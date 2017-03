"Cilmes šūnu banka" aicina Tevi, topošo māmiņu, uz atvērto durvju dienām 24.martā (piektdiena, 12:00-18:00) un 25.martā (sestdiena, 10:00-16:00) mūsu birojā Tērbatas 4-1, Rīgā*.

Pasākuma mērķis ir informēt par cilmes šūnu ieguvi no nabassaites asinīm un audiem, ilgtermiņa uzglabāšanu un reālo pielietojumu ārstniecībā mūsdienās. Bērna dzimšanas brīdī iespējams iegūt uzglabāšanai cilmes šūnas no nabassaites asins, turklāt - pilnīgi nesāpīgā un drošā veidā pēc nabassaites pārgriešanas. Ieguves procedūru veic sertificēts personāls slimnīcās, kas nodrošina dzemdību palīdzību Latvijā. Cilmes šūnas no nabassaites asins spēj glābt dzīvību smagu hemato-onkoloģisku saslimšanu gadījumos, kuros asinsrades šūnu transplantācija ir standartterapija.

Iespējams saglabāt arī nabassaites audus (10-15 cm garu posmu), no kuriem laboratoriski izdala mezenhimālās cilmes šūnas. Tās šobrīd pielieto kā eksperimentālo terapiju tādās jomās kā hematoloģija, neiroloģija (cerebrālā trieka, autisms, multiplā skleroze, traumatiski smadzeņu bojājumi), ortopēdija (mugurkaula traumas) un oftalmoloģija (redzes nerva atrofija, utt).

Marta atvērto durvju dienās liksim īpašu uzsvaru uz to, kur meklēt 100% objektīvu informāciju par cilmes šūnu pielietojumu un kam pievērst uzmanību, izvēloties cilmes šūnu banku kā sava bioloģiskā materiāla uzglabātāju.

"Cilmes šūnu banka" (FamiCord, nabassaite.lv) Latvijā strādā jau 10 gadus. FamiCord grupai glabāt savu bioloģisko materiālu uzticējušas vairāk nekā 130 000 ģimenes Eiropā - esam 20 valstīs. FamiCord rīcībā ir 7 bioloģiskā materiāla apstrādes un uzglabāšanas laboratorijas.

Nabassaites asiņu cilmes šūnu transplantācijas tiek veiktas vairāk nekā 25 gadus. Līdz 2013.gadam tika veiktas 30 000 transplantācijas, izmantojot cilmes šūnas no nabassaites asinīm.

*Lūdzam pieteikt savu ierašanos! T: 26 572 862

Visiem klientiem, kas noslēgs pakalpojuma līgumu 24.vai 25.martā, nodrošinām EUR 130 atlaidi no pamatmaksas paplašinātajam (asinis un audi) pakalpojumam, kā arī piedāvājam īpaši fleksiblus apmaksas nosacījumus.