Ar Aleksu Desjatniku (Alex Desatnik) psihoterapeitu un zinātņu doktoru klīniskajā psiholoģijā no Londonas, runājam par to, kad bērnam būtu jāsāk staigāt, kad viņu pirmo reizi vest uz bērnudārzu, kad mācīt svešvalodas un kad iepazīstināt ar viņa nākotnes profesiju.

Aleks, pastāstiet, lūdzu, par bērnu agrīno attīstību – ar ko tā sākas?

Sākumā būtu svarīgi skaidri iezīmēt, par kādu vecumu mēs runājam. Katram vecumam ir savas īpašas iezīmes: no dzimšanas līdz diviem gadiem, no diviem līdz pieciem, sešiem, skolas vecums – katrā vecuma grupā "noteikumi" būs atšķirīgi

Vecumā līdz diviem gadiem svarīgākais ir nostabilizēt bērna emocionālo labklājību. Protams, tas nekādi neizslēdz fizioloģiskās attīstības nozīmi – bērnam vajadzētu gan rāpot, gan staigāt, gan attīstīt mazo motoriku un runu, taču, galvenais uzdevums dzīves pirmajos gados joprojām paliek pamatīgu, uzticēšanos raisošu attiecību izveidošana ar māti. Šo pārliecību pauž gan modernie, gan arī jau senāki neirobioloģijas pētījumi.

Var jau censties šajā vecumā bērnam iemācīt augstāko matemātiku, bet piekritīsiet, ka tas izklausās diez gan smieklīgi. Bērnam jāpalīdz cik vien iespējams kvalitatīvi attīstīt visas pamata fizioloģiskās iemaņas, pie tam, tas jādara gudri un uzmanīgi. Dažās kultūrās ir pieņemts sākt radināt bērnu iet uz podiņa jau dažu mēnešu vecumā, ko nesauksim gluži par noziegumu, bet par labu tas mazulim viennozīmīgi nenāk. Pastāv tā saucamās bērna attīstības līnijas, par kurām vēl vēlāk runāsim, no kurām viena ir saistīta ar higiēnu un ar to saistībā – patstāvīgu iešanu uz podiņa. Šī līnija aktivizējas tikai ap divu gadu vecumu un ne ātrāk. Nereti cilvēki šausminās, ieraugot divgadnieku pamperos, bet patiesībā – tas ir pareizi un vecuma attīstībai atbilstoši.





Pastāstiet, lūdzu, dažos vārdos, kādēļ nevajag steigties ar bērna radināšanu pie podiņa?

Viss atkarīgs no šīm attīstības līnijām, kuras jau iepriekš pieminēju. Rietumu psiholoģijā bērna attīstība tiek pētīta vairākos slāņos vienlaicīgi. Pastāv daudz attīstības līniju – intelektuālā attīstība ir tikai viena no tām. Teorētiski, šajā vecumā bērnu var iemācīt arī risināt integrāļu uzdevumus, kas protams, būs dresūra, un jautājums – par kādu cenu? Bērnam ir neskaitāmas attīstības līnijas, pa kurām viņam jāvirzās pakāpeniski, jo viņam piemīt tikai noteikts apjoms resursu iemaņu apguvei. Un, lai arī nereti vecākiem šķiet, ka šis resurss kopumā ir nepietiekams, ir jāapzinās, ka tā tas gluži nav – tas vienkārši ir ierobežots dotā uzdevuma apguvei. Tādēļ, ja tajā laikā, kad divus vai trīs gadus vecam bērnam, kuram jāapgūst emocionāla stabilitāte, kad mamma viņu atstājusi vienu pašu istabā ar uzdevumu risināt integrāļu uzdevumus, visas pārējās iemaņas un attīstības soļi, kuri būtu daudz svarīgāki šajā vecumā, paliks novārtā.

Tieši tā pat ir ar bērna radināšanu pie podiņa. Mēs varam astoņus vai deviņus mēnešus vecu bērnu sēdināt uz podiņa un ar laiku viņš pie tā pieradīs, taču citas, šajā laikā daudz būtiskākas apgūstamas iemaņas paslīdēs viņam garām nepamanītas. Lai sāktu bērnu likt uz podiņa, viņam nepieciešama gan atbilstoša fizioloģiskā sagatavotība, gan arī atsevišķu smadzeņu zonu attīstība, kas, protams, var notikt arī gada vecumā, bet visbiežāk tomēr divu vai trīs gadu vecumā. Nav nozīmes bērnu lieki noslogot.

