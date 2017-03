Mūsdienu steidzīgajā dzīves ritmā, audzinot bērnus, vecākiem jāsastopas ar daudziem izaicinājumiem. Viens no tiem ir ierobežotais laiks un no tā izrietošās sekas, piemēram, situācijas, kad nav laika stāvēt pie plīts, bet bērni ir jāpabaro.

Svarīga laika plānošana

Būtisks izaicinājums vecākiem ir efektīvs laika menedžments un loģistikas plānošana, lai atvasi laikā nogādātu uz un no mācību iestādes, vai tā būtu skola vai bērnudārzs, kā arī lai vēlāk aizvestu uz kādu pulciņu vai nodarbību. Diemžēl tieši pie mācību iestādēm parasti ir problemātiski novietot spēkratu, tādējādi nereti ir jāpārkāpj satiksmes noteikumi, mašīna jāliek zem zīmes, cerot, ka garām nebrauks pašvaldības policijas ekipāža. No rītiem, kad visi vecāki savus bērnus ved uz skolu vai dārziņu, un pēcpusdienā, kad dodas tiem pakaļ, satiksme pie mācību iestādēm ir īsta elle.

Bērnu audzināšanas un izglītošanas apvienošana ar darbu, īpaši, ja strādā abi vecāki, brīžiem ir kā neiespējamā misija. Šāds dienas ritms no vecākiem prasa daudz spēka, enerģijas un pacietības, savukārt bērni ārpusskolas nodarbībās vēl var šaudīties riņķī kā atspole. Tomēr arī viņu enerģijai dažkārt pienāk robeža, un izskan kārtējais "gribu" – "Mammu, gribu vakariņas! Ko mēs ēdīsim?"

Risinājums vakaram pēc garas darba dienas – saldētas picas

Kad beidzot vakarā visa ģimene atgriežas mājās, vecāku klusībā turētā vēlme būtu iekrist dīvānā un neko nedarīt, taču arvien uzstājīgāka kļūst prasība pēc vakariņām. Pēc šādām dienām pat rūdītākajām māmiņām reizēm nav spēka stundu pavadīt pie plīts, turklāt bērni jau dīdās un nav gatavi tik ilgi gaidīt. Mūsu ģimenes ledusskapī tādām reizēm vienmēr ir gatavs lielisks risinājums – saldētavā regulāri ir divas vai trīs dažādas Dr.Oetker Ristorante picas. Esam secinājuši, ka šīs picas, vērtējot cenu un kvalitāti, ir labākais variants un būs garšīgas arī bez papildu piešpricēm un ieguldītā laika.

Kad paziņojam, ka vakariņās būs picas, bērni ir neviltotā sajūsmā: "Picas!!!" Mūsu ģimenē pica ir viens no ēdieniem, ko bērni tiešām labprāt ēd un kas nepaliek uz šķīvja. Ja ar citiem ēdieniem ir jācīnās, bet bieži vien mazais tāpat ietiepīgi paziņo, ka neēdīs, tad pica ir starp Top izvēlēm, vēl jo vairāk darbdienu vakaros, ja tētim jāskatās hokejs un varbūt ciemos gaidāms kāds draugs.

Ietaupīts laiks un kopīgs vakariņu pagatavošanas process

Ģimenes lokā picu neēdam katru vakaru, bet reizi nedēļā gan sanāk panašķēties. Bērniem ļaujam izvēlēties, kuru no picām ēdīsim šovakar. Mazie parasti grib palīdzēt izdabūt picas no iepakojuma. Cepeškrāsni mēs ieslēdzam uzreiz, pārrodoties mājās. Kamēr pārģērbjamies, tā jau ir iesilusi, un pēc neilga laika jau varam sēsties pie vakariņu galda. Pa to laiku mazie vēl pagūst saklāt galdu, pa reizei uzmetot aci, kā cepeškrāsnī palēnām sāk kust siers un picas plānā un kraukšķīgā pamatne apbrūnē.

Saldēto produktu priekšrocība – garšas kvalitāte

Pica nav dārzeņi, taču picu mūsu bērni ēd daudz labprātāk, izņēmums nav arī pica Ristorante Prosciutto, kas ir izklāta ne vien ar šķiņķi, bet arī ar sieriem, dārzeņiem un garšvielām.

Maldīgs ir priekšstats, ka saldēts produkts obligāti būs slikts. Dr.Oetker saldēto picu Ristorante piedāvā patērētājiem jau vairāk nekā 30 gadus, daudzās pasaules valstīs. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un autentisku itāļu picu uz Jūsu vakariņu galda katru reizi, tiek izmantota ātrās saldēšanas metode, kad temperatūrā zem –30 grādiem pēc Celsija tiek fiksēts produkta stāvoklis un rezultātā ieguvums ir tāds, ka produktā saglabājas teju visi produktā esošie vitamīni un uzturvērtība. Ne velti Dr.Oetker ir uzticamākais pārtikas zīmols Vācijā, ko atkārtoti apliecina neatkarīgu aptauju rezultāti. Un Dr. Oetker Ristorante picas patērētāji atzinīgi novērtē arī Latvijā. Ristorante – Saldētā pica Nr.1 Latvijā!*

*Avots: ACNielsen, Pārdošanas vērtība (Eur) Latvijā, Jan-Dec 2016.

Situācijās, kad ātri nepieciešamas gardas vakariņas, pica ir viens no labākajiem risinājumiem. Vecākiem tiešām nereti nav ne laika, ne enerģijas, lai vakaros pagatavotu pamatīgāku maltīti – pica ir iespēja ietaupīt laiku, iepriecināt bērnus un iegūt laiku arī sev, kad vakarā bērni ir noguldīti. Arī netīro trauku pēc picu ēšanas ir krietni mazāk nekā pēc citām maltītēm, tāpēc mūsu ledusskapja saldētavā vienmēr ir Dr.Oetker picas.