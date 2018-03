Metta: Kā sagatavoties bērna pirmajam futbola treniņam

Futbols ir tikai viens no sporta veidiem, kurā lieliski var gan pilnveidot fiziskās prasmes, gan kurā atstāt lieko enerģiju, turklāt, tas piemērots sporta veids kā puišiem, tā arī meitenēm. Treniņos tiek attīstītas ne tikai bērna sportiskās prasmes, bet arī spēja sadarboties komandā, loģiskā domāšana un savstarpējā komunikācija. Nepieciešamais inventārs sastāv vien no pāris lietām – futbolam paredzēti apavi, treniņtērps un futbola bumba.

To, kā un kad sagatavoties bērna pirmajam futbola treniņam, komentē Rihards Krēvics no futbola skolas Metta.

Mazi bērni visbiežāk ir ļoti kustīgi un aktīvi. Lai enerģijas pilnajam censonim ikdienā būtu iespēja likt lietā savu spēku un entuziasmu, bērnam ieteicams apmeklēt sporta nodarbības. Protams, sports ir tikai viena no bērna sabalansētas ikdienas sastāvdaļām - liela nozīme ir pareizam uzturam, vispārējām fiziskām aktivitātēm, ikdienas ritmam.

Pirmie soļi futbolā

Lai arī bērna vēlme spēlēt futbolu var būt liela jau ļoti agrā vecumā, futbola treniņus ieteicams sākt apmeklēt no 4 gadu gadu vecuma. Iespējams, ka sākumā mazais īsti nevarēs iejusties spēlē, taču laika gaitā, ar treneru un vecāku palīdzību, bērns iejutīsies treniņos. Šajā vecumā bērni, pirmkārt, pierod pie jaunajiem apstākļiem – pie pārējiem futbolistiem, pie tā kā notiek treniņu process, kādu disciplīnu treneri vēlas redzēt no bērniem. Kad treneri redz, ka bērni ir pieraduši pie treniņu prasībām, lielāka loma tiek likta uz jau futbola iemaņām. Lai uzsāktu futbola treniņus, nav jābūt ne ātrākajam, ne labākajam sportistam – svarīga ir vēlme spēlēt.

Vispirms prasmes, tad spēle

Topošajam futbolistam pirms pirmā futbola treniņa varētu šķist, ka treniņš tiks pavadīts spēlējot tikai futbolu, taču tā nav. Uzsākot futbola treniņus, uzsvars ir uz prasmju attīstīšanu – piespēļu padošana, bumbas kontrole, kā arī tiek attīstīta bērna lokanība, ātrums un precizitāte, taču pats lielākais uzsvars tiek likts uz to, lai bērns gūst prieku no futbola un lai spēlētājs sāk iemīlēt šo sporta veidu. Pirms došanās spēles laukumā, bērni futbolu apgūst rotaļu veidā. Mazajiem futbolistiem jāpiedalās dažādās veiklības stafetēs, kas attīsta ātrumu, kontroli pār bumbu un spēju saspēlēties. Treniņu laikā, protams, bērnam var rasties iespaids, ka futbols viņam nav piemērots sporta veids, taču vecākiem noteikti bērnam jāatgādina, ka nevajag padoties pie pirmās neveiksmes.

Izaugsmes iespējas

Latvijā katrā reģionā ir kāds futbola klubs vai futbola skola, kur attīstīt savas futbola prasmes. Pirms bērna iesaistīšanas spēlē, vecākiem būtu nepieciešams izvērtēt, kurš no tiem ir tuvākais mājai, lai bērnu varētu izvadāt uz treniņiem, jo tie notiek no 3 līdz pat 4 reizēm nedēļā. Neatkarīgi no bērna vecuma un dzimuma, tiek organizēti arī dažādi futbola turnīri, kas nereti notiek nedēļas nogalēs. Tādēļ vecākiem noteikti jāizvērtē, vai bērnu būs iespējams izvadāt uz visiem ar futbolu saistītajiem pasākumiem.

Sāc savus sapņus īstenot jau tagad