Parunāsim par vēl kādu bērna attīstības posmu – rāpošanu. Ir pieejams daudz literatūras par to, ka rāpošanai ir ļoti būtiska nozīme galvas smadzeņu attīstībā, un, ka bērnam jāļauj rāpot cik vien ilgi viņš vēlas, nemaz nesteidzinot sākt staigāt.

Jā, protams, ka jāļauj bērnam rāpot, cik vien tīk. Turklāt, raugoties no anatomiskā viedokļa, optiskais nervs nobriest pakāpeniski un bērnam ir daudz vieglāk apskatīt kādu objektu, pie tā lēnām pierāpojot. Taču, ja runājam par deviņus līdz vienpadsmit mēnešus veciem bērniem, šis jautājums nav tik viennozīmīgs. Šeit jāņem vērā katra bērna individuālās iezīmes, jo cik gan bieži ir dzirdēts, ka bērni tik pat kā vispār nerāpo, bet uzreiz sāk celties kājās un mācīties staigāt. Vai bērnam palīdzēt staigāt, ja viņš par to izrāda interesi – noteikti, bet vai bērnu piespiedu kārtā censties turēt vertikāli – noteikti nē. Vecākiem ir jāiemācās saskatīt atšķirību starp bērna piespiešanu uz nākamiem etapiem attīstībā no palīdzēšanas un atbalstīšanas viņa attīstības procesā. Vecākiem nevajadzētu likt bērnam saprast, ka, apgūstamās iemaņas ir svarīgākais, kas viņus interesē. Bērnam būtiskākā atzinība ir vecāku mīlestība, tādēļ, ir vērts aizdomāties, vai Jūs vēlaties, lai bērns domā, ka mīlēsiet viņu tikai pamatojoties uz viņa sasniegumiem, cik labi viņš pratīs turēt balansu deviņu mēnešu vecumā?

Visam ir savs pareizais laiks. Bet kas tad ir "pareizais laiks"? Lai to saprastu, ir jāiedziļinās pašā attīstības procesā. Sadalīsim to vairākās daļās. Pastāv emocionālās attīstības daļa, fiziskās un intelektuālās attīstības daļa. Ja bērns ir pārslogots un pārguris, to mēs parasti apskatām kā kognitīvu procesu no intelektuālās attīstības skatu punkta. Bērnība pēc vecāku uzskatiem ir absolūti fizioloģisks process, kura laikā bērnam ir nepārtraukti jāskraida, jāsmejas un jāēd. Tik pat kā nekad mēs no vecākiem nedzirdēsim, ka bērns šodien ir pārāk daudz skraidījis, taču to, ka viņš ir pārāk daudz mācījies vai par daudz zīmējis, gan. Tas skan neloģiski. Protams – ja bērns nemaz nenodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm un to vien dara kā pavada laiku ar ābeci un klučiem privātskolotāja pavadībā, tas nav pareizi...un nav pareizi arī, ja viņš tikai skraida un neattīsta intelektuālo sfēru. Runājot par intelektuālo iemaņu attīstīšanu, robežu tam, cik bērns ir spējīgs apgūt nav. Uz šī uzskata tiek balstīta japāņu audzināšanas pieeja, taču šī pieeja pārsvarā gadījumu "lauž" bērnus, kas šajā vecumā ir kategoriski aizliegts, jo pretējā gadījumā tā vistiešāk ietekmē emocionālo jomu. Un šī, kā saprotat, ir man vistuvākā, jo es esmu tas, kas pēc tam saskaras ar šīs audzināšanas sekām. Tādēļ, visvieglāk ir strādāt ar vecākiem un viņu bērniem pavisam agrīnā vecumposmā, jo tad nav jālabo šādas rupjas kļūdas, bet tās vienkārši atliek novērst.

Atgriežoties pie agrīnās attīstības – bērns sācis rāpot un vecāki momentā gatavi viņu pārvērst "Mazajā Einšteinā" – sāk rādīt dažādas kartiņas, čaukstošus klucīšus, pīkstošus paklājus...

Man patīk viss iepriekš uzskaitītais. Saviem klientiem es vienmēr dodu vienu padomu, kuru brīnišķīgi ir noformulējis psihologs Danīls Borisovičs Elkoņins. Tas ir zelta likums, strādājot ar bērniem līdz 6 gadu vecumam:" Galvenā nodarbe bērniem līdz sešiem gadiem ir rotaļa".

