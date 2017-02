Varbūt kādam varētu šķist, ka mazulis līdz gada vecumam ir vien aprūpējams un lolojams, un nekāda dižā intelektuālā attīstība nenotiek. Nepareizi – tieši šajā laikā ir svarīgi, lai bērns savā ģimenē justos emocionāli labi un vecāku sniegtu iespējas arī viņa intelektuālajai attīstībai. Mūsdienu pasaule nav iedomājama bez jaunajām tehnoloģijām, bet, vai un kā tās ietekmē bērna attīstību?

Par šiem jautājumiem jaunos un topošos vecākus Vecāku skolas otrajā nodarbībā izglītos divi speciālisti. Bērnu ārsts Egils Zālītis stāstīs par atbalstu bērna intelektuālai un emocionālai attīstībai pirmajā dzīves gadā, savukārt klīniskā bērnu un ģimenes psiholoģe Kristīne Dūdiņa lekcijā aplūkos, kāda ir jauno tehnoloģiju ietekme uz bērna attīstību, sniedzot arī konkrētus ieteikumus vecākiem.

Dažādi pētījumi apliecina, ka daļēji intelekts bērnam tiek nodots gēnu līmenī, tomēr ne mazāk svarīga ir tā attīstības veicināšana jau no mazotnes. Tās ir sarunas ar mazo, spēles, grāmatiņu skatīšanās un lasīšana, attīstošās rotaļlietas, bērnam piemērota vide. Un tieši to pašu var attiecināt uz modernajām tehnoloģijām, kuras, lietotas ar mēru un saprātu, bērnam var sniegt daudz iespēju veiksmīgākai attīstībai. Taču jāatceras viens noteikums – kas par daudz, tas par skādi. Bet par to plašāk lekcijā.

Lekcijas noslēgumā varēsi iztaujāt abus speciālistus, uzdodot savus jautājumus. Ja šī aktuālā tēma interesē jau tagad, ieskaties šajā rakstā, arī te un te.

Egils Zālītis

Bērnu ārsts

Dr. Egils Zālītis pieņem kā bērnu ārsts veselības centrā "Vivendi". Dr. Egils Zālītis ir dzimis Bostonā ASV, augstāko izglītību ieguvis Hārvarda universitātē un Bostonas Universitātes Medicīnas fakultātē, pediatrijas rezidentūru beidzis Massachusetts General slimnīcā Bostonā. Dr. Zālītim ir 36 gadus ilga pieredze kā bērnu ārstam un 17 gadu pieredze kā pasniedzējam Hārvarda Medicīnas fakultātē. 1997. gadā viņš Rīgā nodibināja savu privātpraksi, kurā nostrādāja 10 gadus līdz 2007.g. Dr Zālītis kopš 2015. gada kopā ar ģimeni ir atgriezies uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.

Vairāk par lektoru lasi: http://vivendicentrs.lv/lv/specialisti/dr-egils-zalitis

Kristīne Dūdiņa

Klīniskā bērnu un ģimenes psiholoģe

Kristīne Dūdiņa ir klīniskā bērnu un ģimenes psiholoģe, sniedz individuālas konsultācijas un vada grupu nodarbības veselības centrā "Vivendi". Kristīne ir specializējusies bērnu attīstības un ģimenes dinamikas jautājumos, vada atbalsta un apmācību grupas vecākiem par bērnu emocionālo audzināšanu, emociju regulāciju, uzvedības terapiju un citām tēmām. Kristīne Dūdiņa ir iecienīta lektore augstskolās, piedalās dažādos apmācību projektos, kā arī līdzdarbojas biedrībā Latvijas Vecāku forums.

Vairāk par lektoru lasi: http://vivendicentrs.lv/lv/specialisti/Kristine-Dudina

Datums: 15.02.2017.

Laiks: 11.00 - 12.30

Norises vieta: veselības centrs "Vivendi", Dzirnavu iela 16, Rīga

Lekcijas cena: 5 eiro, "Cālis" foruma reģistrētajiem lietotājiem – bez maksas. Vietu skaits ierobežots – tā kā plānots, ka jaunie vecāki šīs nodarbības apmeklēs kopā ar mazuli, maksimālais dalībnieku skaits lekcijā ir 25. Lekcijas var apmeklēt, aizpildot pieteikuma anketu un saņemot apstiprinājuma vēstuli.

