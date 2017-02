Būt vecākiem ir profesija, ja vien bērnu aprūpē un audzināšanā patiešām vēlamies ieguldīt vislabāko. Neviena augstskola un neviens izglītības dokuments nesniedz zināšanas par to, kā kļūt par labiem vecākiem. Tētis ar doktora grādu fizikas zinātnē vai mamma ar diviem maģistra grādiem politoloģijā nule kā dzimuša bērniņa priekšā var izrādīties pilnīgi nezinīši. Un tas ir normāli, jo vecāku prasmes mēs apgūstam tikai tad, kad mums rodas interese vai nepieciešamība.

Pēdējā laikā daudz tiek runāts par tēmu – "kas ir laimīga ģimene". Laimīga ģimene ir tad, kad visi tās locekļi jūtas mīlēti, vajadzīgi un katrs arī ar savu personīgo telpu. Arī vecākiem ir jāatrod laiks un veids, kā uzturēt spodras partnerattiecības, jo ģimene neaprobežojas tikai ar bērnu laišanu pasaulē un viņu vajadzību apmierināšanu. Katram ģimenē ir jāsajūt tā īpašā loma – esmu mamma, bet esmu arī sieva, un tieši tāpat – esmu tētis, bet esmu arī vīrs.

Ja tavā ģimenē gaidāms pieaugums vai esi vecāks bērniņam līdz gada vecumam, aicinām tevi iegūt jaunas vai papildināt esošās zināšanas par mazuļa aprūpi un audzināšanu, kā arī pāra attiecību nostiprināšanu. Portāla "Cālis.lv" vecāku izglītības projekts sadarbībā ar veselības centru "Vivendi" no februāra līdz maijam piedāvās nodarbību ciklu par dažādām tēmām, kas saistošas jaunajiem vecākiem. Lekcijās aplūkojamos jautājumus esam izraudzījušies, balstoties uz "Cālis" forumā uzdotajiem un meklētākajiem jautājumiem.

Lekcijas notiks reizi mēnesī, trešdienās – 15. februārī, 15. martā, 12. aprīlī un 10. maijā. Māmiņas uz lekcijām drīkst ņemt līdzi savus mazuļus.

Mērķauditorija: topošie vecāki un vecāki, kuriem ir bērns vecumā no 0 – 12 mēnešiem;

Norises vieta: veselības centrs "Vivendi", Dzirnavu iela 16, Rīgā;

Norises laiks: vienu reizi mēnesī, trešdienā no pulksten 11 līdz 12.30.

Katrā seminārā par dažādām tēmām runās divi lektori, bet pēc tam vecākiem būs iespēja arī uzdot savus jautājumus, saņemot speciālistu atbildes.

Pirmā lekcija būs par bērna uzturu otrajā dzīves pusgadā – kad un kā sākt piebarošanu, ar ko, gatavošanas veidi, iespējamās problēmas, uzsākot piebarošanu. Bērnu ēdināšanas tendences Latvijā – riski un ieguvumi. Par šo tēmu runās uztura speciāliste Liene Sondore.

Savukārt bērnu ārsts Egils Zālītis stāstīs par bērna fizioloģisko attīstību pirmajā gadā, īpašu uzmanību veltot arī jautājumam par to, kas ir zīdaiņu kolikas un kā bērniņam palīdzēt šajā periodā. Vairāk par lekciju lasi te.

Otrajā lekcijā tiks vērsta uzmanība uz bērna attīstību. Klīniskā bērnu un ģimenes psiholoģe Kristīne Dūdiņa un bērnu ārsts Egils Zālītis runās par atbalstu bērna intelektuālai un emocionālai attīstībai pirmajā dzīves gadā un jauno tehnoloģiju ietekmi uz bērna attīstību. Vairāk par lekciju lasi te.

Trešā lekcija šajā ciklā būs veltīta pāra attiecībām. Ārste – psihoterapeite Ilze Sestule un psihiatre Inga Zārde runās par izmaiņām sievietes un vīrieša attiecībās, ģimenē ienākot bērnam. Ģimenes attiecību dinamika bērna gaidīšanas periodā un pēc bērna piedzimšanas. Tāpat tiks aplūkota tēma, par kuru nereti jaunās mammas kautrējas runāt - pēcdzemdību skumjas un depresija. Vairāk par lekciju lasi te.

Bet ceturtajā lekcijā bērnu fizioterapeite Zane Paiča un bērnu ārsts Egils Zālītis stāstīs par to, kādas rotaļas un rotaļlietas ir ieteicamas bērniem no trīs mēnešu līdz gada vecumam. Ko vecāki var sagaidīt no mazuļa kognitīvām, uzvedības un kustību spējām 1-2 gadu vecumā. Vairāk par lekciju lasi te.

Lai pieteiktos lekcijām, apmeklē "Cālis.lv" sadaļu "Vecāku skola" un aizpildi pieteikuma anketu jau tagad, jo vietu skaits ir ierobežots. Tā kā uz lekcijām drīkst ņem līdzi arī mazuļus, maksimālais dalībnieku skaits vienā nodarbībā ir 25 pieaugušie.

Vienas nodarbības dalības maksa ir 5 eiro, bet "Cālis.lv" foruma reģistrētajiem lietotājiem – bez maksas. Vietu skaits nodarbībās ir ierobežots – tā kā jaunie vecāki aicināti apmeklēt tās kopā ar mazuli, maksimālais dalībnieku skaits lekcijā ir 25. Lekcijas var apmeklēt, aizpildot pieteikuma anketu un saņemot apstiprinājuma vēstuli.