Piemēram, Anglijā ļoti bieži bērnu jau piecu gadu vecumā sāk gatavot eksāmeniem. Rezultātā, viņa attīstībā notiek pilnīga asimetrija. Bērns vairs nemācās, bet gan tiek "dresēts", taču mēs, visticamāk nevēlamies pret savu bērnu izturēties kā pret cirka zvēriņu, bet gan kā dzīvu cilvēku attīstības procesā. Tādēļ, vislabākā apmācību forma ir rotaļa un labs pasniedzējs, vecāks, aukle vai izglītības centrs ir tas, kurš ar bērnu izspēlē rotaļas tieši par to tēmu, kuru vēlas bērnam iemācīt. Nav nekāda varonība piespiest bērnu sēdēt pie galda un likt viņam risināt uzdevumus vai trenēt glītrakstīšanu. Tā ir vardarbība maigā formā. Tā ir gandrīz kā Pavlova metode – izdari to pareizi un es Tev iedošu konfekti. Tiešām augstas klases pirmsskolas bērnu apmācība nozīmē spēju ietvert darbības tādā formā, lai bērnam pat prātā neienāk doma, ka kāds viņam kaut ko piespiež mācīties. Viņš būs pārliecināts, ka spēlē "Gliemezīšus", bet rezultātā būs iemācījies rakstīt burtu "a".

Mājas ir lieliska platforma bērna agrīnajai apmācībai caur spēlēm un rotaļām. Mājās nepavisam nav jābūt stingri noteiktam mācību tematam. Ja ir redzams, ka bērnam ir apnicis "spēlēt" matemātiku, var pavisam viegli pāriet, piemēram, uz mākslas spēli. Un tas ir lieliski! Rezultātā rodas savstarpēji integrētas iemaņas, ko bērns var apgūt.

Bet bērnu zināšanu novērtējuma kritēriji mūsdienās ir kļuvuši krietni stingrāki. Maniem bērniem ir seši gadi un viņi mācās angļu skolas pirmajā klasē. Un tās nebūt nav rotaļas – stundas sākas 8:30 un beidzas 15:30 un viņi tiešām nopietni mācās un gatavojas eksāmeniem, kuri arī nebūt nav kā rotaļas. Kā rīkoties šādā situācijā?

Es neaizstāvēšu tos masu izglītības aspektus, kurus uzskatu par patiesu ļaunumu. Taču, es arī uzskatu, ka ir jāievēro sociuma spēles noteikumi. Pret to var dažādi attiekties, bet ir jāspēlē pēc noteikumiem. Ja ir iespēja bērnu sūtīt masu izglītības iestādē nedaudz vēlāk, to noteikti vajadzētu darīt. Tā kā pats atbalstu agrīno izglītošanu, tad ideja par to, ka sešu – septiņu gadu vecu bērnu lasītprasme, zināšanas matemātikā un analītiskā un radošā domāšana tiek pārceltas pavisam jaunā līmenī, ir visnotaļ atbalstāma. To var un vajag darīt. Jautājums, vienīgi, kā to sasniegt. Es neapstrīdu britu pirmsskolas izglītības sistēmu jautājumā par tās saturu, mūsu uzskati atšķiras tikai par formu. Es atbalstu efektivitāti.

Normāli būtu bērnu sākt radināt gatavoties eksāmeniem no astoņu, deviņu gadu vecuma. Arī uzdot mājasdarbus un likt atzīmes, jo no intelektuālā un emocionālā viedokļa bērns tam ir gatavs. Tas ir jādara īstajā laikā, kas nemaz nenozīmē, ka pareizi ir līdz pat pilngadībai skraidīt pa peļķēm, bet līdz sešiem gadiem tikai rotaļāties, bet caur spēlēm un rotaļām viņš iegaumēs un izpratīs zināšanas daudz dziļāk un pamatīgāk. Turklāt, bērns iemācīsies šīs zināšanas aktīvi pielietot dzīvē, nevis uzkāpt uz ķeblīša un noskaitīt dzejoli, kura vārdus viņš pat nesaprot. Tieši tā parasti notiek pāragri eksaminējot bērnus – viņi pat nesaprot, par ko runā. Eksāmenā bērns izpildīs visus uzdevumus pareizi, taču, atrodoties citā vidē, viņš diez vai pratīs pielietot jeb ko no iemācītā. Viņš nezinās, cik iegūtās zināšanas ir nozīmīgas un, ka viņš var tās pielietot dzīvē. Un atkal jau – tas vairāk izskatās pēc dresūras nevis izglītošanas. Tādēļ, ja vien ir tāda iespēja – bērnu nevajag sūtīt uz masu izglītības iestādi līdz sešu gadu vecumam.

Līdz trīs gadu vecumam būtiski ir ļaut bērnam socializēties – apmeklēt pulciņus, bērnu centrus, kur bērni redz citus bērnus un var kopā rotaļāties. Bet vēlāk, kad bērns tam ir pietiekami gatavs, viņam noteikti ir jāiekļaujas masu izglītības iestādē, lai kļūtu par pilnvērtīgu esošās sabiedrības locekli, apgūstot tam nepieciešamās iemaņas. Tas viss ir vērtīgi, tikai ne agrīnā vecumā.

