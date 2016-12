Pampers padoms: Vai tu meklē kādu interesantu veidu, kā pavēstīt par savu grūtniecību? Te būs 10 idejas bērniņa gaidību kartītēm, kas noteikti godam paveiks savu darbiņu. Noslēpums, ko pie sevis glabāji, tūlīt kā korķis izšausies gaisā. Te būs 10 gudras idejas bērniņa gaidību kartītēm tavai un tava partnera iedvesmai.

1.Sonogrāfija

Ieskenē pirmo bērniņa ultrasonogrāfijas bildīti un izdrukā vairākas kopijas. Tas būs kartītes fons. Pielīmē bildīti pie kartītes, augšējā labajā stūrī piestiprini uzrakstu "Gaidām drīzumā" un pieliec mazuļa paredzamo dzimšanas datumu.

2.Pozitīvs satraukums

Atrodi to bildi, kurā redzams tavs pozitīvais grūtniecības tests – beidz, mēs zinām, ka tu to nofotografēji – uz izveido no tās digitālo fotokartīti. Lai bilde runā pati par sevi, tikai sagatavojies straujam zvanu, e-pastu un īsziņu uzbrukumam.

3. Maizīte krāsnī

Novieto burgera maizīti uz krāsns vidējā nodalījuma un nofotografē. Ievieto fotogrāfiju iepriekš izveidotā gaidību kartītē un izsūti to elektroniski visiem draugiem un radiniekiem.

4. Lielais brālis vai māsa

Uzvelc savam vecākajam bērnam t-kreklu ar uzrakstu "Lielā māsa" vai " Lielais brālis" un nofotografē. Izdrukā un kopā ar mazu zīmīti par bērniņa paredzamo dzimšanas datumu izsūti saviem mīļajiem.

5. Tas ir fakts!

Nopērc nelielu tāfelīti, uzzīmē uz leju vērstu bultu un pieraksti bērniņa paredzamo dzimšanas datumu. Palūdz savam partnerim, lai tas nofotografē tevi ar šo tāfelīti rokās, turam to pie vēdera. Pavairo bildes un izsūti.

6. Vieta aizņemta

Izlieciet zālē trīs krēslus – vienu sev, vienu partnerim un vismazāko – jūsu gaidāmajam bērniņam. Iestati fotoaparāta taimeri, apsēdieties katrs savos krēslos un smaidiet. Vēstījums būs skaidrs, radi un draugi jūs nemitēsies apsveikt.

7. Paziņojums

Apsien ap vēderu skaistu lenti, nofotografē un izsūti ģimenei un draugiem.

8. Daudz laimes dzimšanas dienā!

Izsūti tiešsaistē saviem mīļajiem ielūgumu uz dzimšanas dienas ballīti, bet informāciju ievieto ļoti aptuveni, lai viņiem vajadzētu vairākkārt klikšķināt, līdz top skaidrs, kāds ir ballītes iemesls.

Ielūguma iekšpusē lūdz, lai viņi domās nosvin kopā ar jums un jūsu partneri jūsu bērniņa gaidāmo dzimšanas dienu.

9. Ak, jā, starp citu

Uzraksti zīmīti dažiem no sev tuvākajiem cilvēkiem, it kā tu vienkārši apjautātos, kā viņiem iet un kas jauns. Vēstules apakšā pieraksti "Mēs gaidām mazulīti [ieraksti gaidāmo datumu]."

10. Gatavi tuvplānam

Izveido tādu kā žurnāla vāku, uz kura esi redzama tu ar bērniņu vēderā no priekšpuses un no sāniem. Rakstu virsrakstos atklāj informāciju par savu grūtniecību, bērniņa gaidāmo dzimšanas datumu, ēšanas kāri, mazuļa dzimumu (ja to zini). Izsūti un gaidi apsveikumus un laba vēlējumus.

Bonuss: Laimētājs!

Pasūti nokasāmas loterijas kartītes, uz kurām rakstīts "Tuk, tuk! Kas tur?". Saņēmēji nokasīs kartiņas un redzēs "Mazais [ieraksti savu uzvārdu], gaidāms [ieraksti gaidāmo datumu]".

Dalīšanās ar tik aizraujošiem jaunumiem par to, ka tu un tavs partneris kļūsiet par vecākiem (varbūt jau otro, trešo vai pat ceturto reizi) ir ļoti svarīga, tāpēc priecājies par savām gaidību kartītēm!

Avots: Pampers.com