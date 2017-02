Nav nepieciešams visu māju aizkraut ar rotaļlietu kalniem, domājot, ka nu gan bērniņam tiek sniegta vislabākā iespēja emocionālai un intelektuālai attīstībai. Patiesība ir tāda, ka ne jau kvantitāte, bet gan kvalitāte sniedz vēlamo efektu.

Ja vēlies uzzināt, kādām rotaļlietām būtu jāatrodas tava bērna mantu kastē, kādēļ ir svarīgi, lai bērnam ik dienu tiktu nodrošinātas fiziskas aktivitātes un kādas ir vispiemērotākās vecumā no trīs mēnešiem līdz aptuveni gada vecumam, apmeklē Vecāku skolas ceturto nodarbību jaunajiem vecākiem.

Bērnu fizioterapeite Zane Paiča stāstīs par to, kādas ir ieteicamās rotaļas un rotaļlietas bērniem no trīs mēnešu vecuma līdz gada vecumam, bet bērnu ārsts Egils Zālītis pievērsīsies jautājumam, ko vecāki var sagaidīt no mazuļa kognitīvām, uzvedības un kustību spējām 1-2 gadu vecumā.

Speciālisti sniegs savu skatījumu par to, cik svarīgas ir fiziskas aktivitātes mazuļiem, kas ne tikai sniedz labumu fiziskajai veselībai, bet arī attīsta bērna domāšanas prasmes.

Lekcija notiks vecāku izglītošanas projekta īstenošanas gaitā, ko organizē portāls "Cālis.lv" sadarbībā ar veselības centru "Vivendi". No februāra līdz maijam piedāvājam lekciju ciklu par dažādām tēmām, kas varētu būt saistošas vecākiem. Turklāt lekcijās aplūkojamos jautājumus esam izraudzījušies, balstoties uz "Cālis" forumā uzdotajiem un meklētākajiem jautājumiem.

Lekcijas noslēgumā varēsi iztaujāt abus speciālistus, uzdodot savus jautājumus. Par šo tēmu vari uzzināt vairāk jau tagad, ieskatoties šajā rakstā un šeit.

Zane Paiča

Bērnu fizioterapeite

Zane Paiča ir bērnu fizoterapeite, kura strādā ar bērniem jau kopš 1999. gada, kad pabeidza rehabilitācijas fakultāti Rīgas Stradiņa universitātē. Darba pieredzes bagāžā ir darbs Bobata centrā "Attīstība", NRC "Vaivari" ambulatorajā klīnikā. No 2005. gada darbojas savā privātpraksē. Papildus apguvusi Bobata koncepta pamatus, Pikleres terapiju, Maigo Bio-Enerģētiku. Zane piedāvā konsultācijas mazu zīdaiņu vecākiem par prasmīgu bērna aprūpi, kā arī konsultē un strādā ar zīdaiņiem un maziem bērniem,ja ir attīstības problēmas.

Egils Zālītis

Bērnu ārsts

Dr. Egils Zālītis pieņem kā bērnu ārsts veselības centrā "Vivendi". Dr. Egils Zālītis ir dzimis Bostonā ASV, augstāko izglītību ieguvis Hārvarda universitātē un Bostonas Universitātes Medicīnas fakultātē, pediatrijas rezidentūru beidzis Massachusetts General slimnīcā Bostonā. Dr. Zālītim ir 36 gadus ilga pieredze kā bērnu ārstam un 17 gadu pieredze kā pasniedzējam Hārvarda Medicīnas fakultātē. 1997. gadā viņš Rīgā nodibināja savu privātpraksi, kurā nostrādāja 10 gadus līdz 2007.g. Dr Zālītis kopš 2015. gada kopā ar ģimeni ir atgriezies uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.

Vairāk par lektoru lasi: http://vivendicentrs.lv/lv/specialisti/dr-egils-zalitis

Datums: 10.05.2017.

Laiks: 11.00 - 12.30

Norises vieta: veselības centrs "Vivendi", Dzirnavu iela 16, Rīga

Lekcijas cena: 5 eiro, "Cālis" foruma reģistrētajiem lietotājiem – bez maksas. Vietu skaits ierobežots – tā kā plānots, ka jaunie vecāki šīs nodarbības apmeklēs kopā ar mazuli, maksimālais dalībnieku skaits lekcijā ir 25. Lekcijas var apmeklēt, aizpildot pieteikuma anketu un saņemot apstiprinājuma vēstuli.