Angļu valoda kļuvusi par neatņemamu mūsdienu dzīves sastāvdaļu. Ģimenes daudz ceļo, bērni jau no 13 gadu vecuma dodas uz internātskolām ārzemēs. Kā rīkoties, ja bērna klātbūtnē jau no dzimšanas skan divas valodas? Un kā pareizi izvēlēties vidi otras valodas apguvei?

Attiecībā uz valodu apguvi darbojas pilnīgi pretējs mehānisms – šajā gadījumā – jo ātrāk, jo labāk. Ja iespējams ar bērnu sākt runāt svešvalodā jau sešu mēnešu vecumā, to vajag darīt. Tiesa gan, arī to jādara uzmanīgi. Ja vecāki, kuri nevar bērnam veltīt pietiekami daudz laika, nolīgs aukli, kura runā tikai angliski, viņiem jābūt gataviem, ka dzimtajā valodā bērns runās ar grūtībām. Un nereti šādās ģimenēs vecāki nerunā pietiekami labi angļu valodā, lai veidotu ar bērnu vērtīgas un tuvas attiecības. Galvenais, kas šādā situācijā būtu jāņem vērā – skaidri jānoteic valoda, kurā ģimene sarunāsies mājās. Vai arī, ja ģimene ir bilingvāla, tad – divas valodas.

Runājot par to, ka visam jānotiek pareizajā laikā, jāapzinās, ka lingvistiskās izglītošanas augstākā efektivitāte bērnam ir trīs, četru gadu vecumā, apmēram sešu gadu vecumā - mērena, bet ap trīspadsmit, tā jau lēnām sāk mazināties. Tādēļ, es vienmēr vecākiem iesaku dot iespēju bērnam apgūt divas vai pat trīs valodas jau līdz piecu gadu vecumam. Šādā gadījumā, ja bērns līdz piecu gadu vecumam stabili runās divās valodās, tad tālāk jau varam runāt ne tikai par bilingvismu, bet multilingvismu, jo smadzeņu daļa, kas atbildīga par gramatisku struktūru izveidi, bērnam būs augsti attīstīta un krietni atšķirīga no bērniem, kuri runās tikai vienā valodā. Ir daudz tādu mācību centru un skolu, kas veicina tieši šāda veida attīstību.

Tādēļ, mans ieteikums – māciet bērnam divas valodas līdz piecu gadu vecumam un māciet tās pamatīgi. Dodiet viņam iespēju pamatīgi apgūt divas valodas līdz piecu gadu vecumam un Jūs redzēsit, ka pārējās valodas no 6 gadu vecuma viņš uztvers krietni vieglāk kaut vai tādēļ vien, ka jēdziens "ārzemju valoda" viņam būs svešs. Uzdāviniet savam bērnam šo iespēju! Taču, ja neesat paspējuši līdz piecu gadu vecumam, neuztraucieties – bilingvisms veidojas līdz divpadsmit, trīspadsmit gadu vecumam – Jums vēl ir laiks. Pēc šī vecuma valoda, iespējams, tiks apgūta ļoti augstā līmenī, tomēr tā joprojām paliks svešvaloda. Jāņem gan vērā, ka arī divpadsmit gadi valodas apguvei tomēr ir labāk kā četrdesmit.

Valodas apguve tik pat kā nav efektīva, mācoties ar privātskolotāju. Tā kā dažādu valodu apguves galvenais pamatojums visos laikos ir bijis, lai cilvēks spētu uztvert informāciju un sazināties, tad arī šobrīd, bērnam apgūstot valodu ir būtiski to pielietot, savstarpēji apmainoties domām ar citiem cilvēkiem. Kaut kādā mērā, protams, ka bērns var šo informācijas apmaiņu veikt ar privātskolotāju, tomēr, ja viņš neredzēs un nesajutīs vidi, kurā tiek komunicēts apgūstamajā valodā, tā īsti nenosēdīsies viņa apziņā kā pielietojamas zināšanas. Ja, piemēram mājās angļu valodā runā ne tikai ar bērnu, bet arī vecāki savā starpā, tad bērnam rodas sajūta, ka šī valoda ir vērtīgs rīks komunikācijai ar apkārtējo pasauli. Tas rada uzticēšanos apgūstamajai valodai.

