienamās paketes, marles kompreses un tīklveida pārsēji, kas palīdzēs pārsiet un nofiksēt gūtās traumas;

● ģērbieties atbilstoši laika apstākļiem – arī tad, ja šķiet, ka diena tiks pavadīta iekštelpās un līdz galapunktam aizvedīs automašīna, var gadīties neparedzamas situācijas. Piemēram, šosejas malā izlādējies automobiļa akumulators vai cita auto ķibele, kas attur to no došanās uz priekšu. Šādos brīžos, gaidot palīdzību, noteikti noderēs līdzi paņemts papildu džemperis vai, ekstrēmākos gadījumos, arī aptieciņā atrodamā folijas sega.

Izdevīgus piedāvājumus pirmās palīdzības aptieciņas iegādei meklējiet FN Serviss e-veikalā. Parūpējieties par drošību jau laikus – pasargājiet sevi un savus mīļos, lai ziema būtu gaiša un mierīga!