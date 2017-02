Kādā vecumā sākt mazuļa piebarošanu un ar ko? Kas liecina par to, ka mazulītis ir gatavs pagaršot kaut ko jaunu un cik daudz jaunā ēdiena var dot? Ko īsti nozīmē tik bieži dzirdētais vārds kolikas? Vai tās vispār kādreiz beigsies un kā mazajam atvieglot nepatīkamās sajūtas? Jautājumu vecākiem var būt gana daudz, taču uz visiem tiem ir arī atbildes.

Par bērna uzturu otrajā dzīves pusgadā runās uztura speciāliste Liene Sondore. Viņa pastāstīs, kad un kā sākt piebarošanu, ar ko. Lekcijā tiks atklāti gatavošanas veidi, iespējamās problēmas, uzsākot piebarošanu, kā arī aplūkotas bērnu ēdināšanas tendences Latvijā – riski un ieguvumi.

Tiek uzskatīts, ka mazuļiem, kuri saņem mātes pienu, piebarošanu nevajadzētu sākt agrāk par sešiem mēnešiem, bet tiem, kuri tiek baroti ar mākslīgajiem piena maisījumiem, nereti rekomendē piebarošanu sākt jau nedaudz agrāk. Par to, kādēļ ir svarīgi šo jautājumu nesasteigt, ar kādiem dārzeņiem vai putrām un cik daudz ēdiena var dot pirmajās reizēs, to visu uzzināsi lekcijā. Turklāt uztura speciāliste arī atbildēs uz tevi interesējošiem jautājumiem.

Savukārt bērnu ārsts Egils Zālītis stāstīs par jaunākajiem pētījumiem par zīdaiņu uzturu un ieteikumiem par pārtikas alerģijām, īpašu uzmanību veltot arī jautājumam par to, kas ir zīdaiņu kolikas un kā bērniņam palīdzēt šajā periodā.

Kā saprast, vai apsārtums, izsitumi uz ādas ir saistīti ar pārtikas alerģiju, kā no tās labāk izvairīties, un kā vecākiem labāk izprast mazuļa vajadzības, par to stāstīs pediatrs. Kādas atklāsmes sniedz jaunākie pētījumi par zīdaiņu uzturu pasaulē? Arī kolikas ir viens no tematiem, ko vecāki savā starpā bieži apspriež. Vai no tām vispār var izvairīties? Kā palīdzēt bērniņam, kādas ir ērtākās pozas vai masāžas paņēmieni, lai viņa mazajam puncītim kļūtu vieglāk? Atbildes uz jautājumiem saņemsi lekcijā.

Lekcijas noslēgumā varēsi iztaujāt abus speciālistus, uzdodot savus jautājumus.

Par zīdaņa kolikām lasi šajā "Cālis.lv" rakstā, savukārt par pirmajiem soļiem mazuļa piebarošanā vērtīgus padomus atradīsi šeit.

Liene Sondore

Uztura speciāliste

Liene Sondore ir sertificēta uztura speciāliste, konsultē pacientus un vada praktiskas uztura nodarbības veselības centrā "Vivendi", ir pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē. Liene vada lekcijas, seminārus par dažādiem uztura jautājumiem, ir veselīgu recepšu autore, konsultē jaunās un topošās māmiņas un vada uztura apmācības Rīgas Dzemdību namā.

Vairāk par lektoru lasi: http://vivendicentrs.lv/lv/specialisti/liene-sondore

Egils Zālītis

Bērnu ārsts

Dr. Egils Zālītis pieņem kā bērnu ārsts veselības centrā "Vivendi". Dr. Egils Zālītis ir dzimis Bostonā ASV, augstāko izglītību ieguvis Hārvarda universitātē un Bostonas Universitātes Medicīnas fakultātē, pediatrijas rezidentūru beidzis Massachusetts General slimnīcā Bostonā. Dr. Zālītim ir 36 gadus ilga pieredze kā bērnu ārstam un 17 gadu pieredze kā pasniedzējam Hārvarda Medicīnas fakultātē. 1997. gadā viņš Rīgā nodibināja savu privātpraksi, kurā nostrādāja 10 gadus līdz 2007.g. Dr Zālītis kopš 2015. gada kopā ar ģimeni ir atgriezies uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.

Vairāk par lektoru lasi: http://vivendicentrs.lv/lv/specialisti/dr-egils-zalitis

Datums: 15.02.2017.

Laiks: 11.00 - 12.30

Norises vieta: veselības centrs "Vivendi", Dzirnavu iela 16, Rīga

Lekcijas cena: 5 eiro, "Cālis" foruma reģistrētajiem lietotājiem – bez maksas. Vietu skaits ierobežots – tā kā plānots, ka jaunie vecāki šīs nodarbības apmeklēs kopā ar mazuli, maksimālais dalībnieku skaits lekcijā ir 25. Lekcijas var apmeklēt, aizpildot pieteikuma anketu un saņemot apstiprinājuma vēstuli.