Ja apgūstot valodu, bērns komunicē tikai ar savu pasniedzēju, tad visticamāk viņš varēs saprasties kafejnīcā vai kādā citā tik pat ikdienišķā situācijā, bet tā īsti aktīva šī valoda nekad nekļūs. Ir būtiski, lai bērns atrodas kopā ar vienaudžiem vidē, kurā šajā valodā komunicē un mācās. Tādēļ, ir daudz skolu un mācību centru, kurā tieši šādā veidā notiek mācības.

Kad mēs ieguldām savos bērnos, vienmēr vēlamies saprast, kādēļ īsti mēs to darām un kādas prasmes tas nākotnē nodrošinās. Esmu pamanījusi, ka koledžu un augstskolu anketās liela daļa jautājumu tiek atvēlēta muzikālajai izglītībai un mākslas interesēm. Kādēļ, Jūsuprāt, tā?

Jēdziens "Renesanses cilvēks" protams, vairs nav tik populārs, tomēr tā būtība joprojām ir aktuāla. Šeit runājam par cilvēku, kuram ir plašs interešu un iespēju loks. Nenoliedzami – cilvēkam, kuram padodas matemātika, kuram ir aktīva sabiedriskā dzīve, kurš spēlē kādu instrumentu un vēl dažkārt glezno, būs daudz vieglāk apgūt katru nākamo priekšmetu nekā tādam, kurš līdz šim apguvis tikai vienu priekšmetu. Šo sakarību ņem vērā ļoti daudz augstskolu un ar šādas anketēšanas palīdzību cenšas sev atlasīt veiksmīgākos studentus. Un veiksmīgākie studenti iedalās tajos, kuriem ir ļoti plašs redzesloks vai arī tie, kuriem jau viņu vecumā ir tik dziļas zināšanas kādā konkrētā jomā, ka pat akadēmiķi par to sajūsminās. Pārējie, diemžēl, paliek kaut kur pa vidu.

Kā atšķirt prasmes, kuras turpmākās dzīves laikā kalpos kā hobijs no tām, kuras būtu vērts attīstīt nākotnes profesijas labā?

Septiņpadsmit gados ir diez gan grūti izvēlēties savu nākotnes profesiju. Un tas ir tikai loģiski, pamatojoties uz attīstības psiholoģijas principiem. Ir ļoti vēlams pusaudzim palīdzēt ar prof-orientāciju, taču vis maz 60% gadījumu izdarītā izvēle būs īslaicīga. Viņam no visas sirds šķitīs, ka viņš vēlas kļūt par ekonomistu, mākslinieku, režisoru. Taču, visbiežāk šī izvēle ir saistīta ar apstākļu sakritību vai vecāku vēlmēm, jeb tieši otrādi – ir pretēja vecāku vēlmēm.

Joma, kurā bērns izlems uzsākt studijas nav tik nozīmīga, kā tas, lai šī joma būtu pietiekami plaša, ļaujot viegli pārslēgties un ko citu, ja nu pēkšņi tāda vēlēšanās rodas. Neapšaubāmi, ir jāpieliek visas pūles, lai palīdzētu bērnam jau sākumā pieņemt pareizo lēmumu, tādēļ centieties palīdzēt strukturizēt viņa vēlmes. Mudiniet viņu apmeklēt kādas atvērtās lekcijas vai tikties ar draugiem, kuri jau studē izvēlētajā jomā. Ja, piemēram, viņam šķiet, ka visu mūžu ir vēlējies kļūt par biologu, lieciet, lai viņš aiziet un paklausās kādā bioloģijas fakultātes pirmā kursa lekcijā un pēc tam izanalizē savus iespaidus.

Neapšaubāmi – ir jāpalīdz bērnam izvēlēties nākotnes profesiju, tomēr, tas jāuztver viegli. Jāņem vērā, ka bieži vien, ja piemēram, vecāki būs pierunājuši bērnu studēt medicīnu, viņš pēc studiju beigšanas var arī izlemt nestrādāt par mediķi, bet gan ilustrēt bērnu grāmatas, kā tas noticis ar kādu manu paziņu.

Nevajag censties paredzēt neparedzamo. Ļaujiet bērnam darīt to, kas viņam vislabāk padodas un interesē, un ļoti iespējams, ka tieši tas arī noteiks viņa nodarbošanos dzīvē.

www.londongates.lv

Starptautisks izglītības centrs

London Gates Education Group

Papildizglītības centrs bērniem un jauniešiem vecumā no 2 līdz 17 gadiem. Centram ir Lielbritānijas eksaminācijas komisijas EDEXCEL licence.

Mācības centrā notiek angļu valodā, un ietver valodas nodarbības, dabas un humanitāro zinātņu nodarbības, kā arī nodarbības radošo un sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